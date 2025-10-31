కేరళ స్టైల్లో ఘుమఘుమలాడే "చికెన్ మసాలా కర్రీ" - సండే ఇలా చేశారంటే అద్దిరిపోవాల్సిందే!
Published : October 31, 2025 at 3:40 PM IST
Chicken Masala Curry in Kerala Style : వాతావరణం చల్లగా ఉన్నప్పుడు చాలా మందికి స్పైసీ, స్పైసీగా మసాలా కర్రీలు తినాలనిపిస్తుంది. అందులోనూ నాన్వెజ్ ఐటమ్స్ అయితే ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. ఈ క్రమంలోనే ఎక్కువ మంది చికెన్తో వివిధ వెరైటీలు ట్రై చేస్తుంటారు. అయితే, ఈ వీకెండ్ చికెన్ కర్రీని ఎప్పటిలా కాకుండా కాస్త వెరైటీగా ట్రై చేయాలనుకుంటున్నారా? అలాంటి వారికోసమే ఒక స్పెషల్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, కేరళ స్టైల్లో ఘుమఘుమలాడే "చికెన్ మసాలా కర్రీ". మంచి టేస్టీగా ఉండే ఈ కర్రీ పులావ్, వైట్రైస్, చపాతీ ఇలా దేనిలోకైనా అదుర్స్ అనిపిస్తుంది. పైగా ఈ రెసిపీ తయారీకి చాలా టైమ్ కూడా పట్టదు. మొదటి సారి చేసేవారైనా ఈ పద్ధతిలో సూపర్ టేస్టీగా చేసుకోవచ్చు. మరి, నోరూరించే ఈ కేరళ చికెన్ కర్రీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- చికెన్ - అరకేజీ
- ఉల్లిపాయలు - రెండు
- అల్లంపేస్టు - ఒక టేబుల్స్పూన్
- వెల్లుల్లి తరుగు - ఒక చెంచా
- పచ్చిమిర్చి - రెండు
- టమాటా - ఒకటి
- పసుపు - అరచెంచా
- జీలకర్రపొడి - ఒక చెంచా
- ధనియాలపొడి - ఒక టేబుల్స్పూన్
- కారం - ఒక చెంచా(తగినంత)
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కొబ్బరిపాలు - అరకప్పు
- నూనె - పావుకప్పు
తయారీ విధానం :
- కేరళ స్టైల్లో నోరూరించే ఈ చికెన్ కర్రీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో చికెన్ను తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి పక్కనుంచాలి.
- అలాగే, రెసిపీలోకి కావాల్సిన ఉల్లిపాయ, టమాటాను శుభ్రంగా కడిగి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. సన్నని పచ్చిమిర్చి, వెల్లుల్లి తరుగును ముందుగానే రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద కర్రీ తయారీకి కడాయిని పెట్టి నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ వేడయ్యాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి అవి కలర్ మారేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
- ఆనియన్స్ వేగిన తర్వాత అల్లం పేస్టు, సన్నని వెల్లుల్లి తరుగు, పచ్చిమిర్చి తరుగు వేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు కాసేపు వేయించాలి.
- ఆవిధంగా వేయించుకున్నాక అందులో పసుపు, జీలకర్రపొడి, ధనియాలపొడి, రుచికి తగినంత కారం, ఉప్పు, టమాటా ముక్కలు వేసి ఒకసారి అన్నింటినీ బాగా కలుపుకోవాలి.
- ఆపై స్టవ్ను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి టమాటా ముక్కలు కాస్త సాఫ్ట్గా మారేంత వరకు ఒకట్రెండు నిమిషాలు మగ్గించుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకున్న చికెన్, ఒక కప్పు నీళ్లు పోసి అంతా బాగా కలిపి మూతపెట్టి ఉడికించుకోవాలి.
- ఇలా ఉడికించుకునే క్రమంలో మధ్యమధ్యలో మూత తీసి కలుపుతూ కుక్ చేసుకోవాలి.
- చికెన్ మిశ్రమం పూర్తిగా ఉడికిన తర్వాత కొబ్బరిపాలు పోసి కలిపి పది నిమిషాల పాటు ఉడికించుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, కేరళ స్టైల్లో ఘుమఘుమలాడే "చికెన్ మసాలా కర్రీ" రెడీ అవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఎప్పుడు చేసుకునే విధంగా కాకుండా వెరైటీగా ఈ 'కేరళ చికెన్ కర్రీ'ని ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ సరికొత్త రుచిని ఎంజాయ్ చేస్తారు.
