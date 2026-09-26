టెంప్టింగ్​ రెసిపీ 'చికెన్ రసం' - అమలాపురం నుంచి అమెరికా దాకా 5 స్టార్ రేటింగ్ ఇస్తున్న నెటిజన్లు!

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చికెన్ రసం
చికెన్ రసం (Gettyimages)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 26, 2026 at 10:56 AM IST

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Chicken Rasam Recipe : చికెన్ ఫ్రై, కర్రీ, గ్రేవీ, పులుసు! ఇవన్నీ తెలిసిన రెసిపీలే! వారానికోసారి రుచి చూసేవే! కానీ, ఇపుడు నడుస్తున్న ట్రెండ్ చికెన్ రసం. కాస్త అన్నంలో మరింత చికెన్ రసం వేసుకుని వేడి వేడిగా లాగిస్తుంటే ఆ రుచే వేరు. టమోటా తియ్యదనం, చింతపండు పులుపు, మిరియాల ఘాటు, చికెన్ టేస్టే నాలుకకు కొత్త రుచిని అందిస్తుంది. ఎండుకారం, ఉల్లిపాయలు వాడకపోవడం ఈ రెసిపీ విశేషం. ఇపుడు సోషల్ మీడియా అంతటా చికెన్ రసం ట్రెండ్ కొనసాగుతోంది. ఇంకెందుకు ఆలస్యం మనమూ ఓసారి ట్రై చేద్దామా!

చికెన్ రసం తయారీ విధానం చాలా సింపుల్. అందులో ఉపయోగించే పదార్థాలు పెద్దగా మసాలాలు ఏమీ ఉండవు. టమోటా రసం తయారు చేసినంత ఈజీగా కొత్తవాళ్లు కూడా టేస్టీగా వండి పెట్టేయొచ్చు!

చికెన్ రసం
టమోటాలు (Gettyimages)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  1. ధనియాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  2. మిరియాలు - అర టేబుల్ స్పూన్
  3. జీలకర్ర - 1 స్పూన్
  4. లవంగాలు - 3
  5. దాల్చిన చెక్క - 2 ఇంచులు
  6. కశ్మీరీ ఎండు మిర్చి - 4
  7. వెల్లుల్లి - 16
  8. మెంతులు - అర స్పూన్
  9. కరివేపాకు - 3 రెమ్మలు
  10. టమోటాలు - 3 పెద్దవి
  11. చింతపండు - కొద్దిగా
  12. కొత్తిమీర - 1 చిన్న కట్ట
  13. నూనె - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  14. చికెన్ - అర కేజీ
  15. పసుపు - అర స్పూన్
  16. ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
చికెన్ రసం
వెల్లుల్లి (Gettyimages)

ఈ స్టెప్స్ ఫాలో చేయండి :

  • ముందుగా చికెన్ తెచ్చుకుని ఉప్పు, పసుపు వేసి కలిపి క్లీన్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. దీని కోసం స్కిన్ లెస్ అవసరమే లేదు.
  • ఇపుడు స్టవ్ వెలిగించి చిన్న కడాయి పెట్టుకుని మసాలా దినుసులు దోరగా వేయించాలి. ధనియాలు, మిరియాలు, మెంతులు, లవంగాలు, దాల్చినచెక్క, ఎండు మిర్చి, కరివేపాకు, జీలకర్ర సన్నటి మంటపై మాడిపోకుండా వేయించి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • చల్లారిన తర్వాత మిక్సీలోకి తీసుకుని పల్స్ ఇవ్వాలి. ఆ తర్వాత అందులోనే పొట్టు తీయని వెల్లుల్లి రెబ్బలు కూడా వేసుకుని గ్రైండ్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇపుడు ఓ గిన్నెలోకి శుభ్రం చేసుకున్న టమోటాలు, చింతపండు, కొత్తిమీర తీసుకుని బాగా మాష్ చేసుకుని పిండి రసం తీసుకోవాలి.
చికెన్ రసం
చికెన్ (Gettyimages)
  • ఇపుడు చికెన్ రసం తయారీ కోసం స్టవ్ వెలిగించి పెద్ద గిన్నె పెట్టుకోవాలి.
  • అందులో నూనె వేసుకుని వేడెక్కగానే చికెన్ వేసి పసుపు, ఉప్పు కలిపి బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. మంట ఎక్కువగా కాకుండా మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉడికించుకుంటే చికెన్ లోపలి వరకు చక్కగా మగ్గిపోతుంది. దీని కోసం 10 నిమిషాల సమయం పట్టొచ్చు.
  • ఆ తర్వాత చికెన్​లో నీళ్లన్నీ ఇంకిపోయాక ముందుగా రెడీ చేసుకున్న మసాలా పొడి వేసుకుని కలపాలి. 2 నిమిషాల తర్వాత టమోటా, చింతపండు రసం పోసుకోవాలి. రసం తక్కువగా అనిపిస్తే మీకు కావల్సినన్ని (చికెన్ ముక్కలు మునిగేవరకు) నీళ్లు పోసుకుని ఉప్పు టేస్ట్ చెక్ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత ఐదారు నిమిషాల పాటు హై ఫ్లేమ్​లో మరిగించాలి.
  • చివరగా కాస్త గరం మసాలా (ఆప్షనల్), కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని స్టవ్ కట్టేస్తే చాలు! ఘుమఘుమలాడే చికెన్ రసం రెడీగా ఉంటుంది.
  • అన్నంలో కాస్త చిక్కగా కలుపుకొని తింటుంటే గొంతులోకి కమ్మగా దిగుతుంది.
చికెన్ రసం
మిరియాలు (Gettyimages)

కుక్కర్​లో ఇలా కూడా ట్రై చేయొచ్చు :

ముందుగా స్టవ్ పై కుక్కర్ పెట్టుకుని నూనె, మసాలా దినుసులు వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత అల్లం, వెల్లుల్లి పేస్ట్ చిన్న ఉల్లిపాయలు వేసుకోవాలి. ఇపుడు సన్నగా కట్ చేసిన టమోటా ముక్కలు వేసి కారం, ఉప్పు, పసుపు, మిరియాల పొడి వేసుకోవాలి. వేగిన తర్వాత క్లీన్ చేసుకున్న చికెన్ ముక్కలు వేసుకుని కలిపి కావల్సిన మోతాదులో నీళ్లు పోసి మూతపెట్టుకుని హై ఫ్లేమ్​లో 15 నిమిషాల పాటు ఉడికిస్తే చాలు! చివరగా గరం మసాలా, కొత్తిమీర తరుగు చల్లుకుంటే చికెన్ రసం రెడీ!

ఈ రెసిపీలూ ట్రై చేయండి :

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