కేరళ స్టైల్ "చికెన్ రోస్ట్" - ముద్దకో ముక్క అద్దిరిపోద్ది!
- ఇంటిల్లిపాదీ మెచ్చే నయా చికెన్ కర్రీ - అన్నం, చపాతీ, రోటీల్లోకి సూపర్ కాంబో!
Published : January 18, 2026 at 11:13 AM IST
Chicken Roast Recipe in Kerala Style : నాన్వెజ్లో పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఇష్టంగా తినే వాటిల్లో చికెన్ ముందు వరుసలో ఉంటుంది. కొంతమంది వారంలో రెండు మూడు సార్లు 'చికెన్' తెచ్చుకుంటుంటారు. మరీ ముఖ్యంగా సండే, ఫెస్టివల్స్ టైమ్లో అయితే విందు భోజనంలోకి చికెన్తో రకరకాల వంటకాలు చేసుకుంటుంటారు. ఇదే క్రమంలో కొందరికి చికెన్తో చేసే కర్రీలు గ్రేవీగా ఉంటే నచ్చుతుంది. ఇంకొందరు డ్రైగా ఉంటేనే బాగుంటుందని అంటుంటారు.
అలాకాకుండా ఓసారి కేరళ స్టైల్లో ఇలా "చికెన్ రోస్ట్" ట్రై చేయండి. మంచి రుచితో స్పైసీ, స్పైసీగా అద్దిరిపోయే ఈ కర్రీని ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టపడతారు. ఒక్కసారి తిన్నారంటే ఎప్పుడూ ఇలానే చేసి పెట్టమని అడుగుతారు. ఇది అన్నం, చపాతీ, పులావ్, పరోటా ఇలా ఎందులోకైనా భలే కమ్మగా ఉంటుంది. అలాగే, దీన్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కూడా చాలా సింపుల్. మరి, లేట్ చేయకుండా నోరూరించే ఈ నయా స్టైల్ చికెన్ కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
మ్యారినేషన్ కోసం :
- అర కిలో - చికెన్
- ఒక స్పూన్ - కారం
- తగినంత - ఉప్పు
- అర స్పూన్ - పసుపు
- ఒక టేబుల్ స్పూన్ - నిమ్మరసం
రోస్ట్ కోసం :
- మూడు టేబుల్స్పూన్లు - ఆయిల్
- ఒకటిన్నర కప్పులు - సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు
- రెండు రెబ్బలు - కరివేపాకు
- ఒక టేబుల్స్పూన్ - అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్
- రెండు - పచ్చిమిర్చి
- రెండు స్పూన్లు - ధనియాల పొడి
- ఒక స్పూన్ - కారం
- అర స్పూన్ - గరం మసాలా
- అర స్పూన్ - మిరియాల పొడి
- అర స్పూన్ - సోంపు పొడి
- కొద్దిగా - సన్నని కొత్తిమీర తరుగు
సండే 'మటన్' తెస్తున్నారా? - ఈ టిప్స్ పాటిస్తే ఎంత ముదిరినా ఇట్టే ఉడికిద్ది!
తయారీ విధానం :
- నయా స్టైల్లో నోరూరించే ఈ నాన్వెజ్ రెసిపీ కోసం ముందుగా చికెన్ను శుభ్రంగా కడగాలి.
- తర్వాత దాన్ని వాటర్ లేకుండా వడకట్టి ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుని అందులో కారం, ఉప్పు, పసుపు, నిమ్మరసం వేసి అవన్నీ చికెన్ ముక్కలకు పట్టేలా బాగా కలిపి అరగంట పాటు పక్కనుంచాలి.
- ఆలోపు కర్రీలోకి కావాల్సిన పరిమాణంలో సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగును సిద్ధం చేసుకోవాలి. అలాగే, పచ్చిమిర్చీని చీలికలుగా కట్ చేసుకోవాలి. కొత్తిమీరను తరిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి కొద్దిగా నూనె వేసి వేడయ్యాక మ్యారినేట్ చేసి పక్కనుంచిన చికెన్ వేసి ఒకసారి కలిపి మూతపెట్టి సన్నని సెగ మీద ఉడికించాలి. చికెన్లోని నీరు పూర్తిగా ఇగిరిన తర్వాత పాన్ను దింపి పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు కర్రీ తయారీకి స్టవ్ మీద కడాయిలో మిగిలిన నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ కాగిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ తరుగును వేసి లైట్ గోల్డెన్ కలర్లోకి మారే వరకూ కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
- ఆనియన్స్ మంచిగా వేగిన తర్వాత కరివేపాకు, అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, పచ్చిమిర్చి చీలికలు వేసి పచ్చివాసన పోయేవరకూ కాసేపు వేగనివ్వాలి.
- ఆ తర్వాత ధనియాలపొడి, మిరియాలపొడి, సోంపు పొడి, కారం, గరంమసాలా, ఉడికించి పక్కన పెట్టుకున్న చికెన్ ముక్కలు వేసి ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆపై కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని మరోసారి ముక్కలకు మసాలా బాగా పట్టే వరకూ కలియతిప్పి సన్నని సెగ మీదుంచాలి.
- చికెన్ మంచిగా ఉడికి ఆయిల్ సెపరేట్ అవుతున్నప్పుడు చివర్లో కొత్తిమీర తరుగు చల్లి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, కేరళ స్టైల్లో నోరూరించే "చికెన్ రోస్ట్" కర్రీ మీ ముందు ఉంటుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఈ సండే ఎప్పుడూ చేసుకునే రెగ్యులర్ పద్ధతిలో కాకుండా ఒకసారి ఇలా కేరళ స్టైల్లో "చికెన్ కర్రీ" ప్రయత్నించి చూడండి.
- సరికొత్త రుచిలో స్పైసీ స్పైసీగా, కమ్మగా ఉండే ఈ కర్రీని ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు.
సింపుల్ పద్ధతిలో "నెల్లూరు చేపల పులుసు" - నీచు వాసన లేకుండా ఘుమఘుమలాడిపోద్ది!
అమ్మమ్మల పద్ధతిలో "తలకాయ కూర" - ప్రిపరేషన్ చాలా సింపుల్! - టేస్ట్ అదుర్స్!