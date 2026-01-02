ETV Bharat / offbeat

అమ్మమ్మ స్టైల్ "నాటు చిక్కుడు పచ్చడి" - ఈ రెసిపీ పిచ్చి పిచ్చిగా నచ్చేస్తుంది!

నాటు చిక్కుడు పచ్చడి - వేడి వేడి అన్నంలో 'ఒక్క ముద్దచాలు' అనిపిస్తుంది!

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 2, 2026 at 12:27 PM IST

CHIKKUDUKAYA PACHADI : చిక్కుడు కాయ కర్రీలో మధ్యలో వచ్చే గింజలు ఎంతో రుచిగా ఉంటాయి. నాటు చిక్కుళ్లలో ఈ గింజలు ఎక్కువగా దొరుకుతుంటాయి. వీటి టేస్ట్ అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఇలాంటి నాటు చిక్కుళ్లు మీకెపుడైనా దొరికితే ఓ సారి ఇలా నిల్వ పచ్చడి తయారు చేసి పెట్టుకోండి. కర్రీ చేయడానికి టైం లేనపుడు చాలా టేస్టీగా తినేయొచ్చు. ఇక్కడ ఇచ్చిన పద్ధతిలో ఓ సారి చట్నీ ట్రై చేసి చూడండి.

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • చిక్కుడు కాయలు - పావు కేజీ
  • వెల్లుల్లి - 20
  • పసుపు - అర స్పూన్
  • మెంతి పొడి - అర స్పూన్
  • కల్లుప్పు - రుచికి సరిపడా
  • ఆవాలు - అర స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • పచ్చి శనగపప్పు - అర స్పూన్
  • మినపగుండ్లు - అర స్పూన్
  • ఎండు మిర్చి - 2
  • కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
  • చింతపండు - 50 గ్రాములు
  • కారం - 3 స్పూన్లు
  • నువ్వుల నూనె - 150 గ్రాములు
  • ఇంగువ - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :

  • ముందుగా చిక్కుడు కాయలను శుభ్రంగా కడిగి తడి లేకుండా క్లాత్​తో తుడిచి ఆరబెట్టుకోవాలి. చిక్కుడు కాయలను నేరుగా ఫ్రై చేస్తాం కాబట్టి పుచ్చులు లేకుండా జాగ్రత్త పడాలి. నాణ్యమైన చిక్కుళ్లు పావుకేజీ దొరికినా చాలు!
  • ఇపుడు స్టవ్​పై కడాయి పెట్టుకుని నూనె వేసుకోవాలి. నూనె వేడి కాగానే తడి లేకుండా క్లీన్ చేసి పెట్టుకున్న చిక్కుడు కాయలను నూనెలో వేయించాలి. మంట లో ఫ్లేమ్​లో పెట్టుకుని వేయించాలి. లేదంటే అవి చిట్లి వేడి నూనె మీదపడే ప్రమాదం ఉంది. చిక్కుళ్లను మధ్యస్థంగా వేయించి ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇపుడు అదే కడాయిలో మిగిలిన నూనెలో తాలింపు గింజలు వేసుకోవాలి. ఆవాలు, జీలకర్ర, పచ్చి శనగపప్పు, మినపగుండ్లు, ఎండుమిర్చి వేసుకుని చిటపటలాడించాలి. ఆ తర్వాత సగం వెల్లుల్లి పాయలు వేసుకోవాలి. కరివేపాకు కూడా వేసుకుని 2 నిమిషాల తర్వాత ఇంగువ వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
  • ఇపుడు పచ్చడి తయారీ కోసం చిక్కుడు కాయలను ఓ గిన్నెలోకి తీసుకుని మిగిలిన వెల్లుల్లి పాయలు కచ్చా పచ్చాగా దంచి వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత అందులోనే రెడీ చేసుకున్న పోపు మిశ్రమాన్ని వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత చింతపండు పేస్ట్ వేసుకోవాలి. (చింతపండును ఉడికించి పేస్ట్ తయారు చేసుకుని తీసుకోవాలి. రుచికి సరిపడా ఉప్పు కూడా కలుపుకోవాలి. ఆ తర్వాత కారం, మెంతి పిండి, పసుపు వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి. అంతే! ఇలా రెడీ చేసుకున్న పచ్చడి వేడి వేడి అన్నంలోకి ఎంతో కమ్మగా ఉంటుంది. వేయించిన చిక్కుళ్లలో గింజలు పంటికి తగులుతుంటే ఇంకా ఇంకా తినాలనిపిస్తుంది.

