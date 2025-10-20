ఎన్నడూ తినని రుచిలో "చిక్కుడుకాయ పచ్చడి" - పిల్లలకు చాలా బాగా నచ్చుతుంది!
చిక్కుడుకాయలతో వేపుడు, కర్రీ మాత్రమే కాదు - ఇలా 'పచ్చడి' చేసుకోండి! - టేస్ట్ అదుర్స్!
Published : October 20, 2025 at 5:13 PM IST
Chikkudukaya Pachadi Recipe in Telugu : మనం ఏదయినా కూరను ఒకే రుచిలో చేయాలన్నా, తినాలన్నా బోరింగ్గా అనిపిస్తుంది. అది చిక్కుడుకాయలకీ కరెక్ట్గా సరిపోతుంది. పిల్లలైతే ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పని లేదు. చిక్కుడు గింజలతో కర్రీ చేస్తే తింటారు. కానీ, కాయలతో కూర అంటే మాత్రం అస్సలు తినడానికి ఇష్టపడరు. కానీ, చిక్కుడులో ఫైబర్, కాల్షియం, మెగ్నీషియం, ఫోలిక్ ఆమ్లం, మాంగనీస్, యాంటీఆక్సిడెంట్లు ఇలా శరీరానికి అవసరమైన ఎన్నో పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. అయితే, మీ ఇంట్లోనూ చిక్కుడును తినడానికి 'నో' చెబుతున్నారా? అలాంటివారికోసమే ఒక సూపర్ రెసిపీ వెయిట్ చేస్తోంది.
అదే, చిక్కుడు కాయలతో రుచికరమైన కమ్మని "పచ్చడి". ఎప్పుడూ చేసుకునే వేపుడు, కూర కంటే ఇది భలే రుచికరంగా ఉంటుంది. ఇలా చేసి పెడితే తోలు, గింజ అని తేడా లేకుండా పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఇష్టంగా తినేస్తారు. ఈ పచ్చడి అన్నంతో పాటు రోటీల్లోకి చాలా బాగుంటుంది. అంతేకాదు, కనీసం వారం నుంచి పది రోజులు నిల్వ కూడా ఉంటుంది! మరి, ఈ సూపర్ టేస్టీ చిక్కుడు పచ్చడిని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ముదిరిన చిక్కుడు కాయలు - పావుకిలో
- నూనె - రెండు కప్పులు
- కారం - ఒక కప్పు(తగినంత)
- ఉప్పు - టేస్ట్కి సరిపడా
- చింతపండు గుజ్జు - అర కప్పు
- ఆవపిండి - పెద్ద చెంచా
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - పావు కప్పు
తయారీ విధానం :
- ఈ వెరైటీ అండ్ టేస్టీ పచ్చడి తయారీ కోసం ముందుగా మరీ లేతగా ఉండేవి కాకుండా కొద్దిగా ముదిరిన తాజా చిక్కుడు కాయలను తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి.
- ఆపై వాటిని శుభ్రమైన క్లాత్తో ఎలాంటి తడి లేకుండా తుడవాలి. తర్వాత తుడిచిన చిక్కుడుకాయలను గింజలు పోకుండాఈనెలు తీసేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. మరీ పొడుగ్గా ఉంటే రెండు ముక్కలుగా చేసుకోవచ్చు.
- అనంతరం స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి కప్పు నూనె పోసి వేడి చేయాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక చిక్కుడు కాయలను వేసి దోరగా వేయించుకోవాలి. అవి మంచిగా వేగాక ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
- తర్వాత ఒక వెడల్పాటి గిన్నె లేదా మిక్సింగ్ బౌల్లో కారం, రుచికి తగినంత ఉప్పు, చింతపండు గుజ్జు, ఆవపిండి, వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి అన్నీ బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేయాలి.
- ఆపై అందులో వేయించి పక్కనుంచిన చిక్కుడు కాయలను వేసి ఆ మిశ్రమం అంతా చిక్కుడు ముక్కులకు పట్టేలా మరోసారి బాగా కలపాలి.
- ఇప్పుడు మిగిలిన నూనెను కాస్త వేడి చేసి గోరువెచ్చగా అయ్యాక కలిపి పెట్టుకున్న చిక్కుడు మిశ్రమంలో పోసి మొత్తం కలిసేలా కలపాలి.
- తర్వాత ఆ మిశ్రమాన్ని తడి లేని డబ్బా లేదా సీసాలోకి తీసుకుని మూతపెట్టి మూడు రోజుల పాటు అలా ఉంచాలి.
- మూడు రోజుల తర్వాత పచ్చడి మంచిగా ఊరుతుంది. అప్పుడు చిన్న బౌల్లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, సూపర్ టేస్టీగా "చిక్కుడు కాయల పచ్చడి" రెడీ అవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఎప్పుడూ రొటీన్ పచ్చళ్లు కాకుండా వెరైటీగా చిక్కుడుకాయల పచ్చడి చేసుకోండి. ఇంటిల్లిపాదీ చాలా ఇష్టంగా తింటారు. దీన్ని పది రోజులపాటు నిల్వ కూడా చేసుకోవచ్చు!
