చికెన్ తో అద్దిరిపోయే గారెలు - ఇలా ఈజీగా చేసుకోండి!
- చాలా వెరైటీగా, ఎంతో టేస్టీగా ఉండే చికెన్ గారెలు - ఇంటిల్లిపాదీ ఫిదా అయిపోతారు!
Published : April 18, 2026 at 7:25 PM IST
chicken Garelu : గారెలు అంటే అందరికీ పెసరపప్పు గారెలు మాత్రమే గుర్తుకు వస్తాయి. కొందరు మినపప్పు, బొబ్బర్లతో కూడా గారెలు తయారు చేసుకుంటారు. కానీ, ఎప్పుడైనా చికెన్తో గారెలు చేసుకున్నారా? కనీసం విన్నారా? లేదు అంటే మాత్రం తప్పకుండా ఈ రెసిపీ గురించి పూర్తిగా తెలుసుకోండి.
చికెన్ తో చేసే ఈ గారెలు ఎంతో టేస్టీగా ఉంటాయి. గారెల్లా కరకరలాడుతూ, నాన్ వెజ్ టేస్ట్ తగులుతుంటే ఆహా అనాల్సిందే! అంత అద్భుతంగా ఉంటాయి! పిల్లలైతే మళ్లీ మళ్లీ చేయమని అడుగుతారు. పెద్దలు కూడా ఎంతో టేస్టీగా ఆరగిస్తారు. మరి, ఈ రెసిపీ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? తయారు చేసే పద్ధతేంటి? అన్నది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బోన్ లెస్ చికెన్ - అరకేజీ
- నానబెట్టిన శనగపప్పు - అరకప్పు
- బియ్యం - అరకప్పు
- దాల్చిన చెక్క - ఇంచ్
- లవంగాలు - ఐదారు
- యాలకులు - నాలుగైదు
- ఎండు మిర్చి - గుప్పెడు
- ఉల్లిపాయలు - రెండు
- వెల్లుల్లి - ఐదారు
- అల్లం - 1 టేబుల్ స్పూన్
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- కొత్తిమీర - ఒక కట్ట
- పుదీనా - ఒక కట్ట
- కోడిగుడ్డు - ఒకటి
- ఉప్పు - తగినంత
- శనగపిండి - రెండు స్పూన్లు
- నూనె - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
- తయారీ విధానం :
ముందుగా స్టౌ మీద పాన్ పెట్టి అందులో దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు, యాలకులు, ఎండు మిర్చి మరియు అరకప్పు బియ్యం వేసుకొని దోరగా డ్రై రోస్ట్ చేసుకోవాలి.
- ఇవి చల్లారిన తర్వాత మిక్సీలో వేసి మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. బియ్యం వేయడం వల్ల గారెలు మంచి క్రిస్పీగా వస్తాయి.
ఆ తర్వాత అరకేజీ బోన్ లెస్ చికెన్ ను శుభ్రంగా కడిగి తీసుకోవాలి. ఒక మిక్సీ జార్ లో ఈ చికెన్ ముక్కలు, ముందుగా నానబెట్టుకున్న అరకప్పు శనగపప్పు, ఉల్లిపాయ ముక్కలు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, అల్లం ముక్కలు, కరివేపాకు మరియు కొత్తిమీర వేసి మెత్తని పేస్టులా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని ఒక వెడల్పాటి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఈ చికెన్ పేస్టులో మనం ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న మసాలా పొడిని కలపాలి. అందులోనే రుచికి సరిపడా ఉప్పు, సన్నగా తరిగిన పుదీనా ఆకులు వేయాలి.
- బైండింగ్ కోసం ఒక కోడిగుడ్డును పగలగొట్టి వేయాలి. వీటన్నింటినీ చేత్తో బాగా మిక్స్ చేయాలి. మిశ్రమం ఒకవేళ కాస్త జారుగా అనిపిస్తే, తగినంత శనగపిండిని వేసి గారెల పిండిలా గట్టిగా కలుపుకోవాలి.
- చివరగా స్టౌ మీద కడాయి పెట్టి డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోయాలి. నూనె వేడెక్కిన తర్వాత, చేతికి కొంచెం నీరు లేదా నూనె రాసుకుని పిండిని చిన్న ఉండలుగా తీసుకుని గారెల్లా ఒత్తుకోవాలి.
- వీటిని మధ్యస్థ మంట మీద రెండు వైపులా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించాలి. అంతే, ఎంతో రుచికరమైన వేడివేడి చికెన్ గారెలు సిద్ధం.
- ఈ గారెలను ఎలా తిన్నా కూడా అద్భుతంగా ఉంటాయి. అల్లం చట్నీ లేదా కెచప్ తో తింటే చాలా బాగుంటాయి.
- సాధారణ పప్పు గారెలకు భిన్నంగా ఉండే ఈ చికెన్ గారెలను మీరు కూడా తప్పకుండా ప్రయత్నించండి.
