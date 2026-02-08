ఘుమఘుమలాడే "చికెన్ తొక్కు పచ్చడి" - పక్కా కొలతలతో రెండు నెలలు నిల్వ!
చికెన్తో సింపుల్గా చేసుకునే రెసిపీ - నోటికి సరికొత్త రుచిని ఇస్తుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 8, 2026 at 3:08 PM IST
Chicken Pickle Recipe in Telugu : నాన్వెజ్ పచ్చళ్ల పేరు వింటే చాలా మందికి నోరూరుతుంది! మరీ ముఖ్యంగా చికెన్ పచ్చడి అంటే నాన్వెజ్ లవర్స్కు ఎంతో ఇష్టం! అయితే దీనిని ఇంట్లో తయారు చేయడం అందరికీ రాదు. ఒకవేళ చేసినా ముక్క గట్టిగా అవడమో, లేదంటే చేదు రావడమో జరుగుతుంది. ఈ నేపథ్యంలోనే బయట ఎక్కువగా ఈ పికిల్ను కొనుగోలు చేస్తుంటారు. అలాంటి వారు ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో ఈ చికెన్ తొక్కు పచ్చడి చేశారంటే టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది. అంతేకాక రెండు నెలల వరకు నిల్వ ఉంటుంది! మరి ఈ రెసిపీని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?
"చికెన్ ఫ్రై కావాలి, సెమీ గ్రేవీ ఉండాలంటే" ఇలా ట్రై చేయండి! - ప్రతి ముక్క నోరూరిస్తుంది!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బోన్లెస్ చికెన్ - 1 కేజీ
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పసుపు - అర స్పూన్
- నూనె - తగినంత
- మెంతులు - అర టీ స్పూన్
- ధనియాలు - పావు కప్పు
- జీలకర్ర - 1 టేబుల్ స్పూన్
- దాల్చినచెక్క - 1
- లవంగాలు - 8
- యాలకులు - 4
- అనాసపువ్వు - 1
- ఆవాలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- కారం - 70 గ్రాములు
- నిమ్మకాయలు - 2
తయారీ విధానం :
- ముందుగా గిన్నెలో కేజీ బోన్లెస్ చికెన్ తీసుకొని చిన్నచిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఇందులో ఒక స్పూన్ ఉప్పు, అర స్పూన్ పసుపు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ పోసి కలపాలి. అనంతరం దీనిని స్టవ్పై పెట్టాలి.
- ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి మూతపెట్టి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ చికెన్ ముక్కలను మగ్గించాలి. ఈ మిశ్రమం ఉడికిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో అర టీ స్పూన్ మెంతులు వేసి వేయించాలి. అలాగే పావు కప్పు ధనియాలు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర, చిన్న దాల్చినచెక్క, 8 లవంగాలు వేయాలి. అదేవిధంగా నాలుగు యాలకులు, ఒక అనాసపువ్వు యాడ్ చేసి మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి వేగనివ్వాలి. చివరలో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆవాలు వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. ఇవి పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత మిక్సీజార్లో వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేయాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో 300 ఎంఎల్ ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత రెండు టేబుల్ స్పూన్ల అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి వేయించాలి.
- ఇది వేగాక కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి వేగనివ్వాలి. ఇందులో చికెన్ ముక్కలు వేసి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి 15 నిమిషాల పాటు కలుపుతూ ఆయిల్ సేపరెట్ అయ్యేంత వరకు ఫ్రై చేయాలి.
- ఆయిల్ సేపరెట్ అయిన అనంతరం ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు, గ్రైండ్ చేసుకున్న మసాలా పొడి వేసి మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి కలుపుతూ వేగనివ్వాలి. అదేవిధంగా 70 గ్రాముల కారం యాడ్ చేసి మిక్స్ చేయాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- చికెన్ మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత తీసి పెట్టుకున్న నిమ్మరసం వేసి కలపాలి. అంతే ఘుమఘుమలాడే చికెన్ తొక్కు పచ్చడి మీ ముందుంటుంది!
- అనంతరం ఈ పచ్చడిని ఎయిర్టైట్ డబ్బాలో వేసి ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకుంటే రెండు నెలల పాటు నిల్వ ఉంటుంది!
క్యాబేజీతో నోరూరించే "దోసెలు" - బియ్యం, మినపప్పు లేకుండానే నిమిషాల్లోనే రెడీ!
గోధుమపిండితో " చల్ల పునుగులు" - ఆయిల్ తక్కువ, క్రంచీ ఎక్కువ!