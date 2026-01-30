చిక్కుడుకాయలతో కరకరలాడే "పకోడీలు" - పది నిమిషాల్లో రెడీ - కిర్రాక్ ఉంటాయి!
Published : January 30, 2026 at 4:50 PM IST
Chikkudukaya Pakoda: ఈ సీజన్లో లభించే కూరగాయల్లో చిక్కుడుకాయలు ఒకటి. ఫైబర్ అధికంగా ఉండే ఈ కాయలు ఆరోగ్యానికి ఎంతగానో మేలు చేస్తాయి. అయితే చాలా మంది చిక్కుడుకాయలతో కర్రీ, ఫ్రై, పచ్చడి వంటివాటినే చేస్తుంటారు. కానీ ఈ కాయలతో కరకరలాడే పకోడీ చేసుకోవచ్చు. చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. ఈవెనింగ్ టైమ్లో ఎప్పుడూ చేసే రెసిపీల బదులు ఓసారి ఈ రెసిపీ ట్రై చేయండి. మరీ మరీ ఇష్టంగా తింటారు. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. పైగా ఈ పకోడీల కోసం ఇంట్లో ఉన్న పదార్థాలు సరిపోతాయి. మరి, లేట్ చేయకుండా కమ్మని చిక్కుడుకాయ పకోడీలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- చిక్కుడుకాయలు - పావు కిలో
- శనగపిండి - ఒకటిన్నర కప్పులు
- బియ్యప్పిండి - పావు కప్పు
- కరివేపాకు - గుప్పెడు
- జీడిపప్పు - పావు కప్పు
- పచ్చిమిర్చి - 4
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టేబుల్స్పూన్
- కారం - 1 టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
తయారీ విధానం:
- చిక్కుడు కాయలకు ఉండే ఈనలు తీసేసి రెండుమూడు ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. రెండు మూడు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి జల్లి గిన్నెలోకి వేసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
- ఈలోపు పచ్చిమిర్చి తొడిమలు తీసేసి సన్నగా తరిగి పక్కన ఉంచాలి.
- మిక్సింగ్ బౌల్లోకి కడిగి పెట్టుకున్న చిక్కుడకాయ ముక్కలు, శనగపిండి, బియ్యప్పిండి, కరివేపాకు, జీడిపప్పు, పచ్చిమిర్చి, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, ఉప్పు, కారం వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం కొద్దికొద్దిగా వాటర్ పోసుకుంటూ పిండిని పకోడీ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- పిండిని ఈ విధంగా కలుపుకున్నాక పక్కన ఉంచాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- నూనె కాగినాక కలుపుకున్న చిక్కుడుకాయ మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ పకోడీల మాదిరి నూనెలో వేసుకోవాలి.
- కడాయికి సరిపడా వేసుకున్నాక మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి రెండు వైపులా తిప్పుకుంటూ క్రిస్పీగా మారే వరకు వేయించాలి.
- పకోడీలు గోల్డెన్ కలర్లోకి వేగి కరకరలాడుతున్నప్పుడు తీసి ప్లేట్లోకి వేసుకోవాలి. మిగిలిన పిండి మొత్తాన్ని ఇదే విధంగా పకోడీలుగా వేసుకుని కాల్చుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే చిక్కుడుకాయ పకోడీ రెడీ. నచ్చితే మీరు ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- కాస్త లావుగా, గట్టిగా గింజలు ఉన్న కాయలు తీసుకుంటే పకోడీలు మంచి టేస్టీగా ఉంటాయి. అలాగే పురుగులు లేనివి తీసుకుంటే మంచిది.
- పిండిని కలుపుకోవడానికి నీటిని ఒకేసారి ఎక్కువ పోసుకోవద్దు. కొన్ని చిలకరించుకుంటూ కలుపుకుంటే సరిపోతుంది. అలాగని పిండి లూజుగా, గట్టిగా కాకుండా మీడియంగా ఉంటే ఓకే.
- పిండిని నూనెలో వేసినాక మీడియం ఫ్లేమ్లో కాల్చుకుంటేనే లోపలి వరకు ఉడికి క్రిస్పీగా వస్తాయి.
