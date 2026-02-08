ETV Bharat / offbeat

ఘుమఘుమలాడే "చికెన్ తొక్కు​ పచ్చడి" - పక్కా కొలతలతో రెండు నెలలు నిల్వ​!

చికెన్​తో సింపుల్​గా చేసుకునే రెసిపీ - నోటికి సరికొత్త రుచిని ఇస్తుంది!

Chicken Pickle
Chicken Pickle (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 8, 2026 at 3:08 PM IST

3 Min Read
Chicken Pickle Recipe in Telugu : నాన్​వెజ్​ పచ్చళ్ల పేరు వింటే చాలా మందికి నోరూరుతుంది! మరీ ముఖ్యంగా చికెన్​ పచ్చడి అంటే నాన్​వెజ్​ లవర్స్​కు ఎంతో ఇష్టం! అయితే దీనిని ఇంట్లో తయారు చేయడం అందరికీ రాదు. ఒకవేళ చేసినా ముక్క గట్టిగా అవడమో, లేదంటే చేదు రావడమో జరుగుతుంది. ఈ నేపథ్యంలోనే బయట ఎక్కువగా ఈ పికిల్​ను కొనుగోలు చేస్తుంటారు. అలాంటి వారు ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో ఈ చికెన్​ తొక్కు పచ్చడి చేశారంటే టేస్ట్​ అద్దిరిపోతుంది. అంతేకాక రెండు నెలల వరకు నిల్వ ఉంటుంది! మరి ఈ రెసిపీని ఎలా ప్రిపేర్​ చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?

Chicken Pickle
చికెన్ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బోన్​లెస్ చికెన్ - 1 కేజీ
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పసుపు - అర స్పూన్
  • నూనె - తగినంత
  • మెంతులు - అర టీ స్పూన్
  • ధనియాలు - పావు కప్పు
  • జీలకర్ర - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • దాల్చినచెక్క - 1
  • లవంగాలు - 8
  • యాలకులు - 4
  • అనాసపువ్వు - 1
  • ఆవాలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • కారం - 70 గ్రాములు
  • నిమ్మకాయలు - 2
Chicken Pickle
కారం (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా గిన్నెలో కేజీ బోన్​లెస్​ చికెన్ తీసుకొని చిన్నచిన్న ముక్కలుగా​ కట్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఇందులో ఒక స్పూన్ ఉప్పు, అర స్పూన్ పసుపు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ పోసి కలపాలి. అనంతరం దీనిని స్టవ్​పై పెట్టాలి.
  • ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మూతపెట్టి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ చికెన్ ముక్కలను మగ్గించాలి. ఈ మిశ్రమం ఉడికిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
Chicken Pickle
జీలకర్ర (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో అర టీ స్పూన్ మెంతులు వేసి వేయించాలి. అలాగే పావు కప్పు ధనియాలు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర, చిన్న దాల్చినచెక్క, 8 లవంగాలు వేయాలి. అదేవిధంగా నాలుగు యాలకులు, ఒక అనాసపువ్వు యాడ్ చేసి మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి వేగనివ్వాలి. చివరలో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆవాలు వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. ఇవి పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత మిక్సీజార్​లో వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేయాలి.
Chicken Pickle
మసాలా దినుసులు (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో 300 ఎంఎల్ ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత రెండు టేబుల్ స్పూన్ల అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి వేయించాలి.
  • ఇది వేగాక కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి వేగనివ్వాలి. ఇందులో చికెన్ ముక్కలు వేసి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి 15 నిమిషాల పాటు కలుపుతూ ఆయిల్ సేపరెట్ అయ్యేంత వరకు ఫ్రై చేయాలి.
Chicken Pickle
అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ (Getty Images)
  • ఆయిల్ సేపరెట్ అయిన అనంతరం ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు, గ్రైండ్ చేసుకున్న మసాలా పొడి వేసి మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి కలుపుతూ వేగనివ్వాలి. అదేవిధంగా 70 గ్రాముల కారం యాడ్ చేసి మిక్స్ చేయాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • చికెన్ మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత తీసి పెట్టుకున్న నిమ్మరసం వేసి కలపాలి. అంతే ఘుమఘుమలాడే చికెన్ తొక్కు పచ్చడి మీ ముందుంటుంది!
  • అనంతరం ఈ పచ్చడిని ఎయిర్​టైట్ డబ్బాలో వేసి ఫ్రిడ్జ్​లో స్టోర్ చేసుకుంటే రెండు నెలల పాటు నిల్వ ఉంటుంది!

