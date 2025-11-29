పక్కా కొలతలతో "చిక్కుడుకాయ నిల్వ పచ్చడి" - అన్నం, చపాతీల్లోకి అదుర్స్​ - 6 నెలలు నిల్వ!

ETV Bharat / offbeat

చిక్కుడుకాయలతో వేపుడు, కర్రీ మాత్రమే కాదు - ఇలా 'పచ్చడి' చేసుకోండి! - టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!

Chikkudukaya Nilva Pachadi
Chikkudukaya Nilva Pachadi (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 29, 2025 at 5:17 PM IST

3 Min Read
Chikkudukaya Nilva Pachadi: పీచు పదార్థం పుష్కలంగా ఉండే కూరగాయల్లో చిక్కుడుకాయ ఒకటి. ఇందులో ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే ఎన్నో పోషకాలు ఉంటాయి. అయితే, కేవలం ఈ కూరగాయ ఆరోగ్యం విషయంలోనే కాదు టేస్ట్​లో కూడా సూపర్​గా ఉంటుంది. వింటర్​లో లభించే వీటితో మెజార్టీ పీపుల్​ కూర, ఫ్రై చేస్తుంటారు. లేదంటే టమాటా, ఆలు వంటివి యాడ్​ చేసి కాంబినేషన్ కర్రీలు రెడీ చేసుకుంటుంటారు. కానీ, మీకు తెలుసా? అదే చిక్కుడుకాయలతో నోరూరించే పచ్చడిని ప్రిపేర్​ చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్​ అద్భుతంగా ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. ఈ పచ్చడిని ఫ్రిడ్జ్​లో పెడితే ఆరు నెలలు, బయట ఉంచితే మూడు నెలల పాటు నిల్వ కూడా ఉంటుంది! ఇది కేవలం అన్నంలోకి మాత్రమే కాకుండా చపాతీల్లోకి కూడా పర్ఫెక్ట్​. మరి, లేట్​ చేయకుండా కమ్మని చిక్కుడుకాయ నిల్వ పచ్చడి ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • ఆవాలు - 30 గ్రాములు
  • మెంతులు - 10 గ్రాములు
  • చిక్కుడుకాయలు - అర కేజీ
  • చింతపండు - 125 గ్రాములు
  • పల్లీ నూనె - 350 మిల్లీ లీటర్​
  • కారం - 80 గ్రాములు
  • ఉప్పు - 60 గ్రాములు
  • పసుపు - అర టీస్పూన్​
Chikkudukaya Nilva Pachadi
చిక్కుడుకాయలు (Getty Images)

తాలింపు కోసం:

  • ఆవాలు - 2 టీస్పూన్లు
  • మెంతులు - పావు టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్​
  • ఎండుమిర్చి - 8
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 40 గ్రాములు
  • ఇంగువ - అర టీస్పూన్​
Chikkudukaya Nilva Pachadi
ఆవాలు - మెంతులు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ఓ బౌల్​లోకి చింతపండు తీసుకని కప్పు వేడి నీరు పోసి నానబెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు పెద్ద చిక్కుడు కాయలు కాకుండా చిన్నవి తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. అనంతరం మెత్తటి క్లాత్​తో ఎలాంటి తడి లేకుండా తుడిచి ఫ్యాన్​ గాలికి 5 నిమిషాలు ఆరబెట్టాలి.
  • అనంతరం చిక్కుడుకాయలకు ఉండే ఈనెలు తీసేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి ఆవాలు, మెంతులు వేసి లో ఫ్లేమ్​లో దోరగా వేయించాలి.
Chikkudukaya Nilva Pachadi
చింతపండు (Getty Images)
  • ఇవి మంచిగా వేగిన తర్వాత ఓ ప్లేట్​లోకి తీసుకుని చల్లారనివ్వాలి. ఈలోపు అదే పాన్​లోకి 250 ml ఆయిల్​ పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • కాగిన నూనెలో చిక్కుడుకాయలు వేసి మీడియం ఫ్లేమ్​లో 5 నుంచి 10 నిమిషాలు పాటు కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
  • చిక్కుడుకాయలు సగం మేర వేగిన తర్వాత జల్లి గరిటెతో తీసి ఓ బౌల్​లోకి వేసుకోవాలి.
  • తాలింపు కోసం అదే పాన్​లోకి ఆవాలు, మెంతులు, జీలకర్ర, ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు వేసి వేయించాలి.
  • ఇవి మగ్గిన తర్వాత పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి ఓ నిమిషం పాటు వేయించి ఇంగువ వేసి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
Chikkudukaya Nilva Pachadi
పోపు (Getty Images)
  • ఈ తాలింపు చల్లారిన తర్వాత ఫ్రై చేసుకున్న చిక్కుడకాయ ముక్కల్లో వేసి పక్కన ఉంచాలి.
  • నానిన చింతపండు గట్టిగా పిండి అందులో నుంచి గుజ్జును సెపరేట్​ చేసుకోవాలి. అలాగే ముందుగా వేయించిన ఆవాలు, మెంతులను మిక్సీజార్​లోకి వేసి మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసి తీసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి తాలింపు పెట్టిన పాన్​ పెట్టి మిగిలిన నూనె పోసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో చింతపండు గుజ్జు వేసి లో ఫ్లేమ్​లో కలుపుతూ పావుగంట సేపు ఉడికించాలి.
Chikkudukaya Nilva Pachadi
కారం (Getty Images)
  • చింతపండు గుజ్జు ప్రిపేర్​ అయిన తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి. ఇప్పుడు పచ్చడి ప్రిపేర్​ చేసుకోవాలి.
  • అందుకోసం వెడల్పాటి మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి ఉడికించిన చిక్కుడుకాయల మిశ్రమం, చింతపండు గుజ్జు, కారం, ఉప్పు, పసుపు, గ్రైండ్​ చేసి ఆవాలు మెంతుల పొడి వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం ఆ గిన్నెపై మూత పెట్టి సుమారు రెండు రోజుల పాటు పచ్చడిని ఊరనివ్వాలి.
  • రెండు రోజుల తర్వాత మూత తీసి పచ్చడిని ఓసారి కలిపి సర్వ్​ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే చిక్కుడుకాయ నిల్వ పచ్చడి రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Chikkudukaya Nilva Pachadi
చిక్కుడుకాయ నిల్వ పచ్చడి (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • ఈ పచ్చడి కోసం చిన్న చిక్కుడుకాయలు అయితేనే టేస్ట్​ బాగుంటాయి. మీకు ఇవి అందుబాటులో లేకపోతే పెద్దవాటినే కాస్త తుంచి తీసుకుంటే బాగుంటాయి.
  • ఆవాలు, మెంతులను దోరగా వేయించుకోవాలి. మరీ ఎక్కువ సేపు వేయిస్తే మాడిపోవడమే కాదు పచ్చడి చేదు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది.
  • చింతపండు గుజ్జులోని వాటర్​ మొత్తం ఇంకి పేస్ట్​ కాస్త చిక్కగా మారేవరకు ఉడికించాలి.

