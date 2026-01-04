ETV Bharat / offbeat

స్పైసీ స్పైసీగా అద్దిరిపోయే "చికెన్ రసం" - ఈ సీజన్​లో తప్పక ట్రై చేయాల్సిందే!

రెగ్యులర్ రసం రెసిపీలను మించిన టేస్ట్ - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవడం పక్కా!

Chicken Rasam Recipe
Chicken Rasam Recipe (ETV Abhiruchi)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 4, 2026 at 10:44 AM IST

4 Min Read
Chicken Rasam Recipe in Telugu : చల్లని క్లైమేట్​లో కారంకారంగా, ఘాటుఘాటుగా ఏదైనా రసం లేదా చారుతో వేడి వేడి అన్నం తింటుంటే ఆ ఫీలింగ్ నెక్ట్స్​ లెవల్​లో ఉంటుంది.​ చిన్నా, పెద్దా అందరికీ ఇలా తినడం చాలా బాగా నచ్చుతుంది. ముఖ్యంగా ఈ సీజన్​లో చాలా మందిని జలుబు, దగ్గు వంటి సమస్యలు ఇబ్బందిపెడుతుంటాయి. దాంతో ఏం తిందామన్నా నోటికి అంతగా రుచించవు. అలాంటి సందర్భాల్లో మెజార్టీ పీపుల్ రసం రెసిపీలను ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంటారు.

ఈ క్రమంలోనే ఎక్కువ మంది టమాటా రసం, పెప్పర్ రసం, జింజర్ రసం వంటివి చేస్తుంటారు. అలాకాకుండా ఎప్పుడైనా "చికెన్ రసం" టేస్ట్ చేశారా? లేదు అంటే మాత్రం ఓసారి తప్పకుండా ట్రై చేయాల్సిందే. ఇది ఎన్నడూ తినని సరికొత్త రుచిలో అద్దిరిపోతుంది. ఒక్కసారి తిన్నారంటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవాలనిపిస్తుంది. ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు. ఈ రసాన్ని వేడి వేడి అన్నంలో తినడమే కాదు ఆహా ఏమి రుచి అంటూ నేరుగానూ తాగేస్తారు! మరి, ఘుమఘుమలాడే ఈ స్పైసీ అండ్ టేస్టీ చికెన్ రసాన్ని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Chicken Rasam Recipe
Chicken Rasam Recipe (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • చికెన్ - అరకిలో(ఎముకలతో ఉన్న మాంసం)
  • పసుపు - కొద్దిగా
  • ఉల్లిపాయలు - ఒకట్రెండు
  • టమాటా ముక్కలు - ఒక కప్పు
  • పచ్చిమిర్చి - ఐదారు
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • చింతపండు రసం - ఒక పెద్ద కప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • కారం - కొద్దిగా

Chicken Rasam Recipe
Chicken Rasam Recipe (ETV Abhiruchi)

తయారీ విధానం :

  • నోరూరించే ఈ నాన్​వెజ్ రసం తయారీకి ముందుగా ఒక గిన్నెలో తగినంత చింతపండును తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి.
  • తర్వాత అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి కొద్దిసేపు నానబెట్టుకోవాలి.
  • అది నానేలోపు కుక్కర్​ గిన్నెలోకి ఎముకలు ఉన్న చికెన్ మాంసాన్ని శుభ్రంగా కడిగి తీసుకోవాలి.
  • ఆపై అందులో కొద్దిగా పసుపు, చికెన్ మునిగేంత వరకు తగినన్ని నీళ్లు పోసుకుని కలిపి మూతపెట్టి నాలుగైదు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి.
  • చికెన్ ఉడికేలోపు రెసిపీలోకి కావాల్సిన ఉల్లిపాయ, పచ్చమిర్చీలను నిలువుగా, సన్నని ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే, టమాటాలను శుభ్రంగా కడిగి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
Chicken Rasam Recipe
Chicken Rasam Recipe (Getty Images)
  • అలాగే, నానబెట్టుకున్న చింతపండు నుంచి ఒక పెద్ద కప్పు పరిమాణంలో చింతపండు రసాన్ని తీసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద రసం తయారీకి ఒక పాన్ పెట్టి తగినంత నూనె వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి కాస్త కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
  • ఆనియన్స్ వేగాక పచ్చిమిర్చి చీలికలు, కరివేపాకు వేసి కాసేపు ఫ్రై చేయాలి.
  • అవి వేగుతున్నప్పుడు అందులో కొద్దిగా పసుపు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా ముక్కలు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని కలిపి మూతపెట్టి టమాటాలను రెండు మూడు నిమిషాలు మగ్గించుకోవాలి.
  • టమాటాలు మగ్గేలోపు రెసిపీలోకి అవసరమైన మసాలా పేస్ట్​ను సిద్ధం చేసుకోవాలి.
Chicken Rasam Recipe
Chicken Rasam Recipe (Getty Images)

మసాలా పేస్ట్​ కోసం :

  • కందిపప్పు - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • జీలకర్ర - ఒక చెంచా
  • మిరియాలు - కొన్ని
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - ఏడెనిమిది
  • ఎండుమిర్చి - ఐదారు

Chicken Rasam Recipe
Chicken Rasam Recipe (Getty Images)
  • ఇందుకోసం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో కందిపప్పు, జీలకర్ర, మిరియాలు, పొట్టు తీసి వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఎండుమిర్చి వేసుకుని మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి. తర్వాత అందులో కొద్దిగా వాటర్ వేసి మెత్తని పేస్ట్​లా చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కుక్ అవుతున్న టమాటాలు మగ్గాయనుకున్నాక మూత తీసి ఒకసారి కలపాలి.
  • తర్వాత అందులో ముందుగా తీసి పెట్టుకున్న చింతపండు రసం, కొద్దిగా కారం వేసుకుని ఒకసారి కలిపి చింతపండు గుజ్జును బాగా ఉడికించుకోవాలి.
  • చింతపండు గుజ్జు బాగా ఉడికిన తర్వాత అందులో చికెన్ బాయిల్​ చేసుకున్న వాటర్ మొత్తాన్ని వేసుకుని ఒకసారి బాగా కలపాలి.(చికెన్ ముక్కలు వేయవద్దు)
  • అనంతరం ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న మసాలా పేస్ట్​ను కూడా వేసుకుని మరోసారి బాగా కలిపి మూతపెట్టి మూడ్నాలుగు నిమిషాలు మరగనివ్వాలి. అది మరిగేలోపు అందులోకి పోపును సిద్ధం చేసుకోవాలి.
Chicken Rasam Recipe
Chicken Rasam Recipe (Getty Images)

పోపు కోసం :

  • నెయ్యి - రెండు చెంచాలు
  • జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - రెండు
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
Chicken Rasam Recipe
Chicken Rasam Recipe (ETV Abhiruchi)
  • పోపు కోసం స్టవ్ మీద కడాయిలో నెయ్యి వేసుకోవాలి. అది కరిగాక జీలకర్ర, ఎండుమిర్చి తుంపలు, కరివేపాకు వేసి తాలింపును చక్కగా వేయించుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఉడుకుతున్న రసం బాగా మరిగి పైన నురగ వచ్చాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని అందులో ముందుగా రెడీ చేసుకున్న నెయ్యి తాలింపు, కొద్దిగా కొత్తిమీ తరుగు వేసి వెంటనే మూతపెట్టి పది నిమిషాల పాటు పక్కనుంచాలి.
  • పది నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి కలిపి సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, మంచి ఫ్లేవర్​తో ఘుమఘులాడే కమ్మని చికెన్ రసం రెడీ అవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే ఈ సీజన్​లో మీరూ ఓసారి ఈ రసాన్ని ట్రై చేయండి. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఆహా ఏమి రుచి అంటూ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు.
Chicken Rasam Recipe
Chicken Rasam Recipe (ETV Abhiruchi)

చిట్కాలు :

  • ఈ రెసిపీలో మీరు వేసుకునే మిరియాలు, పచ్చిమిర్చిని బట్టి మీ రుచికి తగినంత ఎండుకారాన్ని వేసుకోవాలి.
  • అలాగే, చింతపండు రసాన్ని మీరు తినే పులుపును బట్టి తగినంత అడ్జస్ట్ చేసుకుని తీసుకోవాలి.
  • ఇక్కడ ఉడికించిన చికెన్ ముక్కలు రసంలో వేయట్లేదు. ఒకవేళ మీరు కావాలనుకుంటే బోన్​లెస్ చికెన్ ముక్కలు తీసుకుని ఉడికిన తర్వాత వాటిని కీమాలాగా చిన్న చిన్న పీసెస్​లా చేసుకుని వేసుకోవచ్చు.

