చికెన్​తో క్రంచీ "మసాలా వడలు" - ఈవెనింగ్​ స్నాక్​కు కిర్రాక్​ ఉంటాయి! - టేస్ట్​ వేరే లెవల్​!

-చికెన్​తో ఎప్పుడూ కర్రీలేనా? - ఎక్కువ కష్టపడకుండానే చాలా సింపుల్​గా ఈ రెసిపీ చేసుకోవచ్చు!

Chicken Masala Vada (ETV Bharat)
Published : April 21, 2026 at 4:13 PM IST

Tasty and Crispy Chicken Masala Vada: ఈవెనింగ్​ టైమ్​లో పిల్లలు, పెద్దలు ఇష్టంగా తినే స్నాక్​ ఐటమ్స్​లో మసాలా వడ ఒకటి. శనగపప్పుతో చేసుకునే వీటి రుచి అద్భుతంగా ఉంటాయి. అయితే వీటిని ఎప్పుడూ చేసే పద్ధతిలో కాకుండా ఓసారి చికెన్​తో చేసుకోండి. మరింత టేస్టీగా ఉంటాయి. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. చికెన్​తో ఎప్పుడూ చేసే కర్రీస్​ కాకుండా ఓసారి ఇలా స్నాక్​గా చేసుకుంటే ఫస్ట్​ టైమ్​ తిన్నా మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవాలనుకుంటారు. నార్మల్​ మసాలా వడతో పోలిస్తే చికెన్​తో చేసేవి మరింత టేస్టీ, క్రిస్పీగా ఉంటాయి. మరి లేట్​ చేయకుండా చికెన్​ మసాలా వడలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు:

చికెన్​ ఉడికించడానికి:

  • చికెన్​ - 300 గ్రాములు
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ - అర టేబుల్​స్పూన్​
  • ఉప్పు - అర టీస్పూన్​
  • పసుపు - పావు టీస్పూన్​
  • కారం - 1 టీస్పూన్​
మసాలా వడ కోసం:

  • శనగపప్పు - అర కప్పు
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • అల్లం ముక్క - చిన్నది
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • సోంపు - అర టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం:

  • మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి శనగపప్పు తీసుకుని రెండు మూడు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి సుమారు గంటన్నర పాటు నానబెట్టాలి. చికెన్​ను కడిగి పక్కన పెట్టాలి.
  • ఈలోపు కుక్కర్​ గిన్నెలోకి శుభ్రంగా కడిగిన చికెన్​ ముక్కలు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​, ఉప్పు, పసుపు, కారం, అర కప్పు నీళ్లు పోసి కలిపి మూత పెట్టి విజిల్​ సెట్​ చేసుకుని లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​ 5 విజిల్స్​ వచ్చే వరకు ఉడికించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
  • కుక్కర్​ ఆవిరి పోయినాక మూత తీసి స్టవ్​ ఆన్​ చేసి చికెన్​లోని నీరు ఇంకిపోయే వరకు హై ఫ్లేమ్​లో కలుపుతూ కుక్​ చేసుకోవాలి.
  • చికెన్​లోని నీరు పూర్తిగా ఇగిరి పోయినాక పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి. చికెన్​ చల్లగా అయినాక ముక్కలు ముక్కలుగా తుంపుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, కొత్తిమీర, అల్లంను సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • శనగపప్పు నానిన తర్వాత నీటిని వంపేసి కొంచెం పప్పును గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. మిగిలిన పప్పును మిక్సీజార్​లోకి వేసుకోవాలి.
  • అందులోకి చికెన్​ ముక్కలు, ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, అల్లం, కరివేపాకు, సోంపు, ఉప్పు, కొత్తిమీర తరుగు వేసి నీళ్లు లేకుండా బరకగా గ్రైండ్​ చేసి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • అందులోకి పక్కకు తీసుకున్న మిగిలిన శనగపప్పును వేసి కలిపి ఉప్పు చెక్​ చేసుకోవాలి. తక్కువనిపిస్తే కాస్త యాడ్​ చేసుకోవచ్చు.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఈలోపు కలుపుకున్న పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుని వడలుగా వత్తుకుని ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. ఇలా పిండి మొత్తాన్ని వడలుగా చేసుకోవాలి.
  • కాగిన నూనెలో ప్రిపేర్​ చేసుకున్న వడలను సరిపడా వేసుకున్నాక మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి రెండు వైపులా తిప్పుకుంటూ కాల్చుకోవాలి.
  • ఈ మసాలా వడలను గోల్డెన్​ బ్రౌన్​ కలర్​ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకున్నాక తీసి ప్లేట్​లోకి వేసుకోవాలి.
  • ఇలా మిగిలిన వాటిని కూడా నూనెలో ఫ్రై చేసుకుని వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే చికెన్​ మసాలా వడలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
జొన్నపిండితో క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "కట్​లెట్స్" - పిల్లలకైతే చాలా బాగా నచ్చుతాయి!

చుక్క మజ్జిగ లేకుండానే "చల్ల మిరపకాయలు" - అమ్మమ్మల పద్ధతిలో భలే రుచిగా ఉంటాయి!

