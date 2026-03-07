కుక్కర్లో అల్టిమేట్ టేస్ట్తో "చికెన్ కర్రీ - ఇంటిల్లిపాదీ కడుపునిండా తినేస్తారు!
చికెన్తో సింపుల్గా చేసుకునే రెసిపీ - నోటికి సరికొత్త రుచిని ఇస్తుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 7, 2026 at 10:58 AM IST
Pressure Cooker Chicken Curry : సండే వచ్చిదంటే చాలు చాలా మంది నాన్వెజ్ తినడానికి ఎక్కువగా ఇష్టపడతారు! ఇందులో చికెన్ పేరు చెప్పగానే మెజార్టీ పీపుల్కి నోరూరుతుంది. అయితే దీనితో వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. ఎప్పుడూ ఒకే స్టైల్లో కాకుండా ఈసారి కుక్కర్లో చికెన్ కర్రీ చేశారంటే చిక్కటి గ్రేవీతో అద్దిరిపోతుంది. బ్యాచిలర్స్తో పాటు బిగినర్స్ కూడా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. మరి ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- చికెన్ - ఒక కేజీ
- చికెన్ మసాలా - 6 టేబుల్ స్పూన్లు
- పసుపు - అర టీ స్పూన్
- ఉప్పు - ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్
- పెరుగు - అర కప్పు
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్
- ఆయిల్ - 10 టేబుల్ స్పూన్లు
- నిమ్మరసం - 1 టీ స్పూన్
- ఉల్లిపాయలు - 2
- టమోటాలు - 4
- పచ్చిమిర్చి - 4
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- కొత్తిమీర - కొంచెం
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా గిన్నెలో కేజీ చికెన్ వేసి శుభ్రంగా కడగాలి. అలాగే రెండు ఉల్లిపాయలు, నాలుగు టమోటాలు, నాలుగు పచ్చిమిర్చిని తరిగి ఉంచాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్లో కడిగి పెట్టుకున్న చికెన్, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల చికెన్ మసాలా, అర టీ స్పూన్ పసుపు వేయాలి. అలాగే ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు, అర కప్పు పెరుగు, ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె, ఒక టీ స్పూన్ నిమ్మరసం వేసి బాగా కలపాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి 30 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి.
- అనంతరం కుక్కర్లో ఆరు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లి,పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి వేయించాలి.
- ఆనియన్స్ వేగాక తరిగి ఉంచిన టమోటా ముక్కలు యాడ్ చేసి కలుపుతూ 14 నిమిషాల పాటు వేగనివ్వాలి. ఈ మిశ్రమం సాఫ్ట్గా అయ్యాక నానబెట్టిన చికెన్ వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను హై ఫ్లేమ్లో ఉంచి 10 నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- పది నిమిషాల తర్వాత నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల చికెన్ మసాలా వేసి కలపాలి. అదేవిధంగా ఒకటిన్నర కప్పుల వేడి నీళ్లు పోసి మిక్స్ చేయాలి. అనంతరం కుక్కర్ మూతపెట్టి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి రెండు విజిల్స్ వచ్చేవరకు ఉడికించాలి.
- రెండు విజిల్స్ వచ్చిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఐదు నిమిషాల పాటు అలాగే వదిలేయాలి. 5 నిమిషాల తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి మరో మూడు నిమిషాల పాటు చికెన్ మిశ్రమాన్ని ఉడికించాలి. ఆపై కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే కుక్కర్లో ఘుమఘుమలాడే చికెన్ కర్రీ మీ ముందుంటుంది!
- మరి మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే ఈ సండే ఇలా చేసి ఇంటిల్లిపాదీకి సర్ప్రైజ్ ఇవ్వండి.
