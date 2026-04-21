చికెన్తో క్రంచీ "మసాలా వడలు" - ఈవెనింగ్ స్నాక్కు కిర్రాక్ ఉంటాయి! - టేస్ట్ వేరే లెవల్!
-చికెన్తో ఎప్పుడూ కర్రీలేనా? - ఎక్కువ కష్టపడకుండానే చాలా సింపుల్గా ఈ రెసిపీ చేసుకోవచ్చు!
Published : April 21, 2026 at 4:13 PM IST
Tasty and Crispy Chicken Masala Vada: ఈవెనింగ్ టైమ్లో పిల్లలు, పెద్దలు ఇష్టంగా తినే స్నాక్ ఐటమ్స్లో మసాలా వడ ఒకటి. శనగపప్పుతో చేసుకునే వీటి రుచి అద్భుతంగా ఉంటాయి. అయితే వీటిని ఎప్పుడూ చేసే పద్ధతిలో కాకుండా ఓసారి చికెన్తో చేసుకోండి. మరింత టేస్టీగా ఉంటాయి. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. చికెన్తో ఎప్పుడూ చేసే కర్రీస్ కాకుండా ఓసారి ఇలా స్నాక్గా చేసుకుంటే ఫస్ట్ టైమ్ తిన్నా మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవాలనుకుంటారు. నార్మల్ మసాలా వడతో పోలిస్తే చికెన్తో చేసేవి మరింత టేస్టీ, క్రిస్పీగా ఉంటాయి. మరి లేట్ చేయకుండా చికెన్ మసాలా వడలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
చికెన్ ఉడికించడానికి:
- చికెన్ - 300 గ్రాములు
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - అర టేబుల్స్పూన్
- ఉప్పు - అర టీస్పూన్
- పసుపు - పావు టీస్పూన్
- కారం - 1 టీస్పూన్
మసాలా వడ కోసం:
- శనగపప్పు - అర కప్పు
- ఉల్లిపాయ - 1
- పచ్చిమిర్చి - 3
- అల్లం ముక్క - చిన్నది
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- సోంపు - అర టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం:
- మిక్సింగ్ బౌల్లోకి శనగపప్పు తీసుకుని రెండు మూడు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి సుమారు గంటన్నర పాటు నానబెట్టాలి. చికెన్ను కడిగి పక్కన పెట్టాలి.
- ఈలోపు కుక్కర్ గిన్నెలోకి శుభ్రంగా కడిగిన చికెన్ ముక్కలు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, ఉప్పు, పసుపు, కారం, అర కప్పు నీళ్లు పోసి కలిపి మూత పెట్టి విజిల్ సెట్ చేసుకుని లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్ 5 విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
- కుక్కర్ ఆవిరి పోయినాక మూత తీసి స్టవ్ ఆన్ చేసి చికెన్లోని నీరు ఇంకిపోయే వరకు హై ఫ్లేమ్లో కలుపుతూ కుక్ చేసుకోవాలి.
- చికెన్లోని నీరు పూర్తిగా ఇగిరి పోయినాక పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి. చికెన్ చల్లగా అయినాక ముక్కలు ముక్కలుగా తుంపుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, కొత్తిమీర, అల్లంను సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.
- శనగపప్పు నానిన తర్వాత నీటిని వంపేసి కొంచెం పప్పును గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. మిగిలిన పప్పును మిక్సీజార్లోకి వేసుకోవాలి.
- అందులోకి చికెన్ ముక్కలు, ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, అల్లం, కరివేపాకు, సోంపు, ఉప్పు, కొత్తిమీర తరుగు వేసి నీళ్లు లేకుండా బరకగా గ్రైండ్ చేసి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- అందులోకి పక్కకు తీసుకున్న మిగిలిన శనగపప్పును వేసి కలిపి ఉప్పు చెక్ చేసుకోవాలి. తక్కువనిపిస్తే కాస్త యాడ్ చేసుకోవచ్చు.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఈలోపు కలుపుకున్న పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుని వడలుగా వత్తుకుని ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. ఇలా పిండి మొత్తాన్ని వడలుగా చేసుకోవాలి.
- కాగిన నూనెలో ప్రిపేర్ చేసుకున్న వడలను సరిపడా వేసుకున్నాక మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి రెండు వైపులా తిప్పుకుంటూ కాల్చుకోవాలి.
- ఈ మసాలా వడలను గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకున్నాక తీసి ప్లేట్లోకి వేసుకోవాలి.
- ఇలా మిగిలిన వాటిని కూడా నూనెలో ఫ్రై చేసుకుని వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే చికెన్ మసాలా వడలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
