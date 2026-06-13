ఈ ఆదివారం "చికెన్ మజ్జిగ పులుసు " - నోరూరించే సరికొత్త రుచికి ఫిదా అయిపోతారు!
ఘుమఘుమలాడే మజ్జిగ పులుసు రెసిపీ - ఈ పద్ధతిలో ఓసారి ట్రై చేయండి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 13, 2026 at 4:59 PM IST
Chicken Majjiga Pulusu : మజ్జిగ పులుసును చాలా మంది ఇష్టంగా తింటారు. దీనిని వివిధ రకాలుగా ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. మరి మీరెప్పుడైనా చికెన్ మజ్జిగ పులుసు తిన్నారా? లేదంటే మాత్రం ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిని పాటిస్తూ చేశారంటే ఆ రుచికి ఫిదా అయిపోతారు. ఇలా చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీ మళ్లీమళ్లీ చేయమని అడుగుతారు. అంత బాగుంటుంది దీని టేస్ట్. మరి నోరూరించే ఈ రెసిపీని ఎలా తయారు చేయాలి? ఇందుకోసం కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? అన్నది ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?
సమ్మర్లో ఇలాంటి కర్రీ బాగుంటుంది - 10 నిమిషాల్లో రెడీ అవుతుంది!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బోన్లెస్ చికెన్ - పావు కిలో (250 గ్రాములు)
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- మెంతులు - అర టీ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పెరుగు - ఒక కప్పు
- ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 2
- పచ్చిమిర్చి - 2
- ఇంగువ - చిటికెడు
- పసుపు - చిటికెడు
- ఆయిల్ - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టీ స్పూన్
- శనగపిండి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా గిన్నెలో పావు కిలో బోన్లెస్ చికెన్ ముక్కలు, ఒక టీ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, కొద్దిగా ఉప్పు వేసి కలపాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత రెడీ చేసుకున్న చికెన్ మిశ్రమం వేసి వేయించాలి. ఇందులోనే కొద్దిగా నీళ్లు యాడ్ చేసి ఫ్రై చేయాలి. అనంతరం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- మరోవైపు గిన్నెలో కప్పు పెరుగు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల శనగపిండి, చిటికెడు పసుపు వేసి మిక్స్ చేయాలి.
- అదేవిధంగా తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో ఒక టేబుల్ స్పన్ ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత రెండు ఎండుమిర్చి, అర టీ స్పూన్ మెంతులు, ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు వేసి వేయించాలి. ఇవి వేగాక కొద్దిగా కరివేపాకు, రెండు పచ్చిమిర్చి, చిటికెడు ఇంగువ యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి.
- ఈ మిశ్రమం చక్కగా వేగాక పెరుగు మిశ్రమం వేయాలి. ఇందులోనే కొద్దిగా నీళ్లు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత వేయించిన చికెన్ ముక్కలు యాడ్ చేసి ఉడకనివ్వాలి. చికెన్ మిశ్రమం ఉడికాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే నోరూరించే చికెన్ మజ్జిగ పులుసు రెడీ అయినట్లే!
- వేడివేడి అన్నంలో చికెన్ మజ్జిగ పులుసు వేసి తిన్నారంటే ఇంకో నాలుగు ముద్దలూ ఎక్కువగానే తింటారు.
- మీరు ఈ రెసిపీని ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే చికెన్, పెరుగుతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
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