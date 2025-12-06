ఘుమఘుమలాడే "చికెన్ ఫ్రై" - నీచు వాసన లేకుండా ప్రతి ముక్క స్పైసీగా!
చికెన్ ఫ్రై ఎప్పుడూ ఒకేలా ఏం బాగుంటుంది? - ఇలా చేస్తే టేస్ట్ అద్భుతమే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 6, 2025 at 4:17 PM IST
Chicken Fry Making : చికెన్తో వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. వీటితో కర్రీ లేదా ఫ్రై చేస్తుంటారు. అయితే కొన్నిసార్లు ఇంట్లో చికెన్ ఫ్రై చేసినప్పుడు నీచు వాసన వస్తుంది. కారం, మసాలా వంటివి అన్నీ సరిగ్గా వేసినా ఇలా ఎందుకు జరిగిందో అర్థం కాదు. అయితే ఇక్కడ చెప్పిన విధంగా ఓసారి చికెన్ ఫ్రై చేయండి. ప్రతి ముక్క స్పైసీగా ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది. అంతేకాక ఈ రెసిపీని బ్యాచిలర్స్ కూడా సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు.
"ఓట్స్ ఊతప్పం" - పప్పులు నానబెట్టకుండానే సరికొత్తగా, రుచికరంగా!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- చికెన్ - అర కిలో (500 గ్రాములు)
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పసుపు - అర టీ స్పూన్
- నిమ్మరసం - 1 టీ స్పూన్
- ఆయిల్ - సరిపడా
- మిరియాలు - 1 టీ స్పూన్
- సోంపు - అర టీ స్పూన్
- ఎండుకొబ్బరి - కొద్దిగా
- దాల్చినచెక్క - 1
- లవంగాలు - 4
- యాలకులు - 2
- ఉల్లిపాయ తరుగు - 1 కప్పు
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 2 టీ స్పూన్లు
- నెయ్యి - 1 టేబుల్ స్పూన్
- జీడిపప్పు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- కారం - రెండున్నర టీ స్పూన్లు
- పచ్చిమిర్చి - 5
- కరివేపాకు - కొంచెం
- ధనియాల పొడి - 2 టీ స్పూన్లు
- జీలకర్ర పొడి - అర టీ స్పూన్
- గరంమసాలా పొడి - 1 టీ స్పూన్
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా గిన్నెలో అర కేజీ చికెన్ వేసి కడిగి పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు, అర టీ స్పూన్ పసుపు, అర చెక్క నిమ్మరసం, ఒక టీ స్పూన్ ఆయిల్ పోసి చికెన్ను బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. అనంతరం మూతపెట్టి 15 నిమిషాల పాటు పక్కనుంచాలి.
- ఇంకోవైపు మిక్సీజార్లో ఒక టీ స్పూన్ మిరియాలు, అర టీ స్పూన్ సోంపు, కొద్దిగా ఎండుకొబ్బరి వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో చికెన్ వేసి మంటను హై ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఐదు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసి ప్లేట్లో వేయాలి.
- అలాగే ఇంకో పాన్లో ఐదు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్, ఒక టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేయాలి. ఇవి వేడైన తర్వాత రెండు టేబుల్ స్పూన్ల జీడిపప్పు వేసి దోరగా వేయించి ప్లేట్లో వేసుకోవాలి.
- ఇదే నూనెలో ఒక దాల్చినచెక్క, నాలుగు లవంగాలు, రెండు యాలకులు వేసి ఫ్రై చేయాలి. అదేవిధంగా ఒక కప్పు ఉల్లిపాయ తరుగు వేసి వేయించాలి.
- ఆనియన్స్ మగ్గిన తర్వాత రెండు టీ స్పూన్ల అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి బాగా వేగనివ్వాలి. అనంతరం రెండు టీ స్పూన్ల కారం వేసి కలపాలి. అదేవిధంగా చికెన్ వేసి మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి కలుపుతూ 20 నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఐదు పచ్చిమిర్చి, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి. అనంతరం మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి రెండు టీ స్పూన్ల ధనియాల పొడి, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి, ఒక టీ స్పూన్ గరంమసాలా పొడి వేసి కలపాలి.
- చివరన గ్రైండ్ చేసుకున్న మిరియాల పొడి, వేయించిన జీడిపప్పు, సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర వేసి మిక్స్ చేయాలి.
- ఇక అంతే నోరూరించే చికెన్ ఫ్రై రెడీ అయినట్లే!
మళ్లీ మళ్లీ తినాలనిపించే "నువ్వుల పచ్చడి" - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే చాలా బాగుంటుంది!
రవ్వ ఉంటే చాలు! ఇన్స్టంట్గా చేసుకునే "స్నాక్" - ఆయిల్ తక్కువగా, క్రంచీ ఎక్కువగా!