వార్వెవా అనిపించే "చిలగడదుంప పచ్చడి" - నోటికి పుల్లగా, ఘాటుగా, తియ్యగా!

చిలగదుంపలతో సింపుల్​గా చేసుకునే పచ్చడి - ఇలా చేస్తే వారం పాటు నిల్వ!

Chilakada Dumpa Pachadi
Chilakada Dumpa Pachadi (ETV Bharat)
Chilakada Dumpa Pachadi in Telugu : చిలగదుంపలను కొంతమంది పచ్చిగా తింటే, మరికొందరు ఉడికించి తింటారు. మరి వీటితో పచ్చడి చేయొచ్చని మీకు తెలుసా? లేదంటే ఇప్పుడు చెప్పబోయే స్టెప్స్ పాటిస్తూ చేశారంటే తిన్నవారు సూపర్ అనాల్సిందే. నిమిషాల్లోనే దీనిని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు తయారవుతుంది. ఇది నోటికి పుల్లగా, ఘాటుగా, తియ్యగా ఉంటుంది. ఇక వేడివేడి అన్నంలోకైతే అద్దిరిపోతుంది. మరి ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.

Chilakada Dumpa Pachadi
చిలగడదుంపలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • చిలగడదుంపలు - అర కిలో (500 గ్రాములు)
  • ఆయిల్ - 5 టేబుల్ స్పూన్లు
  • శనగపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • మినపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - 8
  • ధనియాలు - ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్
  • జీలకర్ర - ఒకటిన్నర టీ స్పూన్
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 12
  • పచ్చిమిర్చి - 12
  • చింతపండు - 30 గ్రాములు
  • ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
  • ఇంగువ - 2 చిటికెడ్లు
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • పసుపు - అర టీ స్పూన్
Chilakada Dumpa Pachadi
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా అర కిలో చిలగదుంపలను నాలుగు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత పొట్టు తీసి మరో రెండు సార్లు బాగా వాష్ చేయాలి. అనంతరం వీటిని గ్రేటర్​తో మీడియం సైజులో తురుముకోవాలి.
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ శనగపప్పు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ మినపప్పు వేసి ఒక నిమిషం పాటు వేయించాలి.
  • ఇందులోనే ఆరు ఎండుమిర్చి, ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, 12 వెల్లుల్లి రెబ్బలు, 12 పచ్చిమిర్చి యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి.
  • ఈ మిశ్రమం వేగిన తర్వాత 30 గ్రాముల చింతపండు వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. అనంతరం మిశ్రమాన్ని మిక్సీజార్​లో వేసి సరిపడా నీళ్లు పోసి గ్రైండ్ చేయాలి.
Chilakada Dumpa Pachadi
జీలకర్ర (Getty Images)
  • ఇదే కడాయిలో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు, రెండు ఎండుమిర్చి వేసి వేయించాలి.
  • అలాగే అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, రెండు చిటికెడ్ల ఇంగువ, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి వేగనివ్వాలి. అలాగే అర టీ స్పూన్ పసుపు, చిలగడదుంప తురుము యాడ్ చేసి ఒక నిమిషం పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
Chilakada Dumpa Pachadi
ఎండుమిర్చి (Getty Images)
  • ఇప్పుడు గ్రైండ్ చేసుకున్న పచ్చిమిర్చి ఎండుమిర్చి పేస్ట్, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత పచ్చడిని గిన్నెలో వేసి ఒక గంట సేపు పక్కనుంచాలి.
  • అంతే నోరూరించే చిలగండదుంప పచ్చడి తయారైనట్లే!
Chilakada Dumpa Pachadi
వెల్లుల్లి (Getty Images)
  • అనంతరం ఈ పచ్చడి గ్లాస్ జార్​లో వేసి ఫ్రిడ్జ్​లో పెడితే వారం రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటుంది!
  • వేడివేడి అన్నంలో చిలగదుంప పచ్చడి, కాస్త నెయ్యి వేసి తిన్నారంటే ఇంకో రెండు ముద్దలు ఎక్కువగానే లాగించేస్తారు.

