చిక్కుడుకాయలతో కరకరలాడే "పకోడీలు" - పది నిమిషాల్లో రెడీ - కిర్రాక్​ ఉంటాయి!

- చిక్కుడుకాయలతో కర్రీ మాత్రమే చేస్తున్నారా? - ఇలా ఓసారి కరకరలాడే స్నాక్స్​ చేసుకోండి, కిర్రాక్​ ఉంటాయి!

Chikkudukaya Pakoda
Chikkudukaya Pakoda (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 30, 2026 at 4:50 PM IST

2 Min Read
Chikkudukaya Pakoda: ఈ సీజన్​లో లభించే కూరగాయల్లో చిక్కుడుకాయలు ఒకటి. ఫైబర్​ అధికంగా ఉండే ఈ కాయలు ఆరోగ్యానికి ఎంతగానో మేలు చేస్తాయి. అయితే చాలా మంది చిక్కుడుకాయలతో కర్రీ, ఫ్రై, పచ్చడి వంటివాటినే చేస్తుంటారు. కానీ ఈ కాయలతో కరకరలాడే పకోడీ చేసుకోవచ్చు. చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. ఈవెనింగ్​ టైమ్​లో ఎప్పుడూ చేసే రెసిపీల​ బదులు ఓసారి ఈ రెసిపీ ట్రై చేయండి. మరీ మరీ ఇష్టంగా తింటారు. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. పైగా ఈ పకోడీల కోసం ఇంట్లో ఉన్న పదార్థాలు సరిపోతాయి. మరి, లేట్​ చేయకుండా కమ్మని చిక్కుడుకాయ పకోడీలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Chikkudukaya Pakoda
చిక్కుడుకాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • చిక్కుడుకాయలు - పావు కిలో
  • శనగపిండి - ఒకటిన్నర కప్పులు
  • బియ్యప్పిండి - పావు కప్పు
  • కరివేపాకు - గుప్పెడు
  • జీడిపప్పు - పావు కప్పు
  • పచ్చిమిర్చి - 4
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • కారం - 1 టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
Chikkudukaya Pakoda
శనగపిండి (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • చిక్కుడు కాయలకు ఉండే ఈనలు తీసేసి రెండుమూడు ముక్కలుగా కట్​ చేసుకోవాలి. రెండు మూడు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి జల్లి గిన్నెలోకి వేసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
  • ఈలోపు పచ్చిమిర్చి తొడిమలు తీసేసి సన్నగా తరిగి పక్కన ఉంచాలి.
Chikkudukaya Pakoda
బియ్యప్పిండి (Getty Images)
  • మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి కడిగి పెట్టుకున్న చిక్కుడకాయ ముక్కలు, శనగపిండి, బియ్యప్పిండి, కరివేపాకు, జీడిపప్పు, పచ్చిమిర్చి, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​, ఉప్పు, కారం వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం కొద్దికొద్దిగా వాటర్​ పోసుకుంటూ పిండిని పకోడీ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
Chikkudukaya Pakoda
కరివేపాకు (Getty Images)
  • పిండిని ఈ విధంగా కలుపుకున్నాక పక్కన ఉంచాలి. ఇప్పుడు స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్​ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • నూనె కాగినాక కలుపుకున్న చిక్కుడుకాయ మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ పకోడీల మాదిరి నూనెలో వేసుకోవాలి.
Chikkudukaya Pakoda
జీడిపప్పు (Getty Images)
  • కడాయికి సరిపడా వేసుకున్నాక మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి రెండు వైపులా తిప్పుకుంటూ క్రిస్పీగా మారే వరకు వేయించాలి.
  • పకోడీలు గోల్డెన్​ కలర్​లోకి వేగి కరకరలాడుతున్నప్పుడు తీసి ప్లేట్​లోకి వేసుకోవాలి. మిగిలిన పిండి మొత్తాన్ని ఇదే విధంగా పకోడీలుగా వేసుకుని కాల్చుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే చిక్కుడుకాయ పకోడీ రెడీ. నచ్చితే మీరు ట్రై చేయండి.
Chikkudukaya Pakoda
చిక్కుడుకాయ పకోడీలు (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • కాస్త లావుగా, గట్టిగా గింజలు ఉన్న కాయలు తీసుకుంటే పకోడీలు మంచి టేస్టీగా ఉంటాయి. అలాగే పురుగులు లేనివి తీసుకుంటే మంచిది.
  • పిండిని కలుపుకోవడానికి నీటిని ఒకేసారి ఎక్కువ పోసుకోవద్దు. కొన్ని చిలకరించుకుంటూ కలుపుకుంటే సరిపోతుంది. అలాగని పిండి లూజుగా, గట్టిగా కాకుండా మీడియంగా ఉంటే ఓకే.
  • పిండిని నూనెలో వేసినాక మీడియం ఫ్లేమ్​లో కాల్చుకుంటేనే లోపలి వరకు ఉడికి క్రిస్పీగా వస్తాయి.

