పచ్చికారంతో "చిక్కుడుకాయ కర్రీ" - ఉల్లి, వెల్లుల్లి లేకుండానే అద్దిరిపోతుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 26, 2025 at 5:12 PM IST
Chikkudukaya Curry Making : చిక్కుడుకాయతో వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. అయితే ఇందులో ఎక్కువగా ఎండు కారాన్ని వాడతారు. అలా కాకుండా ఈసారి పచ్చికారంతో చిక్కుడుకాయ కర్రీని ట్రై చేసి చూడండి. ఉల్లి, వెల్లుల్లి వేయకుండానే ఇది భలే కమ్మగా కుదురుతుంది. మొదటిసారి చేసుకునే వారు ఈ పద్ధతిలో పర్ఫెక్ట్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. వేడివేడి అన్నంలో ఈ కూరను వేసి తిన్నారంటే సూపర్ అనాల్సిందే. ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ ఇంట్లో చేశారంటే ఇంటిల్లిపాదీ సూపర్ అనాల్సిందే. మరి చిక్కుడుకాయ కర్రీ చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- చిక్కుడుకాయ ముక్కలు - 1 కప్పు
- కొత్తిమీర తరుగు - అర కప్పు
- పచ్చిమిర్చి - 8
- అల్లం తరుగు - 1 టీ స్పూన్
- జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
- నూనె - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
- మినపప్పు - 1 టీ స్పూన్
- శనగపప్పు - 1 టీ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పసుపు - పావు టీ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ముందుగా కావాల్సిన పరిమాణంలో చిక్కుడుకాయలను తీసుకుని రెండు వైపులా నారలు తీసేసి చిన్నచిన్న ముక్కలుగా తుంచుకోవాలి. అలాగే 8 పచ్చిమిర్చిని కట్ చేసుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు మిక్సీ జార్లో కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, అర కప్పు కొత్తిమీర వేయాలి. అలాగే ఒక టీ స్పూన్ అల్లం తరుగు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి మెత్తని పేస్టులా గ్రైండ్ చేసి పక్కనుంచాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు, ఒక టీ స్పూన్ మినపప్పు, ఒక టీ స్పూన్ శనగపప్పు వేసి ఫ్రై చేయాలి.
- ఇవి వేగిన తర్వాత తుంచి పెట్టుకున్న చిక్కుడుకాయ ముక్కలు, పావు టీ స్పూన్ పసుపు వేసి కలపాలి. అనంతరం మూతపెట్టి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించాలి.
- చిక్కుడుకాయ ముక్కలు మెత్తగా మగ్గుతున్నప్పుడు రుచికి సరిపడా ఉప్పు, గ్రైండ్ చేసుకున్న పచ్చిమిర్చి కొత్తిమీర పేస్ట్ యాడ్ చేసి మిక్స్ చేయాలి. ఆపై మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి నాలుగైదు నిమిషాల పాటు ఉడకనివ్వాలి. చివరన కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే పచ్చికారంతో చిక్కుడుకాయ కర్రీ మీ ముందుంటుంది!
- మరి మీకు నచ్చితే ఎప్పుడూ చేసేలా కాకుండా ఓసారిలా చిక్కుడుకాయ కర్రీ చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు!
