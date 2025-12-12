Telangana Panchayat Elections Results2025

ఇది ఎప్పుడూ చేసే "చికెన్ ఫ్రై" కాదు - కేరళ స్టైల్​లో కరకరలాడుతూ అద్దిరిపోతుంది!

కేరళ స్టైల్ క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "చికెన్ ఫ్రై" - ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు!

Chicken Fry Recipe in Kerala Style
Chicken Fry Recipe in Kerala Style (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 12, 2025 at 7:47 PM IST

Chicken Fry Recipe in Kerala Style : పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఇష్టంగా తినే నాన్​వెజ్ రెసిపీలలో చికెన్ ఫస్ట్ ప్లేస్​లో ఉంటుంది. అయితే, ఈ వీకెండ్ చికెన్ కర్రీని ఎప్పటిలా కాకుండా కాస్త డిఫరెంట్​గా ట్రై చేయాలనుకుంటున్నారా? అలాంటి వారికోసమే ఈ స్పెషల్ రెసిపీ. అదే, కేరళ స్టైల్​లో క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "చికెన్ ఫ్రై". ముందు రోజు రాత్రి ​మ్యారినేట్ చేసి ఫ్రిడ్జ్​లో ఉంచిన చికెన్​తో చేసుకునే ఈ రెసిపీ సరికొత్త రుచిలో భలే కమ్మగా ఉంటుంది. పైన కరకరలాడుతూ, లోపల మెత్తగా ఉండే దీన్ని పిల్లలైతే చాలా చాలా ఇష్టంగా తింటారు. అలాగే, ఈ కర్రీ తయారీకి ఎక్కువ టైమ్ కూడా పట్టదు. మొదటి సారి చేసేవారైనా ఈ పద్ధతిలో సూపర్ టేస్టీగా చికెన్ వేపుడును తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి, నోరూరించే ఈ వెరైటీ అండ్ టేస్టీ చికెన్ ఫ్రైను ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Kerala Style Chicken Fry
Kerala Style Chicken Fry (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ముప్పావు కిలో - చికెన్
  • పదిహేను - కశ్మీరీ మిర్చి
  • ఒక చెంచా - కశ్మీరీ కారం
  • ఒక టేబుల్​స్పూన్ - ధనియాలు
  • అర చెంచా - పసుపు
  • అర చెంచా - జీలకర్ర
  • అంగుళం ముక్క - అల్లం
  • రెండు చెంచాలు - సన్నని వెల్లుల్లి తరుగు
  • రుచికి తగినంత - ఉప్పు
  • ముప్పావు చెంచా - నిమ్మరసం
  • మూడు రెబ్బలు - కరివేపాకు
  • చారెడు - ఆనియన్ రింగ్స్
  • అరంగుళం సైజు నిమ్మకాయ ముక్కలు - పది
  • నూనె - వేయించడానికి సరిపడా

Kerala Style Chicken Fry
Kerala Style Chicken Fry (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందు రోజు రాత్రే చికెన్​ను మ్యారినేట్ చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం మొదటగా చికెన్​ను శుభ్రంగా కడిగి జల్లి గిన్నెలో వేసి అదనపు వాటర్ పోయేలా కాసేపు పక్కనుంచాలి.
  • ఆలోపు కర్రీలోకి కావాల్సిన ఒక ప్రత్యేకమైన మసాలాను ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో కశ్మీరీ మిర్చి, ధనియాలు, జీలకర్ర, అల్లం, వెల్లుల్లి తరుగులను వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
Kerala Style Chicken Fry
Kerala Style Chicken Fry (Getty Images)
  • ఇప్పుడు ఒక మిక్సింగ్ బౌల్​ తీసుకుని అందులో శుభ్రంగా కడిగిన చికెన్ ముక్కలు, కశ్మీరీ కారం, పసుపు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, నిమ్మరసం వేసుకుని అవన్నీ ముక్కలకు పట్టేలా బాగా కలపాలి.
  • తర్వాత అందులో ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న మసాలాను వేసి అది చికెన్​కు పట్టేలా మంచిగా కలపాలి. ఆపై బౌల్​ మీద మూత ఉంచి ముందు రోజు రాత్రంతా ఫ్రిడ్జ్​లో ఉంచాలి.
  • మర్నాడు ఉదయం చికెన్ ఫ్రై చేసుకోవడానికి ముందుగా చారెడు పరిమాణంలో ఆనియన్ రింగ్స్​, నిమ్మకాయ ముక్కలను ముందుగానే రెడీ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Kerala Style Chicken Fry
Kerala Style Chicken Fry (Getty Images)
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టి తగినంత నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత ముందు రోజు రాత్రి మ్యారినేట్ చేసి ఫ్రిడ్జ్​లో ఉంచిన చికెన్ ముక్కలను వేసి చక్కగా ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • చివర్లో కరివేపాకు వేసుకుని కాసేపు వేయించుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఆనియన్ రింగ్స్, నిమ్మకాయ ముక్కలతో సర్వ్ చేసుకుని ఆస్వాదించండి.
  • అంతే, పైన కరకరలాడుతూ, లోపల మెత్తగా ఉండి నోరూరించే కేరళ స్టైల్‌ "చికెన్‌ ఫ్రై" మీ ముందు ఉంటుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఎప్పుడూ ఒకేలా కాకుండా ఈ వీకెండ్ సరికొత్తగా ఇలా ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు.

