ఘుమఘుమలాడే "చికెన్ ఫ్రై పులావ్" - కొత్తగా ఇలా ట్రై చేయండి!

ఫ్రై పీస్ చికెన్ పులావ్ రెసిపీ - టేస్ట్ నెక్ట్స్ లెవల్!

fried_chicken_pulao
fried_chicken_pulao
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 31, 2026 at 1:47 PM IST

Fried Chicken Pulao : చికెన్ ఎప్పుడు చేసినా ఒకే టేస్ట్ వస్తోందా? ఎప్పుడూ ఒకేలా తిని బోర్ కొడుతోందా? అయితే ఓ సారిలా ఫ్రై చికెన్ పులావ్ ట్రై చేసి చూడండి. టేస్ట్ ఎంతో బాగుంటుంది. అంతే కాదు తయారీ కూడా చాలా భిన్నంగా ఉంటుంది. చికెన్ ఉడికించిన ఎసట్లో బియ్యం వేసుకుని కుక్ చేయడం ఈ రెసిపీ ప్రత్యేకత.

fried_chicken_pulao
fried_chicken_pulao (Getty images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • చికెన్ - కేజీ
  • ధనియాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • జీలకర్ర - 1 స్పూన్
  • యాలకులు - 6
  • లవంగాలు - 6
  • దాల్చిన చెక్క - 2 ఇంచులు
  • మిరియాలు - 1 స్పూన్
  • నూనె - 6 టేబుల్ స్పూన్లు
  • బిర్యానీ ఆకు - 2
  • అనాస పువ్వు - 1
fried_chicken_pulao
fried_chicken_pulao (Getty images)
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • పచ్చిమిర్చి - 6
  • కరివేపాకు - 3 రెమ్మలు
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • టమోటా - 1 పెద్దది
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • బిర్యానీ మసాలా - అర స్పూన్
  • కొత్తిమీర - 1 కట్ట
  • బాస్మతి రైస్ - కేజీ
fried_chicken_pulao
fried_chicken_pulao (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా చికెన్​లోకి మసాలా రెడీ చేసుకోవాలి. ఇచ్చిన మసాలా దినుసుల్లో ముందుగా సగం మాత్రమే తీసుకుని, మరో సగం పక్కన పెట్టుకోవాలి. రోట్లోకి ధనియాలు, జీలకర్ర, యాలకులు, లవంగాలు, దాల్చిన చెక్క, మిరియాలు వేసుకుని మెత్తని పొడి చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇపుడు స్టవ్ పై కుక్కర్​ పెట్టుకుని అందులోకి నూనె వేసుకోవాలి. వేడెక్కగానే యాలకులు, లవంగాలు, దాల్చిన చెక్క, మిరియాలు, బిర్యానీ ఆకు, అనాస పువ్వు వేసుకుని ఆ తర్వాత సన్నగా, పొడవుగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు వేసుకుని వేయించాలి.
fried_chicken_pulao
fried_chicken_pulao (Getty images)
  • ఉల్లిపాయలు రంగు మారగానే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుని కలపాలి. ఆ తర్వాత టమోటా ముక్కలు కూడా వేసుకుని నూనె తేలే వరకు వేయించాలి. 5 నిమిషాల తర్వాత శుభ్రం చేసుకున్న చికెన్ ముక్కలు వేసుకోవాలి. రుచికి సరిపడా ఉప్పు కూడా వేసుకుని బాగా కలపాలి. దంచిన మసాలా, బిర్యానీ మసాలా, కొత్తిమీర తరుగు కూడా వేసుకుని కలుపుకోవాలి. 3 నిమిషాల తర్వాత 3.5కప్పుల నీళ్లు(బియ్యం 2 కప్పులు అనుకుంటే) పోసుకుని 10 నిమిషాల పాటు హై ఫ్లేమ్​లో కుక్ చేసుకుని ఆ తర్వాత చికెన్ ముక్కల వరకు జల్లెడతో తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
fried_chicken_pulao
fried_chicken_pulao (Getty images)
  • మరుగుతున్న ఎసట్లో 30 నిమిషాల పాటు నానబెట్టిన బాస్మతి రైస్ వేసుకుని కలపాలి. మూతపెట్టి 10 నిమిషాల పాటు లో టు మీడియం ఫ్లేమ్​లో మగ్గించుకుంటే చాలు! పులావ్ రెడీగా ఉంటుంది. ఇపుడు స్టవ్​పై కడాయి పెట్టుకుని నూనె వేసుకోవాలి. అందులో జీలకర్ర, ఉల్లిపాయ తరుగు వేసి వేయించాలి. ఆ తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, పచ్చిమిర్చి వేసుకుని బాగా కుక్ చేసుకోవాలి. ఇపుడు ఉడికించి పక్కన పెట్టుకున్న చికెన్ ముక్కలు వేసుకుని బాగా కలిపి ఉప్పు, కారం, పసుపు వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత దంచిన మసాలా, చికెన్ మసాలా కరివేపాకు రెమ్మలు వేసుకుని బాగా కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి. 10 నిమిషాల్లో నోరూరించే చికెన్ ఫ్రై రెడీగా ఉంటుంది. ఇపుడు కొత్తిమీర తరుగు చల్లుకుని పులావ్​తో పాటు సర్వే చేసుకుంటే ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది.

