సింపుల్ "చికెన్ ఫ్రై" - గరం మసాలా కాకుండా ఇలాంటి పొడి వేస్తే అద్దిరిపోతుంది!

ఘుమఘుమలాడే చికెన్ ఫ్రై రెసిపీ - కొత్త వాళ్లైనా ఈజీగా చేసేయొచ్చు!

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 12, 2026 at 9:40 AM IST

Simple Chicken Fry : "చికెన్ కర్రీ చేయడం చాలా ఈజీ" అనేస్తారు ఇలాంటి రెసిపీ ట్రై చేసిన వాళ్లంతా! కొత్త వాళ్లైనా సరే చాలా సులభంగా, టేస్టీగా చికెన్ ఫ్రై ఇలా ట్రై చేసి చూడండి. ఇంట్లో ప్రతి ఒక్కరూ మెచ్చుకుంటారు. ఈ చికెన్ ఫ్రై చపాతీలతో పాటు వేటా రైస్, బగారాలోకి అద్భుతంగా ఉంటుంది.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • చికెన్ - 750 గ్రాములు
  • ధనియాలు - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • జీలకర్ర - 1 స్పూన్
  • లవంగాలు - 3
  • యాలకులు - 4
  • దాల్చిన చెక్క - 2 ఇంచులు
  • బిర్యానీ ఆకు - 2
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కారం - 3 స్పూన్లు
  • వెల్లుల్లి పాయలు - 12
  • నూనె - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఉల్లిపాయలు - 2 మీడియం సైజు
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :

  • ముందుగా చికెన్ శుభ్రం చేసుకుని 30 నిమిషాల పాటు ఉప్పు నీటిలో మ్యారినేట్ చేసుకోవాలి. ఈ లోగా మసాలా పొడి ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టుకుని 3 టేబుల్ స్పూన్ల ధనియాలు వేసుకోవాలి. సన్నటి మంటపై వేయించాలి. అందులోనే జీలకర్ర, లవంగాలు, యాలకులు, దాల్చిన చెక్క కూడా వేసుకోవాలి. సన్నటి మంటపై మాడిపోకుండా బాగా కలుపుతూ వేయించి చల్లార్చుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత మిక్సీలోకి తీసుకుని ఉప్పు, కారం వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. అందులోనే కొన్ని వెల్లుల్లి పాయలు కూడా వేసుకుని మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇపుడు ఈ పొడిని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇపుడు స్టవ్ వెలిగించి కడాయి పెట్టుకుని నూనె వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత సన్నగా, పొడవుగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి. అందులోనే 2 రెమ్మల కరివేపాకు కూడా వేసుకుని ఉల్లిపాయలను దోరగా వేయించాలి. ఉల్లిపాయల్లో కొద్దిగా ఉప్పు కూడా వేస్తే తొందరగా, క్రిస్పీగా వేగుతాయి.
  • ఆ తర్వాత చికెన్ వేసుకుని కలిపి 5 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి. ఇపుడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుని కలపాలి. మూత పెట్టి మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ మరో 5 నిమిషాల పాటు ఉడికిస్తే అల్లం వెల్లుల్లి పచ్చి వాసన పోతుంది.
  • ఆ తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న మసాలా పొడి వేసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్​లో 10 నిమిషాలు ఉడికించుకుంటే చాలు. ఇపుడు పచ్చిమిర్చి చీలికలు, కొత్తిమీర, కరివేపాకు తరుగు చల్లుకోవాలి.ఈ చికెన్ రెసిపీ చపాతీ, వేడి వేడిగా వైట్ రైస్, బగారా అన్నంలోకి అద్భుతంగా ఉంటుంది.

