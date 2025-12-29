ETV Bharat / offbeat

చిదంబరం స్పెషల్ "కలి" - దేవుడికి ఇలా నైవేద్యం చేసి పెట్టండి!

ఇంట్లోనే సింపుల్​గా చేసుకునే ప్రసాదం రెసిపీ - నిమిషాల్లోనే రెడీ!

Thiruvathirai Kali
Thiruvathirai Kali (Getty Images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 29, 2025 at 12:36 PM IST

2 Min Read
Thiruvathirai Kali Making in Telugu : దేవుడికి వివిధ రకాల ప్రసాదాలను సమర్పిస్తుంటారు. ఇందులో పాయసం, పులిహోర, దద్దోజనం, పొంగలి లాంటివి ఉంటాయి. అయితే ఈసారి కొత్తగా చిదంబరం టెంపుల్ స్పెషల్ తిరువాదిరై(తిరువత్తిరై) కలి చేసి భగవంతునికి ప్రసాదంగా సమర్పించండి. కేవలం నిమిషాల్లోనే దీనిని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఇంకోసారి చేయమని అడుగుతారు. బిగినర్స్​ కూడా ఈ పద్ధతిలో సింపుల్​గా తయారు చేయొచ్చు. మరి టేస్టీటేస్టీ కలి చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?

Thiruvathirai Kali
పెసరపప్పు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • కందిపప్పు - పావు కప్పు
  • పెసరపప్పు - పావు కప్పు
  • బియ్యం - ఒక కప్పు
  • నెయ్యి - 9 టేబుల్ స్పూన్లు
  • పచ్చికొబ్బరి తురుము - అర కప్పు
  • బెల్లం - 3 కప్పులు
  • యాలకుల పొడి - పావు స్పూన్
  • జాజికాయ పొడి - 2 చిటికెడ్లు
  • జీడిపప్పు - 20
  • కిస్​మిస్ - 20
Thiruvathirai Kali
బియ్యం (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా పాన్​లో పావు కప్పు కందిపప్పు వేసి మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మూడు నిమిషాల పాటు వేయించాలి. కందిపప్పు వేగిన తర్వాత పావు కప్పు పెసరపప్పు యాడ్ చేసి ఫ్రై చేయాలి. ఇవి వేగిన తర్వాత మిక్సీజార్​లో వేయాలి. ఇందులో కప్పు బియ్యం వేసి సన్నని రవ్వ మాదిరిగా గ్రైండ్ చేయాలి.
  • ఇంకోవైపు కుక్కర్​లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న పెసరపప్పు బియ్యం మిశ్రమాన్ని వేసి గోల్డెన్​ కలర్ వచ్చేవరకు వేగనివ్వాలి. ఇందులోనే పావు కప్పు పచ్చికొబ్బరి తురుము యాడ్ చేసి ఒక నిమిషం పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత మూడు కప్పుల నీళ్లు పోసి కుక్కర్ మూతపెట్టాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మూడు విజిల్స్ వచ్చేవరకు ఉడికించాలి.
Thiruvathirai Kali
నెయ్యి (Getty Images)
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో మూడు కప్పుల బెల్లం, రెండు కప్పుల నీళ్లు పోసి కరిగించాలి. బెల్లం కరిగి లేత జిగురు పాకం వచ్చాక ఉడికించిన పెసరపప్పు బియ్యం మిశ్రమాన్ని వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి బాగా మిక్స్ చేయాలి.
  • ఇందులోనే రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి, పావు స్పూన్ యాలకుల పొడి, రెండు చిటికెడ్ల జాజికాయ పొడి వేసి మూడు నిమిషాల పాటు కలపాలి.
Thiruvathirai Kali
కందిపప్పు (Getty Images)
  • మూడు నిమిషాల తర్వాత రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి, పావు కప్పు పచ్చికొబ్బరి తురుము యాడ్ చేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి
  • ఇంకోవైపు కడాయిలో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత 20 జీడిపప్పు, 20 కిస్​మిస్ వేసి వేయించాలి. అనంతరం వీటిని రెడీ చేసుకున్న మిశ్రమంలో వేసి కలపాలి.
Thiruvathirai Kali
డ్రైఫ్రూట్స్ (Getty Images)
  • అంతే చిదంబరం టెంపుల్ స్పెషల్ కలి ప్రసాదం రెడీ అయినట్లే!
  • ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ ఇంట్లో చేశారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు.

