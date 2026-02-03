ETV Bharat / offbeat

కమ్మని "చికెన్​ పులిహోర" - పుల్లగా, కారంగా అద్దిరిపోతుంది - తయారీ ఈజీ!

-సరికొత్త రుచితో అద్దిరిపోయే రెసిపీ - లంచ్​, డిన్నర్​లోకి పర్ఫెక్ట్​!

Chicken Pulihora Recipe
Chicken Pulihora Recipe (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 3, 2026 at 2:01 PM IST

3 Min Read
Chicken Pulihora Recipe: నాన్​వెజ్​ ఐటమ్స్​లో చికెన్​కు సెపరేట్​ క్రేజ్​ ఉంటుంది. వారాలతో సంబంధం లేకుండా ఎప్పుడూ తినాలంటే అప్పుడు వండుకుని తింటుంటారు. ఈ క్రమంలోనే చికెన్​తో కర్రీ, ఫ్రై, పులావ్​, బిర్యానీ ఇలా ఎన్నెన్నో వైరైటీలు చేసుకుని ఆస్వాదిస్తుంటారు. మరి మీరు ఎప్పుడైనా చికెన్​ పులిహోర తిన్నారా? లేదంటే మాత్రం ఓసారి ట్రై చేయండి. చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. పులుపు, కారంతో సరికొత్త టేస్ట్​ను ఆస్వాదిస్తారు. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మని చికెన్​ పులిహోర ఎలా చేయాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు:

చికెన్​ ఫ్రై కోసం:

  • చికెన్​ - పావు కిలో
  • ఉప్పు - 1 టీస్పూన్​
  • పసుపు - పావు టీస్పూన్​
  • కారం - 1 టీస్పూన్​
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • నూనె - 5 టేబుల్​స్పూన్లు
  • గరం మసాలా - 1 టీస్పూన్​
Chicken Pulihora
పులిహోర కోసం:

  • చింతపండు - 40 గ్రాములు
  • రైస్​ - ముప్పావు కప్పు
  • నూనె -2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఆవాలు - 1 టీస్పూన్​
  • మినప్పప్పు - 1 టీస్పూన్​
  • శనగపప్పు - 1 టీస్పూన్​
  • కరివేపాకు - గుప్పెడు
  • పచ్చిమిర్చి - 5
  • ఎండుమిర్చి - 2
  • పల్లీలు - 3 టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఇంగువ - పావు టీస్పూన్​
  • పసుపు - అర టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • బెల్లం ముక్క - చిన్నది
Chicken Pulihora
తయారీ విధానం:

  • ఓ గిన్నెలోకి చికెన్​ ముక్కలు తీసుకుని మునిగేంతవరకు నీళ్లు పోసి కొద్దిగా ఉప్పు వేసి ఓ 5 నిమిషాలు అలానే వదిలేయాలి.
  • అనంతరం ఆ నీటిని వంపేసి ఫ్రెష్​ వాటర్​తో మరోసారి కడిగి నీళ్లు లేకుండా వంపుకుని జల్లి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • ఈలోపు మరో గిన్నెలోకి చింతపండు తీసుకుని కప్పు నీళ్లు పోసి నానబెట్టుకోవాలి.
Chicken Pulihora
  • మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి కడిగిన చికెన్​ ముక్కలు, ఉప్పు, కారం, పసుపు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో మారినేట్​ చేసిన చికెన్​ ముక్కలు వేసి కలిపి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ మగ్గించాలి.
  • చికెన్​ ఫ్రై అయ్యేలోపు కుక్కర్​ గిన్నెలో బియ్యం పోసి రెండుమూడు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి. అనంతరం కప్పున్నర నీళ్లు పోసి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో రెండు విజిల్స్​ వచ్చే వరకు ఉడికించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
Chicken Pulihora
  • చికెన్​లోని నీరు ఇంకి ముక్కలు మంచిగా వేగాక గరం మసాలా వేసి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
  • చింతపండు నానినాక గట్టిగా పిండుతూ గుజ్జును సెపరేట్​ చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి నూనె పోసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ఆవాలు, మినప్పప్పు, శనగపప్పు, జీలకర్ర వేసి వేయించాలి.
  • తాలింపు గింజలు వేగినాక కరివేపాకు, పచ్చిమిర్చి, ఎండుమిర్చి, పల్లీలు వేసి లో ఫ్లేమ్​లో ఫ్రై చేయాలి.
Chicken Pulihora
  • పల్లీలు క్రిస్పీగా ఫ్రై అయ్యాక ఇంగువ వేసి మరో నిమిషం వేయించాలి. అనంతరం చింతపండు గుజ్జు, పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, బెల్లం ముక్క వేసి కలిపి ఉడికించాలి.
  • చింతపండు గుజ్జు మరుగుతున్నప్పుడు ఫ్రై చేసిన చికెన్​ ముక్కలు వేసి కలిపి ఉడికించాలి.
  • పాన్​లో నీరు ఇంకి గుజ్జు కాస్త చిక్కగా మారి నూనె పైకి తేలినాక స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి ఉడికించిన అన్నం వేసి అంతా కలిసేలా కలుపుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే చికెన్​ పులిహోర రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Chicken Pulihora
చికెన్​ పులిహోర (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • చికెన్​ ముక్కలను మారినేట్​ చేసే ముందు ఉప్పు నీటిలో ఓ 5 నిమిషాలు ఉంచడం వల్ల నీచు వాసం పోవడంతో పాటు పర్ఫెక్ట్​గా కుక్​ అవుతుంది.
  • చికెన్​ ముక్కల్లోని నీరు ఇంకి పోయే వరకు కలుపుతూ ఉడికించుకోవాల్సిందే.

