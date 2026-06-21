పంజాబీ స్టైల్ "చికెన్ చంగేజీ" - ముద్దకో ముక్కతో వారెవ్వా అనిపిస్తుంది!
- ముక్క జ్యూసీ జ్యూసీగా అద్దిరిపోద్ది - సరికొత్త చికెన్ టేస్ట్ ఎంజాయ్ చేస్తారు!
Chicken Changezi (ETV Bharat)
Published : June 21, 2026 at 11:12 AM IST
Chicken Changezi : నాన్వెజ్ ప్రియులకు చికెన్ అంటే ప్రత్యేకమైన ఇష్టం. తక్కువధరలో ఎప్పుడంటే అప్పుడు లభిస్తుంది. అందుకే, సండే వచ్చిందంటే.. ప్రతీ ఇంట్లోనూ ఇదే ఘుమఘుమలు ఉంటాయి. అయితే, ప్రతిసారీ ఒకే పద్ధతిలో తింటే ఏమి బాగుంటుంది? అందుకే, ఈ సారి నోరూరించే పంజాబీ స్టైల్ 'చికెన్ చంగేజీ'ని ఇంట్లోనే హోటల్ రుచితో ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇది రోటీ, పుల్కా, బగారా, వైట్ రైస్లోకి కూడా అద్భుతమైన కాంబినేషన్.
కావలసిన పదార్థాలు:
మ్యారినేషన్ కోసం:
- చికెన్ - కేజీ
- గడ్డ పెరుగు - అర కప్పు
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- కశ్మీరీ ఎర్ర కారం - 2 స్పూన్లు
- నిమ్మరసం - 2 స్పూన్లు
- గరం మసాలా - 1/2 స్పూన్
- పసుపు - 1/4 స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
రిచ్ గ్రేవీ కోసం :
- ఉల్లిపాయలు - 4
- టొమాటోలు - 5
- జీడిపప్పులు - 15
- కాచిన పాలు - ముప్పావు కప్పు
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
- కసూరీ మేథీ - 1 టేబుల్ స్పూన్
- కశ్మీరీ కారం - ఒకటిన్నర స్పూన్లు
- జీలకర్ర పొడి - 1 స్పూన్
- గరం మసాలా - 1 స్పూన్
- ధనియాల పొడి - 2 స్పూన్లు
- ఛాట్ మసాలా - అర స్పూన్
- నూనె - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఫ్రెష్ క్రీమ్ - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
- వెన్న - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- పచ్చి మిర్చి - 2
- కొత్తిమీర - ఒక గుప్పెడు
- నీరు - ఒకటిన్నర కప్పులు
తయారీ విధానం :
- మొదటగా చికెన్ ముక్కలను శుభ్రంగా కడిగి ఒక బౌల్లోకి తీసుకోవాలి.
- అందులో గడ్డ పెరుగు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, పసుపు, గరం మసాలా, కశ్మీరీ కారం, ఉప్పు, నిమ్మరసం వేయాలి.
- ఈ మసాలాలన్నీ ముక్కలకు బాగా పట్టేలా మిక్స్ చేయాలి. చేత్తో బాగా కలపాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని కనీసం అరగంటపాటు ఫ్రిజ్లో పెట్టాలి. దీనివల్ల చికెన్ ముక్కలు చాలా సాఫ్ట్గా జ్యూసీగా తయారవుతాయి.
- ఆ తర్వాత స్టౌపై పాన్ పెట్టి కొద్దిగా ఆయిల్ వేడి చేయాలి. నూనె కాగిన తర్వాత సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయలను వేసి వేయించాలి.
- ఉల్లిపాయలు లైట్ గోల్డెన్ రంగులోకి మారిన తర్వాత, అందులో జీడిపప్పులు వేసి మరో రెండు నిమిషాలు వేయించాలి.
- అనంతరం స్టౌ ఆఫ్ చేసి, ఈ మిశ్రమాన్ని పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి. ఆ తర్వాత మిక్సీ జార్లో వేసుకొని, అందులో ముప్పావు కప్పు పాలు యాడ్ చేసి ఎక్కడా పలుకులు లేకుండా మెత్తని పేస్ట్లా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇలా పాలు వేసి రుబ్బడం వల్ల గ్రేవీకి మంచి టెక్స్చర్ వస్తుంది
- తర్వాత కడాయిలో మిగిలిపోయిన నూనెలో రెండు స్పూన్ల వెన్న వేసి హీట్ చేయాలి. వెన్న కరిగిన తర్వాత టేబుల్ స్పూన్ అల్లం పేస్ట్ వేసి పచ్చివాసన పోయేదాకా ఫ్రై చేయాలి.
- ఇప్పుడు అందులో టమాటా ప్యూరీ వేసి, నూనె పైకి తేలే వరకు బాగా ఉడికించాలి.
- ఆ తర్వాత ధనియాల పౌడర్, కశ్మీరీ కారం, జీలకర్ర పొడి, గరం మసాలాతోపాటు మనం ముందుగా సిద్ధం చేసిపెట్టుకున్న ఉల్లి-జీడిపప్పు పేస్టు వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి.
- ఇందులోనే.. నిలువుగా చీల్చిన పచ్చిమిర్చి కూడా వేసి, ఆ తర్వాత మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ ముక్కలను వేయాలి. ఇప్పుడు స్టౌను హై-ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఐదు నిమిషాలపాటు ఉడికించాలి.
- మసాలాలన్నీ చికెన్ ముక్కలకు చక్కగా పట్టి నూనె విడిపోతున్న సమయంలో ఒకటిన్నర కప్పుల వాటర్ పోసి కలపాలి. ఆ తర్వాత కడాయిపై మూత పెట్టి, స్టౌను మీడియం ఫ్లేమ్కు అడ్జెస్ట్ చేసి, చికెన్ సాఫ్ట్గా, మెత్తగా ఉడికించాలి.
- చికెన్ పూర్తిగా ఉడికిపోయి, గ్రేవీ చిక్కబడిన తర్వాత.. ఆఖరులో అర స్పూన్ ఛాట్ మసాలా, 4 టేబుల్ స్పూన్ల ఫ్రెష్ క్రీమ్, చేత్తో నలిపిన కసూరీ మేథీ, కొత్తిమీర చల్లుకోవాలి. వీటన్నింటినీ ఒకసారి మిక్స్ కలిపి, ఒక్క నిమిషంపాటు లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి స్టౌ బంద్ చేయాలి.
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