ఇది ఎప్పుడూ చేసే "చికెన్ ఫ్రై" కాదు - కేరళ స్టైల్లో కరకరలాడుతూ అద్దిరిపోతుంది!
కేరళ స్టైల్ క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "చికెన్ ఫ్రై" - ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు!
Published : December 12, 2025 at 7:47 PM IST
Chicken Fry Recipe in Kerala Style : పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఇష్టంగా తినే నాన్వెజ్ రెసిపీలలో చికెన్ ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంటుంది. అయితే, ఈ వీకెండ్ చికెన్ కర్రీని ఎప్పటిలా కాకుండా కాస్త డిఫరెంట్గా ట్రై చేయాలనుకుంటున్నారా? అలాంటి వారికోసమే ఈ స్పెషల్ రెసిపీ. అదే, కేరళ స్టైల్లో క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "చికెన్ ఫ్రై". ముందు రోజు రాత్రి మ్యారినేట్ చేసి ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచిన చికెన్తో చేసుకునే ఈ రెసిపీ సరికొత్త రుచిలో భలే కమ్మగా ఉంటుంది. పైన కరకరలాడుతూ, లోపల మెత్తగా ఉండే దీన్ని పిల్లలైతే చాలా చాలా ఇష్టంగా తింటారు. అలాగే, ఈ కర్రీ తయారీకి ఎక్కువ టైమ్ కూడా పట్టదు. మొదటి సారి చేసేవారైనా ఈ పద్ధతిలో సూపర్ టేస్టీగా చికెన్ వేపుడును తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి, నోరూరించే ఈ వెరైటీ అండ్ టేస్టీ చికెన్ ఫ్రైను ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ముప్పావు కిలో - చికెన్
- పదిహేను - కశ్మీరీ మిర్చి
- ఒక చెంచా - కశ్మీరీ కారం
- ఒక టేబుల్స్పూన్ - ధనియాలు
- అర చెంచా - పసుపు
- అర చెంచా - జీలకర్ర
- అంగుళం ముక్క - అల్లం
- రెండు చెంచాలు - సన్నని వెల్లుల్లి తరుగు
- రుచికి తగినంత - ఉప్పు
- ముప్పావు చెంచా - నిమ్మరసం
- మూడు రెబ్బలు - కరివేపాకు
- చారెడు - ఆనియన్ రింగ్స్
- అరంగుళం సైజు నిమ్మకాయ ముక్కలు - పది
- నూనె - వేయించడానికి సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందు రోజు రాత్రే చికెన్ను మ్యారినేట్ చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం మొదటగా చికెన్ను శుభ్రంగా కడిగి జల్లి గిన్నెలో వేసి అదనపు వాటర్ పోయేలా కాసేపు పక్కనుంచాలి.
- ఆలోపు కర్రీలోకి కావాల్సిన ఒక ప్రత్యేకమైన మసాలాను ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో కశ్మీరీ మిర్చి, ధనియాలు, జీలకర్ర, అల్లం, వెల్లుల్లి తరుగులను వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో శుభ్రంగా కడిగిన చికెన్ ముక్కలు, కశ్మీరీ కారం, పసుపు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, నిమ్మరసం వేసుకుని అవన్నీ ముక్కలకు పట్టేలా బాగా కలపాలి.
- తర్వాత అందులో ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న మసాలాను వేసి అది చికెన్కు పట్టేలా మంచిగా కలపాలి. ఆపై బౌల్ మీద మూత ఉంచి ముందు రోజు రాత్రంతా ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచాలి.
- మర్నాడు ఉదయం చికెన్ ఫ్రై చేసుకోవడానికి ముందుగా చారెడు పరిమాణంలో ఆనియన్ రింగ్స్, నిమ్మకాయ ముక్కలను ముందుగానే రెడీ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టి తగినంత నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత ముందు రోజు రాత్రి మ్యారినేట్ చేసి ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచిన చికెన్ ముక్కలను వేసి చక్కగా ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- చివర్లో కరివేపాకు వేసుకుని కాసేపు వేయించుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఆనియన్ రింగ్స్, నిమ్మకాయ ముక్కలతో సర్వ్ చేసుకుని ఆస్వాదించండి.
- అంతే, పైన కరకరలాడుతూ, లోపల మెత్తగా ఉండి నోరూరించే కేరళ స్టైల్ "చికెన్ ఫ్రై" మీ ముందు ఉంటుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఎప్పుడూ ఒకేలా కాకుండా ఈ వీకెండ్ సరికొత్తగా ఇలా ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు.
