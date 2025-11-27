అద్దిరిపోయే "తోటకూర చికెన్" - అందరికీ చాలా బాగా నచ్చేస్తుంది!
- సరికొత్త రుచిలో నోరూరిస్తుంది - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవడం పక్కా!
Published : November 27, 2025 at 5:17 PM IST
Chicken Curry with Thotakura : పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఇష్టంగా తినే చికెన్ కర్రీని రెగ్యులర్ పద్ధతిలో కాకుండా వెరైటీగా ట్రై చేయాలనుకుంటున్నారా? అలాంటి వారికోసమే ఈ సూపర్ రెసిపీ. అదే, తోటకూరతో నోరూరించే కమ్మని "చికెన్ కర్రీ". సరికొత్త ఫ్లేవర్తో భలే రుచికరంగా ఉండి ఇంటిల్లిపాదికీ చాలా బాగా నచ్చుతుంది. అలాగే, ఆకుకూర కాంబోలో రెడీ అయ్యే ఈ కర్రీ రెగ్యులర్ రెసిపీల కంటే డిఫరెంట్ టేస్ట్తో అదుర్స్ అనిపిస్తుంది. వేడివేడి అన్నం, చపాతీ, రోటీల్లోకి అద్భుతంగా ఉంటుంది. తోటకూర అంటే నచ్చని వాళ్లూ ఈ నాన్వెజ్ కర్రీని లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు. పిల్లలు కూడా ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. అలాగే, ఈ కర్రీని ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కూడా చాలా సింపుల్! మరి, ఈ ఘుమఘుమలాడే తోటకూర చికెన్ కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- చికెన్ - అరకిలో
- తోటకూర తరుగు - నాలుగు కప్పులు
- ఎండుమిర్చి - ఏడెనిమిది
- ధనియాలు - రెండు చెంచాలు
- కారం - రెండు చెంచాలు(రుచికి తగినంత)
- పసుపు - కొద్దిగా
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- కొబ్బరి తురుము - పావు కప్పు
- నూనె - తగినంత
- ఉల్లిపాయలు - నాలుగు
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - రెండు చెంచాలు
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా తాజా తోటకూరను తీసుకుని నాలుగు కప్పుల పరిమాణంలో సన్నగా తరుముకోవాలి.
- తర్వాత తోటకూర తురుమును ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి పక్కనుంచాలి.
- అలాగే, ఉల్లిపాయలను సన్నగా తురుముకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ధనియాలను కచ్చాపచ్చాగా దంచుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి. చికెన్ను శుభ్రంగా కడిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టి అందులో తగినంత నూనె పోసుకుని వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ కాగిన తర్వాత ఎండుమిర్చి, కచ్చాపచ్చాగా దంచుకున్న ధనియాలపొడి వేసి సన్నని సెగ మీద కాసేపు వేయించాలి.
- అవి వేగాక అందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ తరుగు వేసి గోల్డెన్ కలర్లోకి వచ్చేంత వరకు కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ను జత చేసి పచ్చివాసన పోయేంతవరకూ వేయించుకోవాలి.
- ఆ విధంగా వేయించుకున్నాక అందులో శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకున్న చికెన్, కారం, రుచికి తగినంత ఉఫ్పు , పసుపు వేసి తగినన్ని నీళ్లు పోసి కలిపి మూతపెట్టి చికెన్ను ఉడికించుకోవాలి.
- చికెన్ ముక్కలు 50 నుంచి 60 శాతం ఉడికే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
- చికెన్ను ఆవిధంగా ఉడికించుకున్నాక అందులో ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని తోటకూర తరుగు వేసి కలిపి మూతపెట్టి మరికాసేపు ఉడికించుకోవాలి.
- తోటకూర ఉడికి నీరంతా పోయిన తర్వాత చివరిగా కొబ్బరి తురుమును వేసి ఒక నిమిషం పాటు కలుపుతూ ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, తోటకూరతో ఘుమఘుమలాడే "చికెన్ కర్రీ" మీ ముందు ఉంటుంది!
- నచ్చితే మీరు ఎప్పుడూ చేసుకునే పద్దతిలో కాకుండా ఇలా ట్రై చేయండి. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు సరికొత్త టేస్ట్ను ఎంజాయ్ చేస్తారు.
