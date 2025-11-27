ETV Bharat / offbeat

అద్దిరిపోయే "తోటకూర చికెన్" - అందరికీ చాలా బాగా నచ్చేస్తుంది!

- సరికొత్త రుచిలో నోరూరిస్తుంది - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవడం పక్కా!

Chicken Curry with Thotakura
Chicken Curry with Thotakura (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 27, 2025 at 5:17 PM IST

2 Min Read
Chicken Curry with Thotakura : పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఇష్టంగా తినే చికెన్ కర్రీని రెగ్యులర్​ పద్ధతిలో కాకుండా వెరైటీగా ట్రై చేయాలనుకుంటున్నారా? అలాంటి వారికోసమే ఈ సూపర్ రెసిపీ. అదే, తోటకూరతో నోరూరించే కమ్మని "చికెన్ కర్రీ". సరికొత్త ఫ్లేవర్​తో భలే రుచికరంగా ఉండి ఇంటిల్లిపాదికీ చాలా బాగా నచ్చుతుంది. అలాగే, ఆకుకూర కాంబోలో రెడీ అయ్యే ఈ కర్రీ రెగ్యులర్ రెసిపీల కంటే డిఫరెంట్​ టేస్ట్​తో అదుర్స్ అనిపిస్తుంది. వేడివేడి అన్నం, చపాతీ, రోటీల్లోకి అద్భుతంగా ఉంటుంది. తోటకూర అంటే నచ్చని వాళ్లూ ఈ నాన్​వెజ్ కర్రీని లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు. పిల్లలు కూడా ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. అలాగే, ఈ కర్రీని ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కూడా చాలా సింపుల్! మరి, ఈ ఘుమఘుమలాడే తోటకూర చికెన్ కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Chicken Curry with Thotakura
తోటకూర (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • చికెన్ - అరకిలో
  • తోటకూర తరుగు - నాలుగు కప్పులు
  • ఎండుమిర్చి - ఏడెనిమిది
  • ధనియాలు - రెండు చెంచాలు
  • కారం - రెండు చెంచాలు(రుచికి తగినంత)
  • పసుపు - కొద్దిగా
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • కొబ్బరి తురుము - పావు కప్పు
  • నూనె - తగినంత
  • ఉల్లిపాయలు - నాలుగు
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - రెండు చెంచాలు

Chicken Curry with Thotakura
చికెన్ (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా తాజా తోటకూరను తీసుకుని నాలుగు కప్పుల పరిమాణంలో సన్నగా తరుముకోవాలి.
  • తర్వాత తోటకూర తురుమును ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి పక్కనుంచాలి.
  • అలాగే, ఉల్లిపాయలను సన్నగా తురుముకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ధనియాలను కచ్చాపచ్చాగా దంచుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి. చికెన్​ను శుభ్రంగా కడిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Chicken Curry with Thotakura
ఎండుమిర్చి (Getty Images)
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టి అందులో తగినంత నూనె పోసుకుని వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ కాగిన తర్వాత ఎండుమిర్చి, కచ్చాపచ్చాగా దంచుకున్న ధనియాలపొడి వేసి సన్నని సెగ మీద కాసేపు వేయించాలి.
  • అవి వేగాక అందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ తరుగు వేసి గోల్డెన్ కలర్​లోకి వచ్చేంత వరకు కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్​ను జత చేసి పచ్చివాసన పోయేంతవరకూ వేయించుకోవాలి.
  • ఆ విధంగా వేయించుకున్నాక అందులో శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకున్న చికెన్, కారం, రుచికి తగినంత ఉఫ్పు , పసుపు వేసి తగినన్ని నీళ్లు పోసి కలిపి మూతపెట్టి చికెన్​ను ఉడికించుకోవాలి.
Chicken Curry with Thotakura
ధనియాలు (Getty Images)
  • చికెన్ ముక్కలు 50 నుంచి 60 శాతం ఉడికే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
  • చికెన్​ను ఆవిధంగా ఉడికించుకున్నాక అందులో ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని తోటకూర తరుగు వేసి కలిపి మూతపెట్టి మరికాసేపు ఉడికించుకోవాలి.
  • తోటకూర ఉడికి నీరంతా పోయిన తర్వాత చివరిగా కొబ్బరి తురుమును వేసి ఒక నిమిషం పాటు కలుపుతూ ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, తోటకూరతో ఘుమఘుమలాడే "చికెన్ కర్రీ" మీ ముందు ఉంటుంది!
  • నచ్చితే మీరు ఎప్పుడూ చేసుకునే పద్దతిలో కాకుండా ఇలా ట్రై చేయండి. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు సరికొత్త టేస్ట్​ను ఎంజాయ్ చేస్తారు.
Chicken Curry with Thotakura
పచ్చికొబ్బరి (Getty Images)

