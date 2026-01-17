"చికెన్ ఫ్రై కావాలి, సెమీ గ్రేవీ ఉండాలంటే" ఇలా ట్రై చేయండి! - ప్రతి ముక్క నోరూరిస్తుంది!
చికెన్ ఇలా కుక్ చేసి చూడండి - ఘుమఘుమలాడుతుంది!
chicken_fry_recipe (ETV Bahrat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 17, 2026 at 12:43 PM IST
Chicken Fry : చికెన్ ఫ్రై తినాలనిపిస్తే ఇలా సెమీ గ్రేవీతో ట్రై చేసి చూడండి. ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుంది. ముక్కలు జ్యూసీగా అన్నంలోకి తక్కువ కర్రీ ఎక్కువ కలుస్తుంది. కాస్త స్పైసీగా, టేస్టీగా ఉండే ఈ కర్రీ నోటికి మంచి రుచిని అందిస్తుంది.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- చికెన్ - 750 గ్రాములు
- అల్లం - 2 ఇంచులు
- వెలుల్లి - 8
- పచ్చి మిర్చి - 4
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కారం - 1 టేబుల్ స్పూన్
- పసుపు - పావు స్పూన్
- నూనె - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- కరివేపాకు - 3 రెమ్మలు
- ఉల్లిపాయలు - 2
- ధనియాల పొడి - 1 టేబుల్ స్పూన్
- జీలకర్ర పొడి - అర స్పూన్
- కొత్తిమీర - చిన్న కట్ట
- కసూరి మేతి - కొద్దిగా
- నిమ్మకాయ - 1
తయారీ విధానం :
- ముందుగా చికెన్ మీడియం సైజులో కట్ చేసుకుని తీసుకోవాలి. ఉప్పు నీళ్లలో చికెన్ శుభ్రం చేసుకుని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. అల్లం, వెలుల్లి పాయలను మిక్సీలో వేసుకుని అందులో పచ్చి మిర్చి కూడా కలిపి గ్రైండ్ చేసుకుని తీసుకోవాలి. ఈ పేస్ట్ ను చికెన్ లో వేసుకుని ఉప్పు, కారం, పసుపు వేసి బాగా కలిపి గంట సేపు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- గంట తర్వాత స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టుకుని 3 టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వేసుకుని వేడెక్కగానే ముందుగా చికెన్ ముక్కలు వేసుకుని అందులో నీరు దిగి ఆవిరయ్యే వరకు ఉడికించుకోవాలి. అందులోనే కరివేపాకు వేసుకుని కుక్ చేసుకోవాలి. మీడియం ప్లేమ్లో మూత పెట్టుకుని మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ వేయించాలి. లేదంటే చికెన్ అడుగు పట్టి మాడిపోతుంది.
- చికెన్ కొద్దిగా ఉడికిన తర్వాత ముక్కల వరకు తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. మిగిలిన నూనె(అవసరమైతే కొద్దిగా వేసుకోవాలి)లో ఉల్లిపాయ తరుగు, కరివేపాకు వేసుకోవాలి. అందులోనే పచ్చిమిర్చి చీలికలు, ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి వేసుకుని కలపాలి. ఆ తర్వాత కారం పొడి వేసుకోవాలి. కాస్త వేగిన తర్వాత చికెన్ ముక్కలు కూడా వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఇపుడు మూత పెట్టుకుని లో ఫ్లేమ్లో 10 నిమిషాల పాటు మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించాలి. ఆ తర్వాత కొద్దిగా కొత్తిమీర, కసూరి మేతి వేసి కలిపి ఇంకో 3 నిమిషాలు మూతపెట్టి ఆ తర్వాత సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు! చాలా రుచిగా ఉంటుంది. వేడి వేడిగా అన్నంలోకి కలుపుతుంటే సెమీ గ్రేవీకి తోడు చికెన్ ఫ్రై పీసెస్ ఎంతో రుచిగా ఉంటాయి.
