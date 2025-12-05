పచ్చిమిర్చితో పసందైన "చికెన్ కర్రీ" - ఇలా చేస్తే ఇంట్లో పండగే!!
- చికెన్, పచ్చిమిర్చి కాంబోలో అద్దిరిపోయే కర్రీ - ఒక్కసారి తింటే ఫేవరెట్ లిస్టులో చేరడం పక్కా!
Published : December 5, 2025 at 10:44 AM IST
Chicken Curry with Pachikaram : వీకెండ్ వస్తుందంటే చాలు ముందు నుంచే చాలా మంది కొత్త నాన్వెజ్ రెసిపీల కోసం ఆలోచన చేస్తుంటారు. ఈ క్రమంలోనే ఎక్కువ మంది చికెన్తో రకరకాల వెరైటీ రెసిపీలు ట్రై చేస్తుంటారు. అయితే, నార్మల్గా అందరం ఎక్కువగా ఎండుకారం వేసి చికెన్ కర్రీలు వండుతుంటాం. కానీ, ఈసారి రెగ్యులర్ పద్ధతిలో కాకుండా కాస్త డిఫరెంట్గా "పచ్చికారంతో చికెన్ కర్రీ" వండి చూడండి. దీన్నే 'గ్రీన్ చికెన్ కర్రీ' అని కూడా అంటారు.
సరికొత్త ఫ్లేవర్తో ఎన్నడూ తినని రుచిలో స్పైసీగా, భలే కమ్మగా ఉంటుుంది. ఈ సండే ఇలా చేసి పెట్టారంటే ఇంట్లో వారందరూ వారెవ్వా ఏమన్నా టేస్ట్ ఉందా అంటూ పండగ చేసుకోవడం ఖాయం! ఇది అన్నం, పులావ్, రోటీ, చపాతీ ఇలా దేనిలోకైనా అద్దిరిపోతుంది. అలాగే, ఈ రెసిపీ ప్రిపరేషన్కు ఎక్కువ టైమ్ కూడా పట్టదు. తక్కువ పదార్థాలతో చాలా సింపుల్గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, ఈ నోరూరించే వెరైటీ అండ్ టేస్టీ చికెన్ కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూసేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- చికెన్ - 300 నుంచి 500 గ్రాములు
- ఉల్లిపాయ తరుగు - ఒక కప్పు
- నూనె - తగినంత
- బిర్యానీ ఆకులు - రెండు
- జీలకర్ర - ఒక చెంచా
- ఎండుమిర్చి - మూడ్నాలుగు
- జీడిపప్పులు - పది
- పసుపు - పావు చెంచా
- గరంమసాలా - కొద్దిగా
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- నెయ్యి - ఒక చెంచా
- పెరుగు - ఒకట్రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ కోసం :
- పచ్చిమిర్చి - రుచికి తగినన్ని
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - మూడ్నాలుగు చెంచాలు
- జీడిపప్పు పలుకులు - రెండు చెంచాలు
- కొత్తిమీర తరుగు - గుప్పెడు
చలికాలం పిల్లలకు బలాన్నిచ్చే "నువ్వుల లడ్డూలు" - పాకంతో పని లేదు, విరిగిపోవు!
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా చికెన్ను శుభ్రంగా కడిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి. అలాగే, ఒక కప్పు పరిమాణంలో ఉల్లిపాయలను సన్నగా కట్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
- ఇప్పుడు కర్రీలోకి కావాల్సిన ప్రత్యేకమైన పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ను ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో జీడిపప్పు పలుకులు, పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, మీరు తినే కారాన్ని బట్టి తగినన్ని పచ్చిమిర్చీలను ముక్కలుగా తుంచి వేసుకోవాలి.
- అలాగే, కొత్తిమీర, కొద్దిగా వాటర్ వేసుకుని మెత్తని పేస్ట్లా మిక్సీ పట్టుకుని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు కర్రీ తయారీకి స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి నూనె వేసుకోవాలి. ఆయిల్ లైట్గా వేడయ్యాక జీలకర్ర, జీడిపప్పు పలుకులు, ఎండుమిర్చి వేసి సన్నని సెగ మీద కాస్త వేయించాలి.
- అవి లైట్గా వేగాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, బిర్యానీ ఆకులు వేసి ఆనియన్స్ లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంతవరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా ఫ్రై చేసుకునేటప్పుడే ఆనియన్స్ త్వరగా మగ్గడానికి కొద్దిగా ఉప్పు వేసి వేయించుకోవాలి.
- ఆనియన్స్ మగ్గిన తర్వాత శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకున్న చికెన్ వేసి ఒక నిమిషం కలుపుతూ వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత పసుపు వేసి కలిపి చికెన్ను రెండు మూడు నిమిషాలు ఆయిల్లో మగ్గనివ్వాలి.
- ఆపై ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న స్పెషల్ పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ను జత చేసి ఒకసారి అదంతా ముక్కలకు పట్టేలా బాగా కలుపుకోవాలి.
- తర్వాత కొద్దిగా గరంమసాలా కూడా వేసుకుని కలిపి మూతపెట్టి పచ్చిమిర్చి, మసాలా ఫ్లేవర్స్ అన్నీ చికెన్ ముక్కలకు పట్టేలా కాసేపు ఆయిల్లో మగ్గించుకోవాలి.
- మసాలా ఫ్లేవర్స్ చికెన్ ముక్కలకు చక్కగా పట్టి, కర్రీ దగ్గరకు అయినప్పుడు కొద్దిగా నీళ్లు వేసి కలుపుకోవాలి.
- అనంతరం మసాలా ఫ్లేవర్స్ను బ్యాలెన్స్ చేయడానికి కొద్దిగా పెరుగు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, నెయ్యి, కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని కలిపి మూతపెట్టి చికెన్ పూర్తిగా ఉడికే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
- చికెన్ ఉడికి లైట్గా నూనె సెపరేట్ అవుతూ మంచి సువాసన వస్తున్నప్పుడు కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, పచ్చిమిర్చి పేస్ట్తో ఘుమఘుమలాడే "చికెన్ కర్రీ" రెడీ అవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఈ సండే పచ్చికారంతో ఇలా చికెన్ కర్రీ ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు!
వహ్వా అనిపించే "ఉలవచారు - చికెన్" - ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్ రెసిపీ అయిపోద్ది!
వింటర్ స్పెషల్ : నువ్వులతో నోరూరించే "రసం" - రుచితో పాటు ఆరోగ్యం కూడా!