కరకరలాడే క్యాటరింగ్ స్టైల్ చిక్కుడు కాయ ఫ్రై - అన్నం, రోటీల్లోకి అద్భుతం!
సింపుల్గా చేసుకుని చిక్కుడుకాయ వేపుడు - ఒక్కసారైనా తిని చూడాల్సిందే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 11, 2026 at 1:10 PM IST
Chikkudukaya Fry Recipe : ఈ సీజన్లో దొరికే చిక్కుడు కాయలతో ఓ సారి క్యాటరింగ్ స్టైల్ ఫ్రై ట్రై చేసి చూడండి. పచ్చి కొబ్బరి కూడా కలిపి చేసే ఈ ఫ్రై ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది. తింటున్నపుడు మధ్య మధ్యలో తగిలే చిక్కుడు కాయ గింజలు కరకరలాడుతూ కమ్మగా, కారంగా తిన్నా కొద్దీ తినాలనిపిస్తాయి. అన్నంతో పాటు చపాతీ, పుల్కాల్లోకి కూడా ఈ రెసిపీ అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఇచ్చి విధంగా ఇంట్లో ట్రై చేసి చూడండి.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- చిక్కుడు కాయలు - అర కేజీ
- పచ్చి కొబ్బరి - అర చెక్క
- నూనె - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
- ఆవాలు - అర స్పూన్
- మినప్పప్పు - అర స్పూన్
- పచ్చి శనగపప్పు - అర స్పూన్
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- వెల్లుల్లి - 8
- ఎండు మిర్చి - 4
- ఇంగువ - కొద్దిగా
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- పుసుపు - పావు స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కారం - 3 స్పూన్లు
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- అర కేజీ చిక్కుడు కాయలు శుభ్రం చేసుకుని చిక్కు తీసుకుని ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఇపుడు అర చెక్క పచ్చి కొబ్బరి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి మిక్సీలో వేసుకుని కచ్చా పచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇపుడు ప్యాన్లో నూనె వేసుకుని వేడెక్కగానే చిక్కుడు కాయ ముక్కలు వేసుకుని వేయించాలి. ఆ తర్వాత ఓ ప్లేట్లో పక్కకు తీసుకుని పెట్టుకోవాలి. ఎక్కువ నూనె వాడకుండా రెండు, మూడు వాయిల్లో చిక్కుడు కాయలు వేయించుకుని తీసుకోవాలి.
- ఇపుడు అదే ప్యాన్లో ఎక్కువ నూనె ఉంటే పక్కకు తీసుకుని కర్రీకి సరిపడా నూనెలో పోపు గింజలు, ఆవాలు వేసి వేయించాలి. ఆ తర్వాత వెల్లుల్లి, ఎండు మిర్చి వేసి వేయించాలి. ఆ తర్వాత ఇంగువ కూడా వేసుకుని వేయించాలి. వెల్లుల్లి వేగిన తర్వాత కరివేపాకు వేయించి ఆ తర్వాత చిక్కుడు కాయ ముక్కలు, పుసుపు, ఉప్పు, కారం వేసుకుని వేయించాలి. మీడియం ఫ్లేమ్లో బాగా కలుపుతూ వేయించాలి.
- చిక్కుడు కాయ ముక్కలు ముందుగానే వేయించాం కాబట్టి ఎక్కువ టైం పట్టదు. ఇపుడు కొబ్బరి పొడి వేసుకుని బాగా కలపాలి. లో ఫ్లేమ్లో అడుగంటకుండా బాగా వేయించాలి. ఇపుడు టేస్టే చెక్ చేసుకుని అవసరమైతే ధనియాల పొడి లేదా కొత్తిమీర తరుగు చల్లుకుంటే చాలు! చిక్కుడు కాయ ఫ్రై రెడీ. ఈ ఫ్రై రెసిపీ రైస్, చపాతీల్లోకి చాలా బాగుంటుంది.
