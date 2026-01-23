వార్వెవా అనిపించే "చిలగడదుంప పచ్చడి" - నోటికి పుల్లగా, ఘాటుగా, తియ్యగా!
చిలగదుంపలతో సింపుల్గా చేసుకునే పచ్చడి - ఇలా చేస్తే వారం పాటు నిల్వ!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 23, 2026 at 11:38 AM IST
Chilakada Dumpa Pachadi in Telugu : చిలగదుంపలను కొంతమంది పచ్చిగా తింటే, మరికొందరు ఉడికించి తింటారు. మరి వీటితో పచ్చడి చేయొచ్చని మీకు తెలుసా? లేదంటే ఇప్పుడు చెప్పబోయే స్టెప్స్ పాటిస్తూ చేశారంటే తిన్నవారు సూపర్ అనాల్సిందే. నిమిషాల్లోనే దీనిని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు తయారవుతుంది. ఇది నోటికి పుల్లగా, ఘాటుగా, తియ్యగా ఉంటుంది. ఇక వేడివేడి అన్నంలోకైతే అద్దిరిపోతుంది. మరి ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.
నిమిషాల్లోనే రెడీ చేసుకునే "మినపప్పు అన్నం" - టేస్ట్ అమోఘం!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- చిలగడదుంపలు - అర కిలో (500 గ్రాములు)
- ఆయిల్ - 5 టేబుల్ స్పూన్లు
- శనగపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- మినపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 8
- ధనియాలు - ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్
- జీలకర్ర - ఒకటిన్నర టీ స్పూన్
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 12
- పచ్చిమిర్చి - 12
- చింతపండు - 30 గ్రాములు
- ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
- ఇంగువ - 2 చిటికెడ్లు
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- పసుపు - అర టీ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ముందుగా అర కిలో చిలగదుంపలను నాలుగు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత పొట్టు తీసి మరో రెండు సార్లు బాగా వాష్ చేయాలి. అనంతరం వీటిని గ్రేటర్తో మీడియం సైజులో తురుముకోవాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ శనగపప్పు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ మినపప్పు వేసి ఒక నిమిషం పాటు వేయించాలి.
- ఇందులోనే ఆరు ఎండుమిర్చి, ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, 12 వెల్లుల్లి రెబ్బలు, 12 పచ్చిమిర్చి యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి.
- ఈ మిశ్రమం వేగిన తర్వాత 30 గ్రాముల చింతపండు వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. అనంతరం మిశ్రమాన్ని మిక్సీజార్లో వేసి సరిపడా నీళ్లు పోసి గ్రైండ్ చేయాలి.
- ఇదే కడాయిలో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు, రెండు ఎండుమిర్చి వేసి వేయించాలి.
- అలాగే అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, రెండు చిటికెడ్ల ఇంగువ, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి వేగనివ్వాలి. అలాగే అర టీ స్పూన్ పసుపు, చిలగడదుంప తురుము యాడ్ చేసి ఒక నిమిషం పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు గ్రైండ్ చేసుకున్న పచ్చిమిర్చి ఎండుమిర్చి పేస్ట్, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత పచ్చడిని గిన్నెలో వేసి ఒక గంట సేపు పక్కనుంచాలి.
- అంతే నోరూరించే చిలగండదుంప పచ్చడి తయారైనట్లే!
- అనంతరం ఈ పచ్చడి గ్లాస్ జార్లో వేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే వారం రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటుంది!
- వేడివేడి అన్నంలో చిలగదుంప పచ్చడి, కాస్త నెయ్యి వేసి తిన్నారంటే ఇంకో రెండు ముద్దలు ఎక్కువగానే లాగించేస్తారు.
టేస్టీ "మునగాకు కారం పొడి" - ఇడ్లీ, దోసె, వేడి వేడి అన్నంలోకి అద్భుతంగా ఉంటుంది!
పచ్చికారంతో "చిక్కుడుకాయ కర్రీ" - ఉల్లి, వెల్లుల్లి లేకుండానే అద్దిరిపోతుంది!