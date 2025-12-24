మళ్లీ మళ్లీ తినాలనిపించే "చిక్కుడు కాయ ఫ్రై" - అన్నం, చపాతీల్లోకి అద్దిరిపోతుంది!
చిక్కుడుకాయ ఫ్రై ఇలా డిఫరెంట్గా ట్రై చేయండి - చాలా బాగుంటుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 24, 2025 at 5:05 PM IST
CHIKKUDUKAYA FRY RECIPE : ఈ సీజన్లో చిక్కుడుకాయలు ఎక్కువగా దొరుకుతుంటాయి. అయితే, ఎప్పుడూ చేసే కర్రీ కాకుండా ఓ సారిలా ఫ్రై చేయండి ఎంతో బాగుంటుంది. ఫ్రై అనగానే చిక్కుడుకాయ ముక్కలు నూనెలో వేయించడం కాదని గుర్తుంచుకోండి. ఇలాంటి మసాలా పొడి రెడీ చేసుకుని కలిపి చూడండి. ఎంతో బాగుంటుంది. ఈ ఫ్రై అన్నంతో పాటు చపాతీల్లోకి అద్భుతంగా ఉంటుంది. కొత్త వాళ్లైనా సరే సింపుల్గా తయారు చేసుకునే ఈ ఫ్రై రెసిపీ మీరు కూడా ఓ సారి ట్రై చేసి చూడండి.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- చిక్కుడు కాయలు - పావు కేజీ
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పసుపు - పావు స్పూన్
- నూనె - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- ఎండు మిర్చి - 3
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 12
- ఎండు కొబ్బరి ముక్కలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- పల్లీ లేదా పుట్నాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- పచ్చి శనగపప్పు - 1 స్పూన్
- ఆవాలు - అర స్పూన్
- పచ్చి మిర్చి - 2
- కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
- ఉల్లిపాయ - 1
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా పావు కేజీ చిక్కుడు కాయలు చిక్కు తీసుకుని ముక్కలు ఉప్పు నీళ్లు, పసుపు వేసి ఉడికించుకోవాలి. ఈ లోగా మిక్సీ లోకి జీలకర్ర, ఎండు మిర్చి, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఎండు కొబ్బరి ముక్కలు, వేయించిన పల్లీ లేదా పుట్నాలైనా వేసుకోవచ్చు. అవన్నీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఈ లోగా చిక్కుడు కాయ ఉడికిపోతుంది. నీళ్లు పడేయకుండా మూత తీసి మరో ఐదారు నిమిషాలు ఉడికించుకుంటే నీళ్లన్నీ ఇంకిపోతాయి.
- ఇపుడు స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకుని నూనె వేసుకోవాలి. వేడెక్కగానే పచ్చి శనగపప్పు, ఆవాలు, జీలకర్ర, పచ్చి మిర్చి, కరివేపాకు వేసుకోవాలి.
- దోరగా ఫ్రై చేసిన తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి. ఉల్లిపాయ ముక్కలు మెత్తబడిన తర్వాత పసుపు, ఉప్పు వేసుకోవాలి. ఇపుడు ఉడికించుకున్న చిక్కుడు కాయ ముక్కలు వేసి బాగా కలపాలి. మూత పెట్టుకుని మీడియం ఫ్లేమ్లో మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత మూత తీసి ముందుగా రెడీ చేసుకున్న పొడి వేసుకుని కలపాలి. ఆ తర్వాత మరి కాసేపు ఉడికించుకోవాలి. రెండు మూడు నిమిషాల ఫ్రై చేసుకుని కొత్తిమీర చల్లుకుంటే సరిపోతుంది. ఇలా రెడీ చేసుకున్న ఫ్రై అన్నం లేదా పప్పు చారు లోకి ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది.
