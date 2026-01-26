ETV Bharat / offbeat

రెస్టారెంట్ స్టైల్ "చికెన్ పకోడీ" - పండుమిర్చి, కరివేపాకు ఫ్లేవర్​తో సింపుల్​గా ఇలా ట్రై చేయండి!

చికెన్ పకోడీ ఇలా చేశారంటే అద్దిరిపోతుంది - చేయడం చాలా ఈజీ

author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 26, 2026 at 11:31 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Street Style Chicken Pakora Recipe : పకోడీ అంటే ఎవరికి నచ్చదు? ఉల్లిపాయ పకోడీలే కాదు, క్యాబేజీ, క్యాలిఫ్లవర్ పకోడీలు సైతం కాస్త ఎక్కువగానే లాగించేస్తుంటారు. ఇక చికెన్ పకోడీ విషయానికొస్తే చాలా మంది ఇష్టంగా తింటారు. పండుమిర్చి, కరివేపాకు మిక్సీ పట్టి కాస్త మసాలాలు దట్టించి పేస్ట్ చేసి చికెన్ మ్యారినేట్ చేసి తయారు చేశారంటే పకోడీ అద్దిరిపోతుంది. ఒక్క ముక్క తిన్నా సరే 'ఆహా!' అనకుండా ఉండలేరు. వీటిని తయారు చేయడం కూడా చాలా ఈజీ. అతి తక్కువ సమయంలో రెస్టారెంట్ లెవల్ రుచిని ఇచ్చే ఈ స్నాక్ ఎలా చేయాలో చూసేయండి..

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • చికెన్ - అర కేజీ
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • తాజా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • శనగపిండి - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • నూనె - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
  • పండుమిర్చి లేదా ఎండు మిర్చి - 3-4
  • మొక్కజొన్న పిండి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • మైదా పిండి - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • కోడిగుడ్డు - 1
  • కశ్మీరి చిల్లి పొడి - 1 స్పూన్
  • మిరియాల పొడి - అర టీస్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పసుపు - పావు స్పూన్
  • నిమ్మరసం - 2 చెక్కలు
  • కారం - 1 స్పూన్
తయారీ విధానం :

  • ముందుగా చికెన్ ముక్కలను చిన్నగా కొట్టించి కాస్త ఉప్పు, పసుపు వేసి కలిపి నీళ్లలో శుభ్రం చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత నీటిని వడబోసి మిక్సింగ్ బౌల్‌లో శుభ్రం చేసిన చిన్న చిన్న చికెన్ ముక్కలను తీసుకోవాలి. దాంట్లో పసుపు, ఉప్పు, నిమ్మరసం, కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి బాగా కలపాలి. పండు మిర్చి, కరివేపాకు మిక్సీ పట్టి పేస్ట్ కలుపుకోవాలి. ఇలా కలిపిన చికెన్ ముక్కలను 5 నుంచి 10 నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత అదే గిన్నెలోకి కోడిగుడ్డు పగలగొట్టి, ఇనగపిండి, మైదా, మొక్కజొన్న పిండి, కారం, మిరియాల పొడి, మిగిలిన కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి చేతితో బాగా మిక్స్ చేయాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి అందులో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి బాగా వేడి చేయాలి. నూనె బాగా వేడెక్కిన తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్‌లో పెట్టి కలిపి పెట్టుకున్న చికెన్ ముక్కలను పకోడీల్లా విడివిడిగా నూనెలో వేయాలి.
  • చికెన్ ముక్కలు సగం వరకూ వేగిన తర్వాత అందులోనే పచ్చిమిర్చి చీలికలు, కరివేపాకు కూడా వేసి ముక్కలతో పాటు వేయించాలి. చికెన్ ముక్కలు మంచి ఎరుపు రంగులోకి మారి కరకరలాడుతున్నప్పుడు నూనె నుంచి తీసి టిష్యూ పేపర్ ఉన్న ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. అంతే కరకరలాడే చెన్నై చికెన్ పకోడి రెడీ!
  • స్ట్రీట్ ఫుడ్​ చికెన్ పకోడీ ఎర్రగా కనిపించడానికి ఫుడ్ కలర్ వాడుతుంటారు. ఇంట్లో హెల్దీగా చేసుకుంటాం కాబట్టి ఫుడ్ కలర్ అవాయిడ్ చేయడం మంచిది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

