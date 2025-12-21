ETV Bharat / offbeat

చిలగడదుంపతో "గులాబ్​ జామున్​" - జ్యూసీజ్యూసీగా, సూపర్​ టేస్టీగా !

చిలగడదుంపతో సింపుల్​గా తయారయ్యే స్వీట్ రెసిపీ - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోతుంది​!

Sweet Potato Gulab Jamun
Sweet Potato Gulab Jamun (Getty Images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 21, 2025 at 5:13 PM IST

2 Min Read
Sweet Potato Gulab Jamun : గులాబ్ జామూన్​లు జ్యూసీజ్యూసీగా ఉండి నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోతాయి. దీన్ని చూస్తేనే చటుక్కున తినాలనిపిస్తుంది. ఇక పిల్లలైతే ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. దీనిని ఒక్కొక్కరు ఒక్కొ స్టైల్లో చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడు ఓకేలా కాకుండా ఈసారి చిలగడదుంపలతో ఓసారి గులాబ్ జామూన్ ట్రై చేశారంటే సూపర్​గా వస్తాయి. చాలా తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు ​దీన్ని తయారు చేసుకోవచ్చు.

ఇన్​స్టంట్​గా ఏదైనా స్వీట్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఇది బెటర్ ఆప్షన్​గా నిలుస్తుంది. బిగినర్స్ కూడా దీనిని ఈజీగా ప్రిపేర్ చేయోచ్చు. ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ చేశారంటే ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతుంది. చిలగదుంప తినని వారూ ఈ స్వీట్​ను భలే ఇష్టంగా తింటారు. మరి ఈ రెసిపీని ఎలా చేయాలి? ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Sweet Potato Gulab Jamun
చిలగడదుంపలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • చిలగడదుంపలు - అర కేజీ (500 గ్రాములు)
  • బెల్లం తురుము - 1 కప్పు
  • యాలకుల పొడి - 2 టీ స్పూన్లు
  • గోధుమపిండి - 3 స్పూన్లు
  • మిల్క్ పౌడర్ - 1 స్పూన్
  • ఉప్పు - చిటికెడు
  • బేకింగ్​ సోడా - చిటికెడు
  • ఆయిల్ - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
Sweet Potato Gulab Jamun
బెల్లం తురుము (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ముందుగా చిలగడదుంపలను శుభ్రంగా కడిగి ముక్కలుగా కట్​ చేసి కుక్కర్​లో వేసి సరిపడా నీళ్లు పోయాలి. ఇప్పుడు స్టవ్​పై కుక్కర్​ పెట్టి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మూడు విజిల్స్ వచ్చేవరకు ఉడికించాలి.
  • మూడు విజిల్స్ వచ్చిన తర్వాత చిలగండ దుంపలను తీసి చల్లారనివ్వాలి. అనంతరం వీటిని పొట్టుతీసి గ్రేటర్​తో తురుముకోవాలి.
Sweet Potato Gulab Jamun
యాలకులు (Getty Images)
  • మరోవైపు మిక్సింగ్ బౌల్లో చిలగడదుంప తురుము, మూడు స్పూన్ల గోధుమపిండి, ఒక స్పూన్​ మిల్క్ పౌడర్ వేయాలి. అలాగే చిటికెడు ఉప్పు, చిటికెడు బేకింగ్​ సోడా వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. అనంతరం ఈ మిశ్రమాన్ని చిన్న చిన్న ఉండలుగా చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇంకోవైపు స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​లో కప్పు బెల్లం తురుము, సరిపడా నీళ్లు పోసి కరిగించాలి. బెల్లం కరిగిన తర్వాత స్టవ్​ను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఐదు నిమిషాల పాటు మరిగించాలి. ఆ తర్వాత రెండు టీ స్పూన్ల యాలకుల పొడి వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి మూతపెట్టాలి.
Sweet Potato Gulab Jamun
గోధుమపిండి (Getty Images)
  • అలాగే స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత రెడీ చేసుకున్న ఉండలను కడాయికి సరిపడా వేసి ఒక నిమిషం పాటు అలాగే వదిలేయాలి.
  • ఒక నిమిషం తర్వాత ఉండలను రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ గోల్డెన్​ బ్రౌన్​ కలర్​లోకి వచ్చే వరకు వేయించాలి.
  • ఇలా అన్నింటిని వేయించుకున్న తర్వాత గోరువెచ్చని బెల్లం పాకంలో ఉండలను వేయాలి. ఇప్పుడు గంట నుంచి రెండు గంటల పాటు అలానే వదిలేసి ఆ తర్వాత సర్వ్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇక అంతే ఎంతో టేస్టీగా, జ్యూసీగా ఉండే చిలగడదుంప గులాబ్​ జామున్స్​ రెడీ అయినట్లే!

