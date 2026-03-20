ETV Bharat / offbeat

కరకరలాడే "చికెన్ సమోసాలు" - ఇంట్లోనే ఈజీగా చేసుకోండిలా!

చికెన్​తో కర్రీలు, బిర్యానీలు రోటీన్ - ఇలా ఓసారి సమోసాలు ట్రై చేయండి!

author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 20, 2026 at 11:31 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Chicken Samosa Making : సమోసాలను చాలా మంది ఇష్టంగా తింటారు. ఇవి పైకి కరకరలాడుతూ లోపల స్టఫింగ్​తో నోరూరిస్తూ తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తాయి. అయితే వీటిని ఎప్పుడూ ఓకేలా చేస్తే ఏం బాగుంటుంది. ఈసారి కొత్తగా చికెన్​తో ఇవి చేశారంటే క్రంచీగా, టేస్టీగా వస్తాయి. మరి నోరూరించే చికెన్ సమోసాలు ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.

'జీడిపప్పు, కాకరకాయ కారం ఫ్రై' - ఇలా చేశారంటే పిల్లలూ ఇష్టంగా తింటారు!

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • చికెన్ కీమా - 400 గ్రాములు
  • మైదాపిండి - 3 కప్పులు
  • వాము - 1 టీ స్పూన్
  • నెయ్యి - 6 టీ స్పూన్లు
  • ఉప్పు - 1 టీ స్పూన్
  • ఉల్లిపాయలు - 4
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టీ స్పూన్
  • పచ్చిమిర్చి - 4
  • కారం - 3 టీ స్పూన్లు
  • ధనియాల పొడి - 1 టీ స్పూన్
  • గరం మసాలా - 1 టీ స్పూన్
  • జీలకర్ర పొడి - 1 టీ స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • ఆయిల్ - తగినంత
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • పసుపు - 1 టీ స్పూన్
తయారీ విధానం :

  • ముందుగా మిక్సింగ్ బౌల్లో మూడు కప్పుల మైదాపిండి, ముప్పావు టీ స్పూన్​ ఉప్పు, ఒక టీ స్పూన్ వాము, ఆరు టీ స్పూన్ల నెయ్యి వేసి మిక్స్ చేయాలి. ఇందులోనే కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ పిండిని బాగా కలపాలి. ఆపై ఆరు టీ స్పూన్ల ఆయిల్ అప్లై చేసి మూతపెట్టి పక్కనుంచాలి.
  • అదేవిధంగా నాలుగు ఉల్లిపాయలు, నాలుగు పచ్చిమిర్చిని ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే గిన్నెలో 400 గ్రాముల చికెన్ కీమా వేసి శుభ్రంగా కడగాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్​ హీట్​ అయిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లి,పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి వేయించాలి.
  • ఈ మిశ్రమం మగ్గాక ఒక టీ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి పచ్చి వాసన పోయేవరకు మగ్గించాలి. ఆ తర్వాత 400 గ్రాముల చికెన్ కీమా యాడ్ చేసి ఫ్రై చేయాలి.
  • ఇందులోనే ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి, మూడు టీ స్పూన్ల కారం వేయాలి. అదేవిధంగా ఒక టీ స్పూన్ పసుపు, ఒక టీ స్పూన్ గరం మసాలా, రుచికి సరిపడా ఉప్పు యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి. ఇవి వేగాక ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి, కొంచెం కొత్తిమీర వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • మరోవైపు గిన్నెలో కొద్దిగా మైదాపిండి, సరిపడా నీళ్లు పోసి ఉండలు లేకుండా బాగా కలపాలి.
  • చికెన్ మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత మిక్సీజార్​లో వేసి కచ్చాపచ్చాగా మిక్సీ పట్టాలి. అనంతరం దీన్ని ఓ గిన్నెలోకి తీసి పక్కనుంచాలి.
  • మరోవైపు మైదాపిండి మిశ్రమాన్ని మరోసారి కలిపి చిన్నచిన్న ఉండలుగా చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక్కో ఉండను తీసుకొని చపాతీ పీట మీద పొడి పిండి చల్లి చపాతీలుగా చేయాలి.
  • ఇప్పుడు చపాతీ నాలుగు ఎడ్జ్​లను చాకుతో కట్​ చేసుకోవాలి. ఆపై స్క్వేర్ షేప్​లో మీకు కావాల్సిన పరిమాణంలో సమోసా షీట్స్​లా కట్ చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత ఒక్కో షీట్​ని తీసుకొని సమోసా షేప్ వచ్చేలా ఫోల్డ్ చేసి ముందుగా రెడీ చేసుకున్న చికెన్​ స్టఫింగ్​ను సరిపడా నింపాలి.
  • ఆ తర్వాత అంచులు ఊడిపోకుండా ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న తడి పిండిని అప్లై చేసి అంచులను చక్కగా కవర్ చేయాలి.
  • ఇంకోవైపు స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత సమోసాలను ఒక్కొక్కటిగా కడాయిలో వేయాలి.
  • అనంతరం మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి సమోసాలను రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ క్రిస్పీగా, గోల్డెన్ కలర్​ వచ్చేవరకు వేయించాలి.
  • సమోసాలు పర్ఫెక్ట్​గా వేగిన తర్వాత ప్లేట్​లోకి తీసుకొని సర్వ్ చేసుకోవాలి.
  • అంతే కరకరలాడే చికెన్ సమోసాలు రెడీ అయినట్లే!

మసాలా ఘాటుతో అద్దిరిపోయే "మటన్ దో ప్యాజా" - ఇంట్లోనే ఈజీగా చేసుకోండిలా!

చింతపండు లేకుండానే "చేపల పులుసు" - ఇలా చేసి తింటే జిందగీ ఖుష్ అయిపోద్ది!

TAGGED:

CHICKEN SAMOSA RECIPE IN TELUGU
చికెన్ సమోసాలు తయారీ విధానం
CHICKEN SAMOSAS MAKING
SAMOSA PREPARE PROCESS
CHICKEN SAMOSA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.