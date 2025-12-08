నోరూరించే "చిలగడదుంప ఉండలు" - వీటిని తిన్నారంటే ఇంకొకటి కావాలంటారు!
Published : December 8, 2025 at 12:46 PM IST
Sweet Potato Undalu Prepare : చిలగడదుంపను చాలా మంది ఇష్టంగా తింటారు! వీటిని గెనుసుగడ్డలూ, రత్నపురి గడ్డలూ, మొరంగడ్డ ఇలా ప్రాంతాన్ని బట్టి రకరకాల పేర్లతో పిలుస్తారు. పేరు ఏదైనా, ఆహారప్రియులకు ఎంతో ప్రీతికరమైన దుంపలివి. ఇవి ఎక్కువగా చలికాలంలో అందుబాటులో ఉంటాయి. రుచిగా ఉండే వీటిని కొంతమంది పచ్చిగా తింటే, మరికొందరు ఉడకబెట్టి తింటారు. సాయంత్రం వేళ స్నాక్గానూ తీసుకుంటారు.
ఎప్పుడు ఓకేలా కాకుండా ఓసారి చిలగడదుంపలను ఉపయోగిస్తూ ఇలా ఉండలు చేసి పెట్టారంటే తిన్నావారు వావ్ అనాల్సిందే. నిమిషాల్లోనే దీనిని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు తయారవుంది. అంతేకాక ఇది ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేయమని అడుగుతారు! బంధువులు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఈ విధంగా చేసి సర్ప్రైజ్ ఇవ్వండి. మరి సింపుల్, టేస్టీ చిలగడదుంప ఉండలను ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి? ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- చిలగడదుంపలు - 4
- నెయ్యి - 1 టేబుల్ స్పూన్
- పచ్చికొబ్బరి తురుము - 1 కప్పు
- బెల్లం తురుము - 1 కప్పు
- యాలకుల పొడి - 2 టీ స్పూన్లు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా గిన్నెలో నాలుగు చిలగడదుంపలను వేసి శుభ్రంగా రెండు సార్లు కడగాలి.
- ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో చిలగదుంపలు, సరిపడా నీళ్లు పోసి ఉడికించాలి. ఇవి ఉడికిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత ఒక కప్పు కొబ్బరి తురుము వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఇప్పుడు మిక్సీజార్లో వేయించిన కొబ్బరి తురుము, కప్పు బెల్లం వేసి మిక్సీ పట్టాలి.
- మరోవైపు మిక్సింగ్ బౌల్లో ఉడికించిన చిలగడదుంపలను వేసి చేతితో మెత్తగా మాష్ చేసుకోవాలి. ఇందులోనే కొబ్బరిబెల్లం పేస్ట్, రెండు టీ స్పూన్ల యాలకుల పొడి వేసి బాగా కలపాలి.
- అనంతరం చిలగదుంపల మిశ్రమాన్ని ఉండలుగా చుట్టుకోవాలి.
- ఇక అంతే టేస్టీటేస్టీ చిలగడదుంప ఉండలు తయారైనట్లే!
- ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీకి ఫేవరెట్ స్వీట్గా మారుతుంది!
- మీరు చిలగడదుంప ఉండలను ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే చిలగడదుంపలతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
