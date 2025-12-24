ETV Bharat / offbeat

మళ్లీ మళ్లీ తినాలనిపించే "చిక్కుడు కాయ ఫ్రై" - అన్నం, చపాతీల్లోకి అద్దిరిపోతుంది!

చిక్కుడుకాయ ఫ్రై ఇలా డిఫరెంట్​గా ట్రై చేయండి - చాలా బాగుంటుంది!

chikkudukaya_fry_recipe
chikkudukaya_fry_recipe (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 24, 2025 at 5:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

CHIKKUDUKAYA FRY RECIPE : ఈ సీజన్​లో చిక్కుడుకాయలు ఎక్కువగా దొరుకుతుంటాయి. అయితే, ఎప్పుడూ చేసే కర్రీ కాకుండా ఓ సారిలా ఫ్రై చేయండి ఎంతో బాగుంటుంది. ఫ్రై అనగానే చిక్కుడుకాయ ముక్కలు నూనెలో వేయించడం కాదని గుర్తుంచుకోండి. ఇలాంటి మసాలా పొడి రెడీ చేసుకుని కలిపి చూడండి. ఎంతో బాగుంటుంది. ఈ ఫ్రై అన్నంతో పాటు చపాతీల్లోకి అద్భుతంగా ఉంటుంది. కొత్త వాళ్లైనా సరే సింపుల్​గా తయారు చేసుకునే ఈ ఫ్రై రెసిపీ మీరు కూడా ఓ సారి ట్రై చేసి చూడండి.

పాలు పోసి చేసే సొరకాయ కర్రీ - ఎలాంటి మసాలాలు లేకుండా కమ్మగా ఇలా చేయండి!

chikkudukaya_fry_recipe
చిక్కుడు కాయలు (ETV Bharat)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • చిక్కుడు కాయలు - పావు కేజీ
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పసుపు - పావు స్పూన్
  • నూనె - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • ఎండు మిర్చి - 3
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 12
  • ఎండు కొబ్బరి ముక్కలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • పల్లీ లేదా పుట్నాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • పచ్చి శనగపప్పు - 1 స్పూన్
  • ఆవాలు - అర స్పూన్
  • పచ్చి మిర్చి - 2
  • కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
chikkudukaya_fry_recipe
వేయించిన పల్లీ (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా పావు కేజీ చిక్కుడు కాయలు చిక్కు తీసుకుని ముక్కలు ఉప్పు నీళ్లు, పసుపు వేసి ఉడికించుకోవాలి. ఈ లోగా మిక్సీ లోకి జీలకర్ర, ఎండు మిర్చి, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఎండు కొబ్బరి ముక్కలు, వేయించిన పల్లీ లేదా పుట్నాలైనా వేసుకోవచ్చు. అవన్నీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
chikkudukaya_fry_recipe
వెల్లుల్లి (Getty images)
  • ఈ లోగా చిక్కుడు కాయ ఉడికిపోతుంది. నీళ్లు పడేయకుండా మూత తీసి మరో ఐదారు నిమిషాలు ఉడికించుకుంటే నీళ్లన్నీ ఇంకిపోతాయి.
  • ఇపుడు స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకుని నూనె వేసుకోవాలి. వేడెక్కగానే పచ్చి శనగపప్పు, ఆవాలు, జీలకర్ర, పచ్చి మిర్చి, కరివేపాకు వేసుకోవాలి.
chikkudukaya_fry_recipe
కొబ్బరి పొడి (Getty images)
  • దోరగా ఫ్రై చేసిన తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి. ఉల్లిపాయ ముక్కలు మెత్తబడిన తర్వాత పసుపు, ఉప్పు వేసుకోవాలి. ఇపుడు ఉడికించుకున్న చిక్కుడు కాయ ముక్కలు వేసి బాగా కలపాలి. మూత పెట్టుకుని మీడియం ఫ్లేమ్​లో మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి.
chikkudukaya_fry_recipe
కారం (Getty images)
  • ఆ తర్వాత మూత తీసి ముందుగా రెడీ చేసుకున్న పొడి వేసుకుని కలపాలి. ఆ తర్వాత మరి కాసేపు ఉడికించుకోవాలి. రెండు మూడు నిమిషాల ఫ్రై చేసుకుని కొత్తిమీర చల్లుకుంటే సరిపోతుంది. ఇలా రెడీ చేసుకున్న ఫ్రై అన్నం లేదా పప్పు చారు లోకి ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది.

"బెండకాయ పులుసు" ఒరిజినల్ రెసిపీ ఇది - జిగురు లేకుండా కమ్మగా ఉంటుంది!

బెండకాయలు పెంకపై కాల్చి ఇలా చట్నీ చేయండి - ఈ రోటి పచ్చడి ట్రై చేశారా?

TAGGED:

CHIKKUDUKAYA FRY RECIPE
BROAD BEANS RECIPES
CHIKKUDUKAYA KURA ALA CHEYALI
చిక్కుడు కాయ ఫ్రై తయారీ విధానం
CHIKKUDUKAYA FRY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.