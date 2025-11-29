పక్కా కొలతలతో "చిక్కుడుకాయ నిల్వ పచ్చడి" - అన్నం, చపాతీల్లోకి అదుర్స్ - 6 నెలలు నిల్వ!
చిక్కుడుకాయలతో వేపుడు, కర్రీ మాత్రమే కాదు - ఇలా 'పచ్చడి' చేసుకోండి! - టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!
Published : November 29, 2025 at 5:17 PM IST
Chikkudukaya Nilva Pachadi: పీచు పదార్థం పుష్కలంగా ఉండే కూరగాయల్లో చిక్కుడుకాయ ఒకటి. ఇందులో ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే ఎన్నో పోషకాలు ఉంటాయి. అయితే, కేవలం ఈ కూరగాయ ఆరోగ్యం విషయంలోనే కాదు టేస్ట్లో కూడా సూపర్గా ఉంటుంది. వింటర్లో లభించే వీటితో మెజార్టీ పీపుల్ కూర, ఫ్రై చేస్తుంటారు. లేదంటే టమాటా, ఆలు వంటివి యాడ్ చేసి కాంబినేషన్ కర్రీలు రెడీ చేసుకుంటుంటారు. కానీ, మీకు తెలుసా? అదే చిక్కుడుకాయలతో నోరూరించే పచ్చడిని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్ అద్భుతంగా ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. ఈ పచ్చడిని ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే ఆరు నెలలు, బయట ఉంచితే మూడు నెలల పాటు నిల్వ కూడా ఉంటుంది! ఇది కేవలం అన్నంలోకి మాత్రమే కాకుండా చపాతీల్లోకి కూడా పర్ఫెక్ట్. మరి, లేట్ చేయకుండా కమ్మని చిక్కుడుకాయ నిల్వ పచ్చడి ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- ఆవాలు - 30 గ్రాములు
- మెంతులు - 10 గ్రాములు
- చిక్కుడుకాయలు - అర కేజీ
- చింతపండు - 125 గ్రాములు
- పల్లీ నూనె - 350 మిల్లీ లీటర్
- కారం - 80 గ్రాములు
- ఉప్పు - 60 గ్రాములు
- పసుపు - అర టీస్పూన్
తాలింపు కోసం:
- ఆవాలు - 2 టీస్పూన్లు
- మెంతులు - పావు టీస్పూన్
- జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 8
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 40 గ్రాములు
- ఇంగువ - అర టీస్పూన్
తయారీ విధానం:
- ఓ బౌల్లోకి చింతపండు తీసుకని కప్పు వేడి నీరు పోసి నానబెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు పెద్ద చిక్కుడు కాయలు కాకుండా చిన్నవి తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. అనంతరం మెత్తటి క్లాత్తో ఎలాంటి తడి లేకుండా తుడిచి ఫ్యాన్ గాలికి 5 నిమిషాలు ఆరబెట్టాలి.
- అనంతరం చిక్కుడుకాయలకు ఉండే ఈనెలు తీసేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి ఆవాలు, మెంతులు వేసి లో ఫ్లేమ్లో దోరగా వేయించాలి.
- ఇవి మంచిగా వేగిన తర్వాత ఓ ప్లేట్లోకి తీసుకుని చల్లారనివ్వాలి. ఈలోపు అదే పాన్లోకి 250 ml ఆయిల్ పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- కాగిన నూనెలో చిక్కుడుకాయలు వేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో 5 నుంచి 10 నిమిషాలు పాటు కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
- చిక్కుడుకాయలు సగం మేర వేగిన తర్వాత జల్లి గరిటెతో తీసి ఓ బౌల్లోకి వేసుకోవాలి.
- తాలింపు కోసం అదే పాన్లోకి ఆవాలు, మెంతులు, జీలకర్ర, ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు వేసి వేయించాలి.
- ఇవి మగ్గిన తర్వాత పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి ఓ నిమిషం పాటు వేయించి ఇంగువ వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- ఈ తాలింపు చల్లారిన తర్వాత ఫ్రై చేసుకున్న చిక్కుడకాయ ముక్కల్లో వేసి పక్కన ఉంచాలి.
- నానిన చింతపండు గట్టిగా పిండి అందులో నుంచి గుజ్జును సెపరేట్ చేసుకోవాలి. అలాగే ముందుగా వేయించిన ఆవాలు, మెంతులను మిక్సీజార్లోకి వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసి తీసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి తాలింపు పెట్టిన పాన్ పెట్టి మిగిలిన నూనె పోసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో చింతపండు గుజ్జు వేసి లో ఫ్లేమ్లో కలుపుతూ పావుగంట సేపు ఉడికించాలి.
- చింతపండు గుజ్జు ప్రిపేర్ అయిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి. ఇప్పుడు పచ్చడి ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి.
- అందుకోసం వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్లోకి ఉడికించిన చిక్కుడుకాయల మిశ్రమం, చింతపండు గుజ్జు, కారం, ఉప్పు, పసుపు, గ్రైండ్ చేసి ఆవాలు మెంతుల పొడి వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం ఆ గిన్నెపై మూత పెట్టి సుమారు రెండు రోజుల పాటు పచ్చడిని ఊరనివ్వాలి.
- రెండు రోజుల తర్వాత మూత తీసి పచ్చడిని ఓసారి కలిపి సర్వ్ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే చిక్కుడుకాయ నిల్వ పచ్చడి రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- ఈ పచ్చడి కోసం చిన్న చిక్కుడుకాయలు అయితేనే టేస్ట్ బాగుంటాయి. మీకు ఇవి అందుబాటులో లేకపోతే పెద్దవాటినే కాస్త తుంచి తీసుకుంటే బాగుంటాయి.
- ఆవాలు, మెంతులను దోరగా వేయించుకోవాలి. మరీ ఎక్కువ సేపు వేయిస్తే మాడిపోవడమే కాదు పచ్చడి చేదు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది.
- చింతపండు గుజ్జులోని వాటర్ మొత్తం ఇంకి పేస్ట్ కాస్త చిక్కగా మారేవరకు ఉడికించాలి.
