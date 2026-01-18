పచ్చికారంతో ఇలా "చిక్కుడుకాయ కర్రీ"! - సరికొత్త రుచితో నోరూరిస్తుంది!
- సూపర్ టేస్టీగా "చిక్కుడుకాయ పచ్చికారం" - ఉల్లి, వెల్లుల్లి, టమాటా లేకుండానే ఈజీగా రెడీ!
Published : January 18, 2026 at 4:25 PM IST
Tasty Chikkudukaya Curry Recipe in Telugu : పీచు పదార్థం పుష్కలంగా ఉండే కూరగాయల్లో చిక్కుడుకాయ ఒకటి. ఫైబర్ ఒక్కటే కాదు ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే ఎన్నో పోషకాలు ఇందులో పుష్కలం. అలాంటి పోషక ప్రియమైన చిక్కుడుకాయలు ఈ సీజన్లో విరివిగా లభిస్తుంటాయి. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది వీటితో ఫ్రై, కర్రీ, పచ్చడి అంటూ రకరకాల రెసిపీలు ట్రై చేస్తుంటారు. అయితే, చిక్కుడును సరిగ్గా వండాలే కానీ టేస్ట్ సూపర్ ఉంటుంది. అందులోనూ పచ్చికారంతో చేస్తే ఆ రుచి ఇంకా చాలా బాగుంటుంది. కానీ, కొన్నిసార్లు ఎంత బాగా వండినా అనుకున్నంత టేస్ట్ రాదు.
అందుకే, ఇప్పుడు మీ అందరి కోసం ఒక అద్భుతమైన రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, పచ్చికారంతో నోరూరించే "చిక్కుడుకాయ కర్రీ". ఉల్లి, వెల్లుల్లి, టమాటాలు వేయకుండానే చేసుకునే ఈ కర్రీ ఎంతో టేస్టీగా ఉండి వేడి వేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోతుంది. బిగినర్స్ కూడా ఈ పద్ధతిలో మంచి రుచికరమైన కర్రీని రెడీ చేసుకుని ఆస్వాదించవచ్చు. మరి, నోరూరించే ఈ చిక్కుడుకాయ పచ్చికారంను ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పెద్ద కప్పు - చిక్కుడుకాయ ముక్కలు
- అర కప్పు - కొత్తిమీర తరుగు
- రుచికి తగినన్ని - పచ్చిమిర్చి
- రెండు చెంచాలు - అల్లం తరుగు
- ఒక చెంచా - జీలకర్ర
- రెండు టేబుల్స్పూన్లు - నూనె
- ఒక చెంచా - ఆవాలు
- ఒక చెంచా - మినప్పప్పు
- ఒక చెంచా - శనగపప్పు
- రుచికి సరిపడా - ఉప్పు
- పావు చెంచా - పసుపు
తయారీ విధానం :
- నోరూరించే ఈ సూపర్ టేస్టీ కర్రీ తయారీకి ముందుగా తాజా చిక్కుడుకాయలను తీసుకుని సైడ్స్ వెంబడి ఉండే పీచు తీసేసి మీకు కావాల్సిన సైజ్లో చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి లేదా తుంచుకోవాలి.
- తర్వాత కట్ చేసుకున్న చిక్కడుకాయ ముక్కలను ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని ఒకటికి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి వాటర్ లేకుండా వడకట్టి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం కర్రీలోకి అవసరమైన ఒక ప్రత్యేకమైన పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ను తయారు చేసుకోవాలి.
- ఇందుకోసం మిక్సీ జార్ తీసుకుని దానిలో రుచికి తగినన్ని పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కొత్తిమీర, అల్లం, జీలకర్ర వేసుకుని మెత్తని పేస్టులా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు కర్రీ తయారీ కోసం స్టవ్ మీద కడాయి లేదా పాన్ పెట్టి తగినంత నూనె వేసి హీట్ చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక ఆవాలు, మినప్పప్పు, శనగపప్పు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- పోపు దినుసులు లైట్గా వేగిన తర్వాత శుభ్రంగా కడిగి పక్కన పెట్టుకున్న చిక్కుడుకాయ ముక్కలు, పసుపు వేసి కలిపి మూతపెట్టి ఉడికించుకోవాలి.
- ఇలా ఉడికించుకునే క్రమంలో మధ్యమధ్యలో మూత తీసి కలుపుతూ చిక్కుడుకాయ ముక్కలు చక్కగా మగ్గే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
- చిక్కుడుకాయ ముక్కలు మెత్తగా మగ్గుతున్నప్పుడు అందులో రుచికి సరిపడా ఉప్పు, సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆపై మీడియం ఫ్లేమ్లో నాలుగైదు నిమిషాలు ఉడికించుకుని దింపేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, పచ్చికారంతో సూపర్ టేస్టీగా ఉండే "చిక్కుడుకాయ కర్రీ" నిమిషాల్లోనే మీ ముందు ఉంటుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ చిక్కుడుకాయ కర్రీని ఓసారి ఇలా పచ్చికారంతో ట్రై చేసి చూడండి. మంచి రుచికరంగా ఉండే దీన్ని ఇంటిల్లిపాదీ చాలా ఇష్టంగా తింటారు!
- ఒకవేళ మీరు ఎక్కువ క్వాంటిటీలో ఈ కర్రీని చేసుకోవాలనుకుంటే చిక్కుడుకాయలతోపాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకు అనుగుణంగా పెంచి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
