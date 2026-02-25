ETV Bharat / offbeat

చికెన్​ స్టఫింగ్​తో "మిర్చి బజ్జీలు" - కిర్రాక్​ టేస్ట్​తో అద్దిరిపోతాయి!

-చికెన్​తో రెగ్యులర్ కర్రీలే వండుకుంటున్నారా? - ఇలా ఓసారి స్నాక్​ ప్రిపేర్​ చేయండి, అద్భుతమే!​

Chicken Mirchi Bajji
Chicken Mirchi Bajji (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 25, 2026 at 12:36 PM IST

3 Min Read
Chicken Mirchi Bajji: ఈవెనింగ్​ టైమ్​ స్నాక్స్​లో బజ్జీలు తప్పకుండా ఉంటాయి. మెజార్టీ పీపుల్​ వీటిని ఇష్టంగా తింటుంటారు. అయితే బజ్జీలు అంటే నార్మల్​గా చేసుకునే ప్రాసెస్​ మాత్రమే అందరికీ తెలిసినది. కానీ మీకు తెలుసా? చికెన్​ స్టఫింగ్​తో కూడా అద్దిరిపోయే బజ్జీలు చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్​ అయితే చాలా బాగుంటాయి. పైన కరకరలాడుతూ లోపల జ్యూసీ చికెన్​తో నాలుకకు సరికొత్త రుచి తెలుస్తుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా ఈజీనే. అటు బజ్జీ లవర్స్​కు, ఇటు నాన్​వెజ్​ లవర్స్​కు ఈ స్నాక్​ కిర్రాక్​ అని చెప్పొచ్చు. మరి లేట్​ చేయకుండా నోరూరించే చికెన్​ బజ్జీలు ఎలా చేయాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు:

చికెన్​ ఉడికించడానికి:

  • బోన్​లెస్​ చికెన్​ - 200 గ్రాములు
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ - 1 టీస్పూన్​
  • పసుపు - పావు టీస్పూన్​
  • కారం -1 టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - 1 టీస్పూన్​
  • మిరియాల పొడి - పావు టీస్పూన్​
Chicken Mirchi Bajji
Chicken Mirchi Bajji (Getty Images)

స్టఫింగ్​ కోసం:

  • నూనె - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • మిర్చి - 2
  • అల్లం- చిన్న ముక్క
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 3
  • టమాటాలు - 2
  • కారం - 1 టీస్పూన్​
  • ధనియాల పొడి - 1 టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర పొడి - 1 టీస్పూన్​
  • గరం మసాలా - అర టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా

బజ్జీల పిండి కోసం:

  • బజ్జీ మిరపకాయలు - కొన్ని
  • శనగపిండి - 2 కప్పులు
  • ఉప్పు - కొద్దిగా
  • కారం - 1 టీస్పూన్​
  • వాము - అర టీస్పూన్​
Chicken Mirchi Bajji
Chicken Mirchi Bajji (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • చికెన్​ బాయిల్​ చేసుకోవాలి. కుక్కర్​ గిన్నెలో శుభ్రంగా కడిగిన చికెన్​, పసుపు, కారం, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​, ఉప్పు, మిరియాల పొడి వేసి 1 కప్పు నీళ్లు పోసి మూత పెట్టి విజిల్​ సెట్​ చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కుక్కర్​ గిన్నె పెట్టి మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో 4 విజిల్స్​ వచ్చే వరకు ఉడికించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
  • కుక్కర్​ ఆవిరి పోయినాక మూత తీసి ఉడికిన చికెన్​ ముక్కలను ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. చికెన్​ కాస్త చల్లారినాక చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చేసుకోవాలి. చికెన్​ ఉడికించిన మిగిలిన నీటిని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
Chicken Mirchi Bajji
Chicken Mirchi Bajji (Getty Images)
  • స్టఫింగ్​ ప్రిపేర్​ చేసుకోవాలి. అందుకోసం ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, టమాటాలను సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి. అల్లం, వెల్లుల్లిపై పొట్టు తీసేసి సన్నగా తురుముకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, అల్లం, వెల్లుల్లి రెబ్బల తురుము వేసి కలుపుతూ వేయించాలి.
  • ఉల్లిపాయలు లైట్​ గోల్డెన్​ కలర్​లోకి మారినాక టమాటా ముక్కలు వేసి ఉడికించాలి.
  • టమాటాలు మెత్తగా ఉడికినాక కారం, ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి, గరం మసాలా, ఉప్పు వేసి కలిపి ఫ్రై చేయాలి.
Chicken Mirchi Bajji
Chicken Mirchi Bajji (Getty Images)
  • మసాలాలు మగ్గినాక ఉడికించిన చికెన్​ తరుగు వేసి కలిపి ఓ రెండు నిమిషాలు ఫ్రై చేయాలి.
  • అనంతరం అందులోకి చికెన్​ ఉడికించిన నీటిని వేసుకుని మరో రెండు నిమిషాలు కుక్​ చేసి చివరగా కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
  • ఇప్పుడు బజ్జీ మిరపకాయలను శుభ్రంగా కడిగి తడి లేకుండా తుడుచుకోవాలి. అనంతరం ఓ మిర్చి తీసుకుని మధ్యకు ఘాటు పెట్టి అందులోని గింజలు తీసేసి ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. ఇలానే మిగిలిన వాటిని చేయాలి.
  • ఇప్పుడు గింజలు తీసేసిన మిరపకాయల్లోకి చికెన్​ను స్టఫ్​ చేసుకోవాలి. ఇలా అన్నింటిలో పెట్టి పక్కన ఉంచాలి.
Chicken Mirchi Bajji
Chicken Mirchi Bajji (Getty Images)
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్​ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఈలోపు వెడల్పాటి మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి శనగపిండి, ఉప్పు, కారం, వాము వేసి కలిపి కొద్దికొద్దిగా వాటర్​ పోసుకుంటూ కలుపుకోవాలి.
  • బజ్జీ పిండి కన్సిస్టెన్సీ వచ్చిన తర్వాత స్టఫ్​ చేసిన ఓ మిరపకాయను పిండిలో ముంచి అంతా పట్టేలా కోట్​ చేసినాక తీసి కాగుతున్న నూనెలో వేసుకోవాలి.
  • ఈ విధంగా కడాయికి సరిపడా బజ్జీలను పిండిలో ముంచి వేసుకోవాలి. అనంతరం మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి రెండు వైపులా తిప్పుతూ గోల్డెన్​ కలర్​ వచ్చే వరకు వేయించి ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. ఇలానే మిగిలిన వాటిని ప్రిపేర్​ చేసుకుని వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే చికెన్​ మిర్చి బజ్జీలు రెడీ.
Chicken Mirchi Bajji
Chicken Mirchi Bajji (ETV Bharat)

