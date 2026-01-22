జ్యూసీ జ్యూసీగా "చికెన్ క్యారసోల్" - ఒక్కసారైనా తిని తీరాల్సిందే!
- పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు నోరూరించే చికెన్ రెసిపీ - చికెన్ లవర్స్కు ఎంతగానో నచ్చే డిష్!
Published : January 22, 2026 at 12:33 PM IST
Chicken casserole : జ్యూసీజ్యూసీగా నోరూరిస్తూ, ఘుమఘుమలతో వహ్వా అనిపించే చికెన్ రెసిపీని నోట్లో వేసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది? టేస్ట్ బడ్స్ అల్లాడిపోతాయి కదూ! అలాంటి ఓ అద్దిరిపోయే వంటకాన్ని మీకు పరిచయం చేస్తున్నాం. అదే "చికెన్ క్యాసరోల్". ఈ కుకింగ్ కమ్ బేకింగ్ రెసిపీ ఎంత బాగుంటుందంటే, చికెన్ లవర్స్ కు ఇది ఖచ్చితంగా ఫేవరెట్ డిష్ అయిపోతుంది! క్రీమీగా, టేస్టీగా ఉండే ఈ రెసిపీని ఇంట్లో రెగ్యులర్గా తినడానికి మాత్రమే కాకుండా, పిక్నిక్లు, పార్టీల టైమ్లోనూ సూపర్ ఆప్షన్గా పెట్టుకోవచ్చు. ఇందులో కాయగూరలతోపాటు పాలు కూడా యాడ్ అవుతాయి. ఇదే ఇక్కడ స్పెషాలిటీ! మరి, దీన్ని తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? తయారీ విధానమేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావలసిన పదార్థాలు :
- బోన్లెస్ చికెన్ - అరకేజీ
- మైదా పిండి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- పాలు - అర లీటరు
- పుట్టగొడుగులు - 1/2 కప్పు
- వెన్న - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- చెర్రీ టొమాటోలు - 8
- మిరియాల పొడి - 1/4 టేబుల్ స్పూన్
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 4 (చిన్నగా తరిగినవి)
- పాలకూర - 100 గ్రాములు
- ఉప్పు - తగినంత
- చిల్లీ ఫ్లేక్స్ - 1/2 టేబుల్ స్పూన్
- చీజ్ క్యూబ్స్ - 2 (తురిమినవి)
- ఉడికించిన హక్కా నూడుల్స్ - 1 కప్పు
- ఒరెగానో - 1/2 టేబుల్ స్పూన్
తయారీ విధానం:
- ముందుగా స్టౌ మీద పాన్ పెట్టి వెన్న వేడి చేయాలి.
- వెన్న కరిగిన తర్వాత అందులో బోన్లెస్ చికెన్ ముక్కలను వేయాలి. దాదాపు 10 నిమిషాలపాటు కుక్ చేసుకోవాలి
- ఆ తర్వాత చికెన్ ముక్కలను రెండో వైపు తిరగేసి మరో ఐదారు నిమిషాలు కుక్ చేసుకోవాలి.
- చికెన్ చక్కగా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి
- ఇప్పుడు మిల్క్ స్లర్రీ తయారు చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం అదే పాన్లో మిగిలిన వెన్నలో సన్నగా కట్ చేసుకున్న వెల్లుల్లి ముక్కలు, సన్నగా కట్ చేసుకున్న పుట్టగొడుగులను కూడా వేసి మూడ్నాలుగు నిమిషాల ఫ్రై చేసుకోవాలి
- ఆ తర్వాత అందులో మైదా పిండి వేసుకోవాలి. చక్కగా మిక్స్ చేసి సుమారు నిమిషం పాటు వేయించిన తర్వాత పాలు పోసి పది నిమిషాల్లోపు కుక్ చేసుకోవాలి
- అనంతరం తురిమిన చీజ్, ఉడికించిన నూడుల్స్, మిరియాల పొడి, చిల్లీ ఫ్లేక్స్, తగినంత ఉప్పు, ఒరెగానో ఒకదాని తర్వాత మరొకటి వేసి ఇంకో మూడు నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి
- ఇప్పుడు ముందుగా ఉడికించి పెట్టుకున్న చికెన్ ముక్కలు, కట్ చేసుకున్న పాలకూర వేసి రెండు నిమిషాలు కుక్ చేసుకోవాలి
- తర్వాత చెర్రీ టమాటాలను రెండుగా కట్ చేసుకొని మరో 5 నిమిషాలు కుక్ చేసుకోవాలి
- అనంతరం స్టవ్ ఆఫ్ చేసి, ఈ మిశ్రమం మొత్తాన్ని బేకింగ్ డిష్లో వేసుకోవాలి. స్క్వేర్ షేప్లో ఉన్న బేకింగ్ లోకి తీసుకుంటే సరిపోతుంది
- అనంతరం దాన్ని అల్యూమినియం ఫాయిల్తో కవర్ చేసి, 180 డిగ్రీల సెల్సియస్ వద్ద దాదాపు 20 నిమిషాల సేపు ఓవెన్లో బేక్ చేసుకోవాలి
- అంతే, ఆ తర్వాత హాట్ హాట్ చికెన్ క్యాసరోల్ ను ఇష్టంగా ఆరగించేయడమే.
- పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఈ రెసిపీని తప్పకుండా నావల్టీగా ఫీలవుతారు. ఎన్నడూ తినని రెసిపీని ఎంజాయ్ చేస్తారు.
- పైన చెప్పిన కాయగూరలే కాకుండా క్యాప్సికమ్, ఆనియన్స్ కూడా వేసుకోవచ్చు.
- తప్పకుండా ట్రై చేయండి. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఎంతో ఇష్టంగా లాగిస్తారు.
