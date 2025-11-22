ETV Bharat / offbeat

"ముక్క జ్యూసీగా చికెన్ ఫ్రై" - సింపుల్ టిప్స్​తో ఈజీగా ఇలా చేసుకోండి!

తక్కువ టైంలో చికెన్ ఫ్రై - మళ్లీ మళ్లీ కావాలనిపించేలా అద్దిరిపోయే రుచి!

chicken_fry
chicken_fry (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 22, 2025 at 11:06 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Chicken Fry : చికెన్ ఫ్రై అనగానే కాస్త కారంగా, ముక్క గట్టిగా ఉంటుంది. కానీ, ముక్క జ్యూసీగా, కమ్మగా, కారంగా చికెన్ ఫ్రై కోరుకునే వారు ఓ సారి ఇలా ట్రై చేసి చూడండి. ఎంతో బాగుంటుంది. ఎంతో తక్కువ టైంలో అడుగు మాడిపోకుండా చికెన్ ఎర్రటి రంగులో కనిపించేలా సింపుల్​గా ఇలా చేసుకోవచ్చు.

చాలా మంది చికెన్ ఫ్రై కోసం ముక్కలకు పసుపు, ఉప్పు, కారం, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కలిపి మ్యారినేట్ చేస్తుంటారు. కానీ, ఇలా చేయడం వల్ల ఫ్రై అంత టేస్టీగా ఉండదు. చికెన్ కంటే మసాలా టేస్ట్ ఎక్కువ అనిపిస్తుంది. అలా కాకుండా నేరుగా చికెన్ వేయించి ఇలా ట్రై చేయండి.

"గోంగూర మటన్ పులావ్" - కుక్కర్​లో సింపుల్​గా ఇలా చేసేయండి!

chicken_fry
chicken_fry (Getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • చికెన్ - అర కేజీ
  • ధనియాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • దాల్చిన చెక్క - 2 ఇంచులు
  • లవంగాలు - 5
  • యాలకులు - 4
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • కారం - 3 స్పూన్లు
  • పసుపు - పావు టీ స్పూన్
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • కసూరి మేతి - 2 స్పూన్లు
chicken_fry
chicken_fry (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా అర కేజీ చికెన్ మీడియం సైజులో ముక్కలు కట్ చేయించుకుని తెచ్చుకుని బాగా శుభ్రం చేసుకోవాలి. చికెన్ స్కిన్​తో తెచ్చుకుంటే టేస్ట్ ఇంకా బాగుంటుంది. ఇపుడు మిక్సీలోకి ధనియాలు, దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు, యాలకులు వేసుకుని మెత్తని పౌడర్ గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
chicken_fry
chicken_fry (Getty images)
  • ఇపుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టుకుని నూనె వేసుకోవాలి. ఇపుడు చికెన్, ఆ తర్వాత ఉప్పు వేసుకుని కలుపుతూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో చికెన్ ముక్కల్లో నీరు ఇంకిపోయే వరకు వేయించాలి. ఆ తర్వాత రెండు, మూడు నిమిషాల పాటు చికెన్ రంగు మారే వరకు వేయించాలి. ఆ తర్వాత 2 మీడియం సైజు ఉల్లిపాయ సన్నగా ముక్కలు కట్ చేసుకుని వేసుకోవాలి.
chicken_fry
chicken_fry (Getty images)
  • ఆ తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, కారం వేసుకుని కలపాలి. ఇపుడు పావు టీ స్పూన్ పసుపు, గ్రైండ్ చేసుకుని మసాలా పొడి, కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకోవాలి. అన్నింటిని బాగా కలుపుతూ మీడియం ప్లేమ్​లో మూత పెట్టి ఐదారు నిమిషాల పాటు మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి.
chicken_fry
chicken_fry (Getty images)
  • ఆ తర్వాత కడాయిపై మూత తీసుకుని చూస్తే చికెన్ కొద్దిగా డ్రై అవుతుంది. ఇపుడు కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని కలపాలి. ఆ తర్వాత మరో ఐదు నిమిషాలు మూత పెట్టి సన్నటి మంటపై ఉడికించుకోవాలి. చివరగా కొద్దిగా కసూరి మేతి వేసుకుని 2 నిమిషాలు స్టవ్ పైనే ఉంచి ఆ తర్వాత దించుకుంటే జ్యూసీ చికెన్ ఫ్రై రెడీగా ఉంటుంది.

"క్యాబేజీ నచ్చదా?" - అర కేజీ తెచ్చుకుని ఇలా స్నాక్స్ చేస్తే అర నిమిషంలో ఖాళీ చేస్తారు!

కమ్మటి పెసరపప్పు, మెంతికూర కర్రీ - ఇలా చేస్తే అద్భుతమైన కొత్త టేస్ట్!

TAGGED:

CHICKEN FRY
EASY CHICKEN RECIPE
చికెన్ ఫ్రై ఎలా చేయాలి
HOTEL STYLE CHICKEN FRY
CHICKEN FRY RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

భారత్‌కు రూ.824 కోట్లు విలువైన అమెరికా ఆయుధాలు- ట్రంప్ సర్కారు పచ్చజెండా

అరుదైన శస్త్రచికిత్స- ఏడాదిన్నర బాలుడికి తోకను తొలగించిన వైద్యులు

గ్లోబ్​ ట్రాటర్​ ఈవెంట్​ ఫుల్​ వీడియో రిలీజ్​- ఎక్కడ చూడొచ్చంటే!

3300కి.మీ పాదయాత్ర- గంగోత్రి నుంచి రామేశ్వరం వరకు- కుటుంబం అరుదైన సంకల్పం!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.