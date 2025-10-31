ETV Bharat / offbeat

కేరళ స్టైల్​లో ఘుమఘుమలాడే "చికెన్ మసాలా కర్రీ" - సండే ఇలా చేశారంటే అద్దిరిపోవాల్సిందే!

కొబ్బరి పాలతో కొత్తరకం చికెన్ కర్రీ - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవడం పక్కా!

Chicken Masala Curry
Chicken Masala Curry (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 31, 2025 at 3:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Chicken Masala Curry in Kerala Style : వాతావరణం చల్లగా ఉన్నప్పుడు చాలా మందికి స్పైసీ, స్పైసీగా మసాలా కర్రీలు తినాలనిపిస్తుంది. అందులోనూ నాన్​వెజ్ ఐటమ్స్ అయితే ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. ఈ క్రమంలోనే ఎక్కువ మంది చికెన్​తో వివిధ వెరైటీలు ట్రై చేస్తుంటారు. అయితే, ఈ వీకెండ్ చికెన్ కర్రీని ఎప్పటిలా కాకుండా కాస్త వెరైటీగా ట్రై చేయాలనుకుంటున్నారా? అలాంటి వారికోసమే ఒక స్పెషల్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, కేరళ స్టైల్​లో ఘుమఘుమలాడే "చికెన్ మసాలా కర్రీ". మంచి టేస్టీగా ఉండే ఈ కర్రీ పులావ్‌, వైట్‌రైస్‌, చపాతీ ఇలా దేనిలోకైనా అదుర్స్ అనిపిస్తుంది. పైగా ఈ రెసిపీ తయారీకి చాలా టైమ్ కూడా పట్టదు. మొదటి సారి చేసేవారైనా ఈ పద్ధతిలో సూపర్ టేస్టీగా చేసుకోవచ్చు. మరి, నోరూరించే ఈ కేరళ చికెన్ కర్రీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Chicken Masala Curry
చికెన్ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • చికెన్ - అరకేజీ
  • ఉల్లిపాయలు - రెండు
  • అల్లంపేస్టు - ఒక టేబుల్​స్పూన్
  • వెల్లుల్లి తరుగు - ఒక చెంచా
  • పచ్చిమిర్చి - రెండు
  • టమాటా - ఒకటి
  • పసుపు - అరచెంచా
  • జీలకర్రపొడి - ఒక చెంచా
  • ధనియాలపొడి - ఒక టేబుల్​స్పూన్
  • కారం - ఒక చెంచా(తగినంత)
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కొబ్బరిపాలు - అరకప్పు
  • నూనె - పావుకప్పు

కేటరింగ్ స్టైల్ "చికెన్ ఫ్రై" - ముద్ద ముద్దకో ముక్కతో కుమ్మేస్తారు!

Chicken Masala Curry
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • కేరళ స్టైల్​లో నోరూరించే ఈ చికెన్ కర్రీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో చికెన్​ను తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి పక్కనుంచాలి.
  • అలాగే, రెసిపీలోకి కావాల్సిన ఉల్లిపాయ, టమాటాను శుభ్రంగా కడిగి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. సన్నని పచ్చిమిర్చి, వెల్లుల్లి తరుగును ముందుగానే రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ మీద కర్రీ తయారీకి కడాయిని పెట్టి నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ వేడయ్యాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి అవి కలర్ మారేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
Chicken Masala Curry
వెల్లుల్లి (Getty Images)
  • ఆనియన్స్ వేగిన తర్వాత అల్లం పేస్టు, సన్నని వెల్లుల్లి తరుగు, పచ్చిమిర్చి తరుగు వేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు కాసేపు వేయించాలి.
  • ఆవిధంగా వేయించుకున్నాక అందులో పసుపు, జీలకర్రపొడి, ధనియాలపొడి, రుచికి తగినంత కారం, ఉప్పు, టమాటా ముక్కలు వేసి ఒకసారి అన్నింటినీ బాగా కలుపుకోవాలి.
  • ఆపై స్టవ్​ను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి టమాటా ముక్కలు కాస్త సాఫ్ట్​గా మారేంత వరకు ఒకట్రెండు నిమిషాలు మగ్గించుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకున్న చికెన్, ఒక కప్పు నీళ్లు పోసి అంతా బాగా కలిపి మూతపెట్టి ఉడికించుకోవాలి.
Chicken Masala Curry
పోపుదినుసులు (Getty Images)
  • ఇలా ఉడికించుకునే క్రమంలో మధ్యమధ్యలో మూత తీసి కలుపుతూ కుక్ చేసుకోవాలి.
  • చికెన్‌ మిశ్రమం పూర్తిగా ఉడికిన తర్వాత కొబ్బరిపాలు పోసి కలిపి పది నిమిషాల పాటు ఉడికించుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, కేరళ స్టైల్​లో ఘుమఘుమలాడే "చికెన్ మసాలా కర్రీ" రెడీ అవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఎప్పుడు చేసుకునే విధంగా కాకుండా వెరైటీగా ఈ 'కేరళ చికెన్ కర్రీ'ని ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ సరికొత్త రుచిని ఎంజాయ్ చేస్తారు.
Chicken Masala Curry
కొబ్బరిపాలు (Getty Images)

ఘుమఘుమలాడే "గోంగూర కోడిగుడ్డు కూర" - పాతకాలం పద్ధతిలో ఇలా చేస్తే టేస్ట్ సూపర్!

"చికెన్ భర్తా" తిన్నారా ఎప్పుడైనా? - ఈ సండే ఇలా చేశారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఫుల్ ఫిదా!

TAGGED:

CHICKEN CURRY RECIPE
KERALA STYLE CHICKEN CURRY
NON VEG RECIPES IN TELUGU
కేరళ స్టైల్ చికెన్ మసాలా కర్రీ
KERALA STYLE CHICKEN MASALA CURRY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మీ పిల్లలు ఆటిజంతో బాధపడుతున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మంచిదంటున్న నిపుణులు!

వివో కొత్త ఫ్లాగ్​షిప్ స్మార్ట్​ఫోన్లు వచ్చేశాయ్!- ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

ఆలూ స్టఫింగ్​తో అద్దిరిపోయే "పొంగనాలు" - బ్రేక్​ఫాస్ట్​లోకి అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు!

ఐదు నిమిషాల్లో అద్దిరిపోయే "బ్యాచిలర్ రైస్" - కర్రీ అవసరం లేదిక!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.