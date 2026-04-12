హోటల్ స్టైల్ "చికెన్ రోస్ట్" - ఎవ్వరికీ తెలియని సీక్రెట్ ఇదే!

- రెస్టారెంట్​ టేస్ట్​లో చికెన్ రోస్ట్ రెసిపీ - ఇంట్లోనే చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు

Published : April 12, 2026 at 2:30 PM IST

Chicken Roast : చికెన్ రెసిపీల్లో ఎన్ని రకాలు ఉన్నా కూడా 'చికెన్ రోస్ట్' కు ఉండే క్రేజే వేరు. ముఖ్యంగా రెస్టారెంట్లలో లభించే చికెన్ రోస్ట్ ముక్కలు పైన కరకరలాడుతూ, లోపల జ్యూసీగా ఎంతో మజానిస్తాయి. ప్రత్యేకమైన మసాలా ఘాటుతో నోరూరిస్తుంటాయి. అయితే, అదే రుచిని ఇంట్లోనే తక్కువ సమయంలో ఎలా తీసుకురావాలో చాలా మందికి తెలియదు. అందుకే మీకోసం ఈ రెసిపీ తెచ్చాం. రెస్టారెంట్ స్టైల్ రుచి రావడానికి హోటల్ మాస్టర్లు పాటించే అసలు సిసలైన చిట్కాలతో, ఇంట్లోనే సులభంగా తయారు చేసుకోగలిగే స్పెషల్ చికెన్ రోస్ట్ తయారీ విధానం మీ కోసం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • చికెన్ - 1/2 కేజీ
  • ఉప్పు - తగినంత
  • పసుపు - 1 స్పూన్
  • కారం - 2 స్పూన్లు
  • ధనియాల పొడి - 1 స్పూన్
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 స్పూన్
  • దాల్చిన చెక్క - 2 ఇంచులు
  • లవంగాలు - ఐదారు
  • యాలకులు - ఐదారు
  • ధనియాలు - 1 స్పూన్
  • మిరియాలు - 1/2 స్పూన్
  • జీలకర్ర - 1/2 స్పూన్
  • ఎండు మిర్చి - 15
  • ఆయిల్ - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
  • కరివేపాకు - గుప్పెడు
  • ఆమ్ చూర్ పౌడర్ - కొద్దిగా

అద్దిరిపోయే భత్కలి బిర్యానీ - ఈ సండే ఘుమఘుమలాడించండి!

చికెన్ రోస్ట్ తయారీ విధానం :

  • స్టౌ ఆన్ చేసి ఒక గిన్నె పెట్టి, అందులో ఒక గ్లాసు నీళ్లు పోసుకోవాలి. ఇందులోనే ఒక స్పూన్ ఉప్పు వేసుకోవాలి
  • ఒక స్పూన్ పసుపు, రెండు స్పూన్ల కారం, ఒక స్పూన్ ధనియాల పొడి, ఒక స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు వేసుకోవాలి
  • తర్వాత చికెన్​ కూడా ఇందులో వేసుకొని మూత పెట్టి కుక్​ చేసుకోవాలి. అందులోని నీరు మొత్తం ఆవిరయ్యే దాకా ఉడికించుకోవాలి
  • రెస్టారెంట్​లో ఆర్డర్​ రాగానే త్వరగా ప్రిపేర్ చేసి ఇవ్వడం కోసం ముందుగా ఇలా కుక్​ చేసి పెట్టుకుంటారు. ఇదే ఇక్కడ మెయిన్ సీక్రెట్
  • ఇప్పుడు రెండో స్టౌ మీద మరో పాన్ పెట్టుకొని, చికెన్​ రోస్ట్​ కోసం మసాలా సిద్ధం చేసుకోవాలి.
  • రెండు ఇంచుల దాల్చిన చెక్క, ఐదారు లవంగాలు, నాలుగైదు యాలకులు, ఒక స్పూన్ ధనియాలు, అర స్పూన్ మిరియాలు, అర స్పూన్ జీలకర్ర, 15 ఎండు మిర్చీలు వేసి కాసేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేయకూడదని గుర్తుంచు కోవాలి.
  • ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకొని పౌడర్​ తయారు చేసుకోవాలి
  • ఈ లోపు చికెన్ ఉడికిపోతుంది. ముక్కలను ఒక గిన్నెలోకి తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. సూప్​ రాకుండా తీయాలి. ఈ ముక్కలను కాసేపు ఆరబెట్టుకోవాలి
  • ఇప్పుడు స్టౌ మీద కడాయి పెట్టి డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోసుకోవాలి
  • వేడెక్కిన తర్వాత అందులో కరివేపాకు వేసి, వేయించి తీసి గ్రైండ్​ చేసుకున్న పౌడర్​లో వేసుకోవాలి.
  • అందులోనే కాస్త ఆమ్​ చూర్​ పౌడర్​ యాడ్ చేయాలి, మిగిలిన ఉప్పు కూడా వేసి కలిపి పెట్టుకోవాలి
  • ఈ లోగా డీప్​ ఫ్రై ఆయిల్ వేడెక్కుతుంది. అందులో ఆరబెట్టుకున్న చికెన్ ముక్కలు వేసుకోవాలి. గోల్డెన్​ కలర్​లోకి వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి
  • తర్వాత తీసుకొని గిన్నెలో వేసి, పై నుంచి మసాలా పొడి చల్లుకోవాలి. అంతే అద్దిరిపోయే చికెన్​ రోస్ట్ రెడీ అయిపోతుంది.
  • ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఈ రెసిపీని తప్పకుండా ఓసారి ట్రై చేయండి

అద్దిరిపోయే "పొట్లం బిర్యానీ"! - ఇలా ఈజీగా తయారు చేయండి

