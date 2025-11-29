ETV Bharat / offbeat

"చిక్కుడుకాయ, టమోటా కర్రీ" - చిక్కుడుకాయ ముక్కలు ఎప్పుడు వేసుకోవాలో తెలుసా?

కర్రీ ఇలా చేశారంటే రుచిగా వస్తుంది - ఇంట్లో అందరూ ఇష్టంగా తింటారు!

chikkudukaya_curry
chikkudukaya_curry (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 29, 2025 at 10:14 AM IST

2 Min Read
Chikkudukaya Curry : చిక్కుడు కాయలు ఈ సీజన్​లో విరివిగా దొరుకుతుంటాయి. ఇందులో నాటువి, తీగ చిక్కుడుకాయలు వేర్వేరుగా ఉంటాయి. నాటు చిక్కుడు కాయల్లో గింజ ఎక్కువగా ఉంటుంది. కర్రీ కూడా టేస్ట్ వస్తుంది. గింజలు తక్కువగా ఉండే చిక్కుడు కాయల విషయంలో నూనె కాస్త ఎక్కువగా వేసి మగ్గిస్తే మంచి టేస్ట్ ఉంటుంది. ఇంతకీ టమోటా, చిక్కుడుకాయ కూరల్లో ముక్కలు ఎప్పుడు వేసుకోవాలో తెలుసా?

chikkudukaya_curry
చిక్కుడుకాయ (Getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • చిక్కుడు కాయలు - పావు కిలో
  • నూనె - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఆవాలు - అర స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • పచ్చిశనగపప్పు - అర స్పూన్
  • కరివేపాకు - అర స్పూన్
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 స్పూన్
  • పసుపు - పావు స్పూన్
chikkudukaya_curry
టమోటాలు (Getty images)
  • టమోటాలు - 2
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కారం - 2 స్పూన్లు
  • గరం మసాలా - అర స్పూన్
  • ధనియాల పొడి - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
chikkudukaya_curry
పోపు దినుసులు (ETV Bharat)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా చిక్కుడు కాయలను శుభ్రం చేసుకుని చిక్కు తీసుకోవాలి. పురుగులు, పుచ్చులు లేకుండా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. ఇపుడు స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకుని 3 టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వేసుకుని ఆవాలు, జీలకర్ర, పచ్చిశనగపప్పు, కరివేపాకు వేసుకుని వేయించాలి. ఆ తర్వాత 1 ఉల్లిపాయ చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని వేయించాలి. 3 నిమిషాల తర్వాత చిక్కుడుకాయ ముక్కలు వేసుకుని కలిపి మూతపెట్టుకుని 5 నిమిషాలు వేయించాలి.
chikkudukaya_curry
ఉల్లిపాయ తరుగు (Getty images)
  • ఆ తర్వాత 1 స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, పసుపు వేసుకుని కలపాలి. వాసన పోయే వరకు బాగా కలుపుతూ వేయించాక టమోటా ముక్కలు వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ముక్కలు తొందరగా మెత్తబడడంతో పాటు రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని కలిపి మూతపెట్టి 5 నిమిషాలు ఉడికించాలి. కొంత మంది టమోటాలు ఉడికించిన తర్వాత చిక్కుడుకాయ ముక్కలు వేస్తుంటారు. కానీ చిక్కుడుకాయ ముక్కలు నూనె వేయించిన తర్వాత మాత్రమే టమోటా ముక్కలు వేసుకోవాలి.
chikkudukaya_curry
కరివేపాకు (Getty images)
  • ఆ తర్వాత మూత తీసుకుని కారం, గరం మసాలా, ధనియాల పొడి వేసుకుని కలపాలి. ఇపుడు కొద్దిగా నీళ్లు కూడా పోసుకుని మూతపెట్టి ఉడికించుకోవాలి. మరో 3 నిమిషాలు ఉడికించిన తర్వాత మూత తీసి కొద్దిగా కొత్తిమీర చల్లుకుని కలిపి 2 నిమిషాల తర్వాత స్టవ్ కట్టేసి దించేసుకుంటే చాలు! హోటల్ స్టైల్ చిక్కుడుకాయ, టమోటా కర్రీ రెడీ. ఈ కర్రీ ఎంతో స్పైసీగా, రుచిగా ఉంటుంది.

