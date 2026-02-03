కమ్మని "చికెన్ పులిహోర" - పుల్లగా, కారంగా అద్దిరిపోతుంది - తయారీ ఈజీ!
-సరికొత్త రుచితో అద్దిరిపోయే రెసిపీ - లంచ్, డిన్నర్లోకి పర్ఫెక్ట్!
Published : February 3, 2026 at 2:01 PM IST
Chicken Pulihora Recipe: నాన్వెజ్ ఐటమ్స్లో చికెన్కు సెపరేట్ క్రేజ్ ఉంటుంది. వారాలతో సంబంధం లేకుండా ఎప్పుడూ తినాలంటే అప్పుడు వండుకుని తింటుంటారు. ఈ క్రమంలోనే చికెన్తో కర్రీ, ఫ్రై, పులావ్, బిర్యానీ ఇలా ఎన్నెన్నో వైరైటీలు చేసుకుని ఆస్వాదిస్తుంటారు. మరి మీరు ఎప్పుడైనా చికెన్ పులిహోర తిన్నారా? లేదంటే మాత్రం ఓసారి ట్రై చేయండి. చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. పులుపు, కారంతో సరికొత్త టేస్ట్ను ఆస్వాదిస్తారు. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మని చికెన్ పులిహోర ఎలా చేయాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
చికెన్ ఫ్రై కోసం:
- చికెన్ - పావు కిలో
- ఉప్పు - 1 టీస్పూన్
- పసుపు - పావు టీస్పూన్
- కారం - 1 టీస్పూన్
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టేబుల్స్పూన్
- నూనె - 5 టేబుల్స్పూన్లు
- గరం మసాలా - 1 టీస్పూన్
పులిహోర కోసం:
- చింతపండు - 40 గ్రాములు
- రైస్ - ముప్పావు కప్పు
- నూనె -2 టేబుల్స్పూన్లు
- ఆవాలు - 1 టీస్పూన్
- మినప్పప్పు - 1 టీస్పూన్
- శనగపప్పు - 1 టీస్పూన్
- కరివేపాకు - గుప్పెడు
- పచ్చిమిర్చి - 5
- ఎండుమిర్చి - 2
- పల్లీలు - 3 టేబుల్స్పూన్లు
- ఇంగువ - పావు టీస్పూన్
- పసుపు - అర టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- బెల్లం ముక్క - చిన్నది
తయారీ విధానం:
- ఓ గిన్నెలోకి చికెన్ ముక్కలు తీసుకుని మునిగేంతవరకు నీళ్లు పోసి కొద్దిగా ఉప్పు వేసి ఓ 5 నిమిషాలు అలానే వదిలేయాలి.
- అనంతరం ఆ నీటిని వంపేసి ఫ్రెష్ వాటర్తో మరోసారి కడిగి నీళ్లు లేకుండా వంపుకుని జల్లి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- ఈలోపు మరో గిన్నెలోకి చింతపండు తీసుకుని కప్పు నీళ్లు పోసి నానబెట్టుకోవాలి.
- మిక్సింగ్ బౌల్లోకి కడిగిన చికెన్ ముక్కలు, ఉప్పు, కారం, పసుపు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో మారినేట్ చేసిన చికెన్ ముక్కలు వేసి కలిపి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ మగ్గించాలి.
- చికెన్ ఫ్రై అయ్యేలోపు కుక్కర్ గిన్నెలో బియ్యం పోసి రెండుమూడు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి. అనంతరం కప్పున్నర నీళ్లు పోసి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో రెండు విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- చికెన్లోని నీరు ఇంకి ముక్కలు మంచిగా వేగాక గరం మసాలా వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- చింతపండు నానినాక గట్టిగా పిండుతూ గుజ్జును సెపరేట్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి నూనె పోసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ఆవాలు, మినప్పప్పు, శనగపప్పు, జీలకర్ర వేసి వేయించాలి.
- తాలింపు గింజలు వేగినాక కరివేపాకు, పచ్చిమిర్చి, ఎండుమిర్చి, పల్లీలు వేసి లో ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేయాలి.
- పల్లీలు క్రిస్పీగా ఫ్రై అయ్యాక ఇంగువ వేసి మరో నిమిషం వేయించాలి. అనంతరం చింతపండు గుజ్జు, పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, బెల్లం ముక్క వేసి కలిపి ఉడికించాలి.
- చింతపండు గుజ్జు మరుగుతున్నప్పుడు ఫ్రై చేసిన చికెన్ ముక్కలు వేసి కలిపి ఉడికించాలి.
- పాన్లో నీరు ఇంకి గుజ్జు కాస్త చిక్కగా మారి నూనె పైకి తేలినాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఉడికించిన అన్నం వేసి అంతా కలిసేలా కలుపుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే చికెన్ పులిహోర రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- చికెన్ ముక్కలను మారినేట్ చేసే ముందు ఉప్పు నీటిలో ఓ 5 నిమిషాలు ఉంచడం వల్ల నీచు వాసం పోవడంతో పాటు పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అవుతుంది.
- చికెన్ ముక్కల్లోని నీరు ఇంకి పోయే వరకు కలుపుతూ ఉడికించుకోవాల్సిందే.
జొన్న పిండితో టేస్టీ "సూప్" - పావుగంటలో రెడీ - కూల్ క్లైమెట్లో అద్దిరిపోతుంది!