సింపుల్ "చికెన్ ఫ్రై" - గరం మసాలా కాకుండా ఇలాంటి పొడి వేస్తే అద్దిరిపోతుంది!
ఘుమఘుమలాడే చికెన్ ఫ్రై రెసిపీ - కొత్త వాళ్లైనా ఈజీగా చేసేయొచ్చు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 12, 2026 at 9:40 AM IST
Simple Chicken Fry : "చికెన్ కర్రీ చేయడం చాలా ఈజీ" అనేస్తారు ఇలాంటి రెసిపీ ట్రై చేసిన వాళ్లంతా! కొత్త వాళ్లైనా సరే చాలా సులభంగా, టేస్టీగా చికెన్ ఫ్రై ఇలా ట్రై చేసి చూడండి. ఇంట్లో ప్రతి ఒక్కరూ మెచ్చుకుంటారు. ఈ చికెన్ ఫ్రై చపాతీలతో పాటు వేటా రైస్, బగారాలోకి అద్భుతంగా ఉంటుంది.
ఘుమఘుమలాడే చేపల కర్రీ - ముక్క గట్టిగా, పులుసు చిక్కగా ఉండాలంటే ఇలా ట్రై చేయండి!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- చికెన్ - 750 గ్రాములు
- ధనియాలు - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- జీలకర్ర - 1 స్పూన్
- లవంగాలు - 3
- యాలకులు - 4
- దాల్చిన చెక్క - 2 ఇంచులు
- బిర్యానీ ఆకు - 2
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కారం - 3 స్పూన్లు
- వెల్లుల్లి పాయలు - 12
- నూనె - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఉల్లిపాయలు - 2 మీడియం సైజు
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - 3
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా చికెన్ శుభ్రం చేసుకుని 30 నిమిషాల పాటు ఉప్పు నీటిలో మ్యారినేట్ చేసుకోవాలి. ఈ లోగా మసాలా పొడి ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టుకుని 3 టేబుల్ స్పూన్ల ధనియాలు వేసుకోవాలి. సన్నటి మంటపై వేయించాలి. అందులోనే జీలకర్ర, లవంగాలు, యాలకులు, దాల్చిన చెక్క కూడా వేసుకోవాలి. సన్నటి మంటపై మాడిపోకుండా బాగా కలుపుతూ వేయించి చల్లార్చుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత మిక్సీలోకి తీసుకుని ఉప్పు, కారం వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. అందులోనే కొన్ని వెల్లుల్లి పాయలు కూడా వేసుకుని మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇపుడు ఈ పొడిని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇపుడు స్టవ్ వెలిగించి కడాయి పెట్టుకుని నూనె వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత సన్నగా, పొడవుగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి. అందులోనే 2 రెమ్మల కరివేపాకు కూడా వేసుకుని ఉల్లిపాయలను దోరగా వేయించాలి. ఉల్లిపాయల్లో కొద్దిగా ఉప్పు కూడా వేస్తే తొందరగా, క్రిస్పీగా వేగుతాయి.
- ఆ తర్వాత చికెన్ వేసుకుని కలిపి 5 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి. ఇపుడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుని కలపాలి. మూత పెట్టి మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ మరో 5 నిమిషాల పాటు ఉడికిస్తే అల్లం వెల్లుల్లి పచ్చి వాసన పోతుంది.
- ఆ తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న మసాలా పొడి వేసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్లో 10 నిమిషాలు ఉడికించుకుంటే చాలు. ఇపుడు పచ్చిమిర్చి చీలికలు, కొత్తిమీర, కరివేపాకు తరుగు చల్లుకోవాలి.ఈ చికెన్ రెసిపీ చపాతీ, వేడి వేడిగా వైట్ రైస్, బగారా అన్నంలోకి అద్భుతంగా ఉంటుంది.
ఘుమఘుమలాడే బెంగళూరు "దొన్నె బిర్యానీ" - ఇంట్లోనే ఇలా ట్రై చేయండి!
టేస్టీ "రంభా చికెన్" రెసిపీ మీకోసం - అద్దిరిపోయే ఈ కర్రీ దాబాల్లో మాత్రమే దొరుకుతుంది!