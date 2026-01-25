స్పైసీ స్పైసీ చికెన్ షోర్బా - చల్లని వాతావరణంలో అమృతమే!
- నోటికి రుచినీ, దేహానికి శక్తినీ అందించే సూప్ - తయారు చేసుకోవడం చాలా ఈజీ
Published : January 25, 2026 at 10:26 AM IST
Chicken Shorba : చల్లని వాతావరణంలో వేడి వేడిగా ఏదైనా తాగాలని మనసు ఆరాటపడుతూ ఉంటుంది. అందుకే పొద్దు పొద్దున్నే అందరూ టీ, కాఫీలను ఆశ్రయిస్తుంటారు. కానీ, శరీరానికి మంచి పోషకాలను అందించే సూప్ తీసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది? దేహానికి కావాల్సిన వేడితోపాటు చక్కటి ఆరోగ్యాన్ని కూడా అందిస్తుంది. అలాంటి ఓ సూపన్ మీకోసే తీసుకొచ్చాం. అదే స్పైసీ చికెన్ షోర్బా!
నిజానికి ఇది టర్కీకి చెందిన సుప్రసిద్ధ సూప్. అక్కడ ఎక్కువగా ఈ సూప్ తాగుతుంటారు. వెదర్ కూల్ కూల్గా ఉన్నప్పుడు మెజారిటీ జనం దీన్ని ఆస్వాదిస్తుంటారు. ఇప్పుడు చలికాలంలో మన దగ్గర కూడా వాతావరణం ఇబ్బంది పెడుతోంది. ఇలాంటి టైమ్లో ఈ సూప్ తయారు చేసుకుంటే ఎంతో బాగుంటుంది. చికెన్ వల్ల శరీరానికి మంచి ప్రొటీన్ లభిస్తుందన్న సంగతి తెలిసిందే. అలాంటి చికెన్తో సూప్ చేసుకుని తాగితే పిల్లలకు ఎంతో మంచిది. ఇదొక ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్గా కూడా పని చేస్తుంది. మరి, ఈ రెసిపీని ఎలా తయారు చేయాలి? ఇందుకోసం ఎలాంటి పదార్థాలు కావాలి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావలసిన పదార్థాలు :
- బోన్ లెస్ చికెన్ – 100 గ్రాములు
- సన్నగా తరిగిన వెల్లుల్లి – 1 టేబుల్ స్పూన్
- వెన్న 1 టేబుల్ స్పూన్
- చికెన్ స్టాక్ – 500 మిల్లీలీటర్లు
- జీలకర్ర – 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఆయిల్ – 1 టేబుల్ స్పూన్
- గరం మసాలా పొడి – చిటికెడు
- మిరియాలు - ఐదారు
- లవంగాలు - మూడు
- బిర్యానీ ఆకులు - 2
- మైదా – 1 టేబుల్ స్పూన్
- వైట్ పెప్పర్ పౌడర్ – రుచికి తగినంత
- రుచికి తగినంత ఉప్పు
జ్యూసీ జ్యూసీగా "చికెన్ క్యారసోల్" - ఒక్కసారైనా తిని తీరాల్సిందే!
తయారీ విధానం :
- ముందుగా చికెన్ను ఒకటికి రెండు సార్లు క్లీన్ చేసుకోవాలి. ప్రిపేర్ చేసుకునేది సూప్ కాబట్టి శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. కర్రీకోసం ఉన్నట్టుగా కాకుండా అందులో నాలుగో వంతుగా సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి
- ఇప్పుడు స్టౌ మీద పాన్ పెట్టుకొని, అందులో వెన్న వేసి హీట్ చేసుకోవాలి.
- వేడెక్కిన తర్వాత సన్నగా కట్ చేసుకున్న చికెన్ ముక్కలు వేసుకోవాలి. అవి సాఫ్ట్గా కుక్ అయ్యేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి
- చికెన్ చక్కగా ఉడికిందని అనుకున్న తర్వాత స్టౌ ఆఫ్ చేసి, పక్కన పెట్టుకోవాలి
- ఆ తర్వాత స్టౌ మీద మరొక పాన్ పెట్టుకోవాలి. అందులో ఆయిల్ వేసుకోవాలి. వేడెక్కిన తర్వాత జీలకర్ర వేసి చిటపటలాడే వరకు వేయించాలి.
- అనంతరం అందులో మిరియాలు, లవంగాలు, బిర్యానీ ఆకు వేసి చక్కటి సువాసన వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. స్టౌ సిమ్లోనే ఉంచాలని గుర్తుంచుకోవాలి
- ఆ తర్వాత సన్నగా తరిగిన వెల్లుల్లి ముక్కలు వేసుకొని, కాసేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి. వెల్లుల్లి మాడిపోకుండా చూసుకోవాలి
- అనంతరం మైదా పిండి వేసి సుమారు ఒక నిమిషం పాటు కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి
- ఇప్పుడు అందులో ఉడికించి పెట్టుకున్న చికెన్, చికెన్ స్టాక్, వైట్ పెప్పర్ పౌడర్, ఉప్పు వేసి అన్నీ కలిసేలా చక్కగా కలుపుకోవాలి
- మీడియం ఫ్లేమ్లో దాదాపు నాలుగైదు నిమిషాలు కలుపుతూ కుక్ చేసుకోవాలి. ఇలా కుక్ చేసుకోవడం వల్ల మైదా పిండి సూప్ లో ముద్దలు ముద్దలుగా ఏర్పడకుండా ఉంటుంది.
- చివరగా గరం మసాలా పొడి ఒక చిటికెడు చల్లితే సరిపోతుంది.
- అద్దిరిపోయే స్పైసీ స్పైసీ చికెన్ షోర్బా సిద్ధమైపోతుంది. దీన్ని వేడి వేడిగానే సర్వ్ చేయాలి.
- పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు జలుబు, దగ్గు ఉన్నప్పుడు ఇది ఇస్తే ఎంతో ఉపశమనం కలుగుతుంది. శరీరానికి కూడా ఎంతో వేడిని అందిస్తుంది.
సండే స్పెషల్ : పచ్చిమిర్చి పేస్టుతో "చింతకాయ చికెన్" - పుల్లగా, కారంగా అద్దిరిపోతుంది!