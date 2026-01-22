జ్యూసీ జ్యూసీగా "చికెన్​ క్యారసోల్" - ఒక్కసారైనా తిని తీరాల్సిందే!

ETV Bharat / offbeat

Choose ETV Bharat

Chicken casserole : జ్యూసీజ్యూసీగా నోరూరిస్తూ, ఘుమఘుమలతో వహ్వా అనిపించే చికెన్ రెసిపీని నోట్లో వేసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది? టేస్ట్ బడ్స్ అల్లాడిపోతాయి కదూ! అలాంటి ఓ అద్దిరిపోయే వంటకాన్ని మీకు పరిచయం చేస్తున్నాం. అదే "చికెన్ క్యాసరోల్". ఈ కుకింగ్ కమ్ బేకింగ్ రెసిపీ ఎంత బాగుంటుందంటే, చికెన్ లవర్స్​ కు ఇది ఖచ్చితంగా ఫేవరెట్ డిష్ అయిపోతుంది! క్రీమీగా, టేస్టీగా ఉండే ఈ రెసిపీని ఇంట్లో రెగ్యులర్​గా తినడానికి మాత్రమే కాకుండా, పిక్నిక్‌లు, పార్టీల టైమ్​లోనూ సూపర్ ఆప్షన్​గా పెట్టుకోవచ్చు. ఇందులో కాయగూరలతోపాటు పాలు కూడా యాడ్​ అవుతాయి. ఇదే ఇక్కడ స్పెషాలిటీ! మరి, దీన్ని తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? తయారీ విధానమేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావలసిన పదార్థాలు :

  • బోన్‌లెస్ చికెన్ - అరకేజీ
  • మైదా పిండి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • పాలు - అర లీటరు
  • పుట్టగొడుగులు - 1/2 కప్పు
  • వెన్న - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • చెర్రీ టొమాటోలు - 8
  • మిరియాల పొడి - 1/4 టేబుల్ స్పూన్
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 4 (చిన్నగా తరిగినవి)
  • పాలకూర - 100 గ్రాములు
  • ఉప్పు - తగినంత
  • చిల్లీ ఫ్లేక్స్ - 1/2 టేబుల్ స్పూన్
  • చీజ్ క్యూబ్స్ - 2 (తురిమినవి)
  • ఉడికించిన హక్కా నూడుల్స్ - 1 కప్పు
  • ఒరెగానో - 1/2 టేబుల్ స్పూన్

తయారీ విధానం:

  • ముందుగా స్టౌ మీద పాన్ పెట్టి వెన్న వేడి చేయాలి.
  • వెన్న కరిగిన తర్వాత అందులో బోన్‌లెస్ చికెన్ ముక్కలను వేయాలి. దాదాపు 10 నిమిషాలపాటు కుక్ చేసుకోవాలి
  • ఆ తర్వాత చికెన్ ముక్కలను రెండో వైపు తిరగేసి మరో ఐదారు నిమిషాలు కుక్ చేసుకోవాలి.
  • చికెన్​ చక్కగా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఒక ప్లేట్‌లోకి తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి
  • ఇప్పుడు మిల్క్ స్లర్రీ తయారు చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం అదే పాన్​లో మిగిలిన వెన్నలో సన్నగా కట్​ చేసుకున్న వెల్లుల్లి ముక్కలు, సన్నగా కట్​ చేసుకున్న పుట్టగొడుగులను కూడా వేసి మూడ్నాలుగు నిమిషాల ఫ్రై చేసుకోవాలి
  • ఆ తర్వాత అందులో మైదా పిండి వేసుకోవాలి. చక్కగా మిక్స్​ చేసి సుమారు నిమిషం పాటు వేయించిన తర్వాత పాలు పోసి పది నిమిషాల్లోపు కుక్​ చేసుకోవాలి
  • అనంతరం తురిమిన చీజ్, ఉడికించిన నూడుల్స్, మిరియాల పొడి, చిల్లీ ఫ్లేక్స్, తగినంత ఉప్పు, ఒరెగానో ఒకదాని తర్వాత మరొకటి వేసి ఇంకో మూడు నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి
  • ఇప్పుడు ముందుగా ఉడికించి పెట్టుకున్న చికెన్ ముక్కలు, కట్​ చేసుకున్న పాలకూర వేసి రెండు నిమిషాలు కుక్ చేసుకోవాలి
  • తర్వాత చెర్రీ టమాటాలను రెండుగా కట్​ చేసుకొని మరో 5 నిమిషాలు కుక్ చేసుకోవాలి
  • అనంతరం స్టవ్ ఆఫ్ చేసి, ఈ మిశ్రమం మొత్తాన్ని బేకింగ్​ డిష్​లో వేసుకోవాలి. స్క్వేర్ షేప్​లో ఉన్న బేకింగ్ లోకి తీసుకుంటే సరిపోతుంది
  • అనంతరం దాన్ని అల్యూమినియం ఫాయిల్‌తో కవర్​ చేసి, 180 డిగ్రీల సెల్సియస్ వద్ద దాదాపు 20 నిమిషాల సేపు ఓవెన్‌లో బేక్ చేసుకోవాలి
  • అంతే, ఆ తర్వాత హాట్ హాట్ చికెన్ క్యాసరోల్ ను ఇష్టంగా ఆరగించేయడమే.
  • పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఈ రెసిపీని తప్పకుండా నావల్టీగా ఫీలవుతారు. ఎన్నడూ తినని రెసిపీని ఎంజాయ్ చేస్తారు.
  • పైన చెప్పిన కాయగూరలే కాకుండా క్యాప్సికమ్, ఆనియన్స్​ కూడా వేసుకోవచ్చు.
  • తప్పకుండా ట్రై చేయండి. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఎంతో ఇష్టంగా లాగిస్తారు.

