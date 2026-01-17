"చికెన్ ఫ్రై కావాలి, సెమీ గ్రేవీ ఉండాలంటే" ఇలా ట్రై చేయండి! - ప్రతి ముక్క నోరూరిస్తుంది!

ETV Bharat / offbeat

January 17, 2026

Chicken Fry : చికెన్ ఫ్రై తినాలనిపిస్తే ఇలా సెమీ గ్రేవీతో ట్రై చేసి చూడండి. ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుంది. ముక్కలు జ్యూసీగా అన్నంలోకి తక్కువ కర్రీ ఎక్కువ కలుస్తుంది. కాస్త స్పైసీగా, టేస్టీగా ఉండే ఈ కర్రీ నోటికి మంచి రుచిని అందిస్తుంది.

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • చికెన్ - 750 గ్రాములు
  • అల్లం - 2 ఇంచులు
  • వెలుల్లి - 8
  • పచ్చి మిర్చి - 4
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కారం - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • పసుపు - పావు స్పూన్
  • నూనె - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • కరివేపాకు - 3 రెమ్మలు
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • ధనియాల పొడి - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • జీలకర్ర పొడి - అర స్పూన్
  • కొత్తిమీర - చిన్న కట్ట
  • కసూరి మేతి - కొద్దిగా
  • నిమ్మకాయ - 1
తయారీ విధానం :

  • ముందుగా చికెన్ మీడియం సైజులో కట్ చేసుకుని తీసుకోవాలి. ఉప్పు నీళ్లలో చికెన్ శుభ్రం చేసుకుని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. అల్లం, వెలుల్లి పాయలను మిక్సీలో వేసుకుని అందులో పచ్చి మిర్చి కూడా కలిపి గ్రైండ్ చేసుకుని తీసుకోవాలి. ఈ పేస్ట్ ను చికెన్ లో వేసుకుని ఉప్పు, కారం, పసుపు వేసి బాగా కలిపి గంట సేపు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • గంట తర్వాత స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టుకుని 3 టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వేసుకుని వేడెక్కగానే ముందుగా చికెన్ ముక్కలు వేసుకుని అందులో నీరు దిగి ఆవిరయ్యే వరకు ఉడికించుకోవాలి. అందులోనే కరివేపాకు వేసుకుని కుక్ చేసుకోవాలి. మీడియం ప్లేమ్​లో మూత పెట్టుకుని మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ వేయించాలి. లేదంటే చికెన్ అడుగు పట్టి మాడిపోతుంది.
  • చికెన్ కొద్దిగా ఉడికిన తర్వాత ముక్కల వరకు తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. మిగిలిన నూనె(అవసరమైతే కొద్దిగా వేసుకోవాలి)లో ఉల్లిపాయ తరుగు, కరివేపాకు వేసుకోవాలి. అందులోనే పచ్చిమిర్చి చీలికలు, ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి వేసుకుని కలపాలి. ఆ తర్వాత కారం పొడి వేసుకోవాలి. కాస్త వేగిన తర్వాత చికెన్ ముక్కలు కూడా వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ఇపుడు మూత పెట్టుకుని లో ఫ్లేమ్​లో 10 నిమిషాల పాటు మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించాలి. ఆ తర్వాత కొద్దిగా కొత్తిమీర, కసూరి మేతి వేసి కలిపి ఇంకో 3 నిమిషాలు మూతపెట్టి ఆ తర్వాత సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు! చాలా రుచిగా ఉంటుంది. వేడి వేడిగా అన్నంలోకి కలుపుతుంటే సెమీ గ్రేవీకి తోడు చికెన్ ఫ్రై పీసెస్ ఎంతో రుచిగా ఉంటాయి.

