కరకరలాడే క్యాటరింగ్ స్టైల్ చిక్కుడు కాయ ఫ్రై - అన్నం, రోటీల్లోకి అద్భుతం!

సింపుల్​గా చేసుకుని చిక్కుడుకాయ వేపుడు - ఒక్కసారైనా తిని చూడాల్సిందే!

chikkudukaya_fry_recipe
chikkudukaya_fry_recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 11, 2026 at 1:10 PM IST

Chikkudukaya Fry Recipe : ఈ సీజన్​లో దొరికే చిక్కుడు కాయలతో ఓ సారి క్యాటరింగ్ స్టైల్ ఫ్రై ట్రై చేసి చూడండి. పచ్చి కొబ్బరి కూడా కలిపి చేసే ఈ ఫ్రై ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది. తింటున్నపుడు మధ్య మధ్యలో తగిలే చిక్కుడు కాయ గింజలు కరకరలాడుతూ కమ్మగా, కారంగా తిన్నా కొద్దీ తినాలనిపిస్తాయి. అన్నంతో పాటు చపాతీ, పుల్కాల్లోకి కూడా ఈ రెసిపీ అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఇచ్చి విధంగా ఇంట్లో ట్రై చేసి చూడండి.

chikkudukaya_fry_recipe
chikkudukaya_fry_recipe (ETV Bharat)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • చిక్కుడు కాయలు - అర కేజీ
  • పచ్చి కొబ్బరి - అర చెక్క
  • నూనె - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
  • ఆవాలు - అర స్పూన్
  • మినప్పప్పు - అర స్పూన్
  • పచ్చి శనగపప్పు - అర స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • వెల్లుల్లి - 8
  • ఎండు మిర్చి - 4
  • ఇంగువ - కొద్దిగా
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • పుసుపు - పావు స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కారం - 3 స్పూన్లు
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
chikkudukaya_fry_recipe
chikkudukaya_fry_recipe (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • అర కేజీ చిక్కుడు కాయలు శుభ్రం చేసుకుని చిక్కు తీసుకుని ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఇపుడు అర చెక్క పచ్చి కొబ్బరి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి మిక్సీలో వేసుకుని కచ్చా పచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
chikkudukaya_fry_recipe
chikkudukaya_fry_recipe (Getty images)
  • ఇపుడు ప్యాన్​లో నూనె వేసుకుని వేడెక్కగానే చిక్కుడు కాయ ముక్కలు వేసుకుని వేయించాలి. ఆ తర్వాత ఓ ప్లేట్​లో పక్కకు తీసుకుని పెట్టుకోవాలి. ఎక్కువ నూనె వాడకుండా రెండు, మూడు వాయిల్లో చిక్కుడు కాయలు వేయించుకుని తీసుకోవాలి.
chikkudukaya_fry_recipe
chikkudukaya_fry_recipe (Getty images)
  • ఇపుడు అదే ప్యాన్​లో ఎక్కువ నూనె ఉంటే పక్కకు తీసుకుని కర్రీకి సరిపడా నూనెలో పోపు గింజలు, ఆవాలు వేసి వేయించాలి. ఆ తర్వాత వెల్లుల్లి, ఎండు మిర్చి వేసి వేయించాలి. ఆ తర్వాత ఇంగువ కూడా వేసుకుని వేయించాలి. వెల్లుల్లి వేగిన తర్వాత కరివేపాకు వేయించి ఆ తర్వాత చిక్కుడు కాయ ముక్కలు, పుసుపు, ఉప్పు, కారం వేసుకుని వేయించాలి. మీడియం ఫ్లేమ్​లో బాగా కలుపుతూ వేయించాలి.
chikkudukaya_fry_recipe
chikkudukaya_fry_recipe (Getty images)
  • చిక్కుడు కాయ ముక్కలు ముందుగానే వేయించాం కాబట్టి ఎక్కువ టైం పట్టదు. ఇపుడు కొబ్బరి పొడి వేసుకుని బాగా కలపాలి. లో ఫ్లేమ్​లో అడుగంటకుండా బాగా వేయించాలి. ఇపుడు టేస్టే చెక్ చేసుకుని అవసరమైతే ధనియాల పొడి లేదా కొత్తిమీర తరుగు చల్లుకుంటే చాలు! చిక్కుడు కాయ ఫ్రై రెడీ. ఈ ఫ్రై రెసిపీ రైస్​, చపాతీల్లోకి చాలా బాగుంటుంది.

