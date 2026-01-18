ETV Bharat / offbeat

కేరళ స్టైల్​ "చికెన్ రోస్ట్" - ముద్దకో ముక్క అద్దిరిపోద్ది!

- ఇంటిల్లిపాదీ మెచ్చే నయా చికెన్ కర్రీ - అన్నం, చపాతీ,​ రోటీల్లోకి సూపర్ కాంబో!

Chicken Roast Recipe
Chicken Roast Recipe (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 18, 2026 at 11:13 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Chicken Roast Recipe in Kerala Style : నాన్​వెజ్​లో పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఇష్టంగా తినే వాటిల్లో చికెన్​ ముందు వరుసలో ఉంటుంది. కొంతమంది వారంలో రెండు మూడు సార్లు 'చికెన్' తెచ్చుకుంటుంటారు. మరీ ముఖ్యంగా సండే, ఫెస్టివల్స్ టైమ్​లో అయితే విందు భోజనంలోకి చికెన్​తో రకరకాల వంటకాలు చేసుకుంటుంటారు. ఇదే క్రమంలో కొందరికి చికెన్​తో చేసే కర్రీలు గ్రేవీగా ఉంటే నచ్చుతుంది. ఇంకొందరు డ్రైగా ఉంటేనే బాగుంటుందని అంటుంటారు.

అలాకాకుండా ఓసారి కేరళ స్టైల్​లో ఇలా "చికెన్ రోస్ట్" ట్రై చేయండి. మంచి రుచితో స్పైసీ, స్పైసీగా అద్దిరిపోయే ఈ కర్రీని ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టపడతారు. ఒక్కసారి తిన్నారంటే ఎప్పుడూ ఇలానే చేసి పెట్టమని అడుగుతారు. ఇది అన్నం, చపాతీ, పులావ్​, పరోటా ఇలా ఎందులోకైనా భలే కమ్మగా ఉంటుంది. అలాగే, దీన్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కూడా చాలా సింపుల్. మరి, లేట్ చేయకుండా నోరూరించే ఈ నయా స్టైల్ చికెన్ కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Kerala Style Chicken Roast Recipe
Kerala Style Chicken Roast Recipe (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

మ్యారినేషన్ కోసం :

  • అర కిలో - చికెన్
  • ఒక స్పూన్ - కారం
  • తగినంత - ఉప్పు
  • అర స్పూన్ - పసుపు
  • ఒక టేబుల్​ స్పూన్ - నిమ్మరసం
Kerala Style Chicken Roast Recipe
Kerala Style Chicken Roast Recipe (Getty Images)

రోస్ట్‌ కోసం :

  • మూడు టేబుల్​స్పూన్లు - ఆయిల్
  • ఒకటిన్నర కప్పులు - సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు
  • రెండు రెబ్బలు - కరివేపాకు
  • ఒక టేబుల్​స్పూన్ - అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్
  • రెండు - పచ్చిమిర్చి
  • రెండు స్పూన్లు - ధనియాల పొడి
  • ఒక స్పూన్ - కారం
  • అర స్పూన్ - గరం మసాలా
  • అర స్పూన్ - మిరియాల పొడి
  • అర స్పూన్ - సోంపు పొడి
  • కొద్దిగా - సన్నని కొత్తిమీర తరుగు

సండే 'మటన్' తెస్తున్నారా? - ఈ టిప్స్​ పాటిస్తే ఎంత ముదిరినా ఇట్టే ఉడికిద్ది!

Kerala Style Chicken Roast Recipe
Kerala Style Chicken Roast Recipe (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • నయా స్టైల్​లో నోరూరించే ఈ నాన్​వెజ్ రెసిపీ కోసం ముందుగా చికెన్​ను శుభ్రంగా కడగాలి.
  • తర్వాత దాన్ని వాటర్ లేకుండా వడకట్టి ఒక మిక్సింగ్ బౌల్​లోకి తీసుకుని అందులో కారం, ఉప్పు, పసుపు, నిమ్మరసం వేసి అవన్నీ చికెన్ ముక్కలకు పట్టేలా బాగా కలిపి అరగంట పాటు పక్కనుంచాలి.
  • ఆలోపు కర్రీలోకి కావాల్సిన పరిమాణంలో సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగును సిద్ధం చేసుకోవాలి. అలాగే, పచ్చిమిర్చీని చీలికలుగా కట్ చేసుకోవాలి. కొత్తిమీరను తరిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Kerala Style Chicken Roast Recipe
Kerala Style Chicken Roast Recipe (Getty Images)
  • అనంతరం స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి కొద్దిగా నూనె వేసి వేడయ్యాక మ్యారినేట్ చేసి పక్కనుంచిన చికెన్​ వేసి ఒకసారి కలిపి మూతపెట్టి సన్నని సెగ మీద ఉడికించాలి. చికెన్​లోని నీరు పూర్తిగా ఇగిరిన తర్వాత పాన్​ను దింపి పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు కర్రీ తయారీకి స్టవ్ మీద కడాయిలో మిగిలిన నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ కాగిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ తరుగును వేసి లైట్ గోల్డెన్ కలర్​లోకి మారే వరకూ కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
Kerala Style Chicken Roast Recipe
Kerala Style Chicken Roast Recipe (Getty Images)
  • ఆనియన్స్ మంచిగా వేగిన తర్వాత కరివేపాకు, అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, పచ్చిమిర్చి చీలికలు వేసి పచ్చివాసన పోయేవరకూ కాసేపు వేగనివ్వాలి.
  • ఆ తర్వాత ధనియాలపొడి, మిరియాలపొడి, సోంపు పొడి, కారం, గరంమసాలా, ఉడికించి పక్కన పెట్టుకున్న చికెన్ ముక్కలు వేసి ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఆపై కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని మరోసారి ముక్కలకు మసాలా బాగా పట్టే వరకూ కలియతిప్పి సన్నని సెగ మీదుంచాలి.
Kerala Style Chicken Roast Recipe
Kerala Style Chicken Roast Recipe (Getty Images)
  • చికెన్ మంచిగా ఉడికి ఆయిల్ సెపరేట్ అవుతున్నప్పుడు చివర్లో కొత్తిమీర తరుగు చల్లి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, కేరళ స్టైల్​లో నోరూరించే "చికెన్ రోస్ట్" కర్రీ మీ ముందు ఉంటుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఈ సండే ఎప్పుడూ చేసుకునే రెగ్యులర్ పద్ధతిలో కాకుండా ఒకసారి ఇలా కేరళ స్టైల్​లో "చికెన్ కర్రీ" ప్రయత్నించి చూడండి.
  • సరికొత్త రుచిలో స్పైసీ స్పైసీగా, కమ్మగా ఉండే ఈ కర్రీని ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు.

సింపుల్​ పద్ధతిలో "నెల్లూరు చేపల పులుసు" - నీచు వాసన లేకుండా ఘుమఘుమలాడిపోద్ది!

అమ్మమ్మల పద్ధతిలో "తలకాయ కూర" - ప్రిపరేషన్ చాలా సింపుల్​! - టేస్ట్ అదుర్స్!

TAGGED:

CHICKEN ROAST RECIPE
HOW TO MAKE CHICKEN ROAST AT HOME
KERALA CHICKEN ROAST INGREDIENTS
కేరళ స్టైల్​ నోరూరించే చికెన్ కర్రీ
KERALA STYLE CHICKEN ROAST RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.