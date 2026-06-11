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దుస్తులకు 'చూయింగ్​ గమ్'​ అంటుకుందా? - ఇలా చేస్తే ఈజీగా తీసేయొచ్చు!

- మౌత్ ఫ్రెష్ కోసం చూయింగ్​ గమ్ ​- వస్త్రాలకు అంటుకుంటే ఇలా చేయాలంటున్న నిపుణులు!

Chewing Gum Removing Tips
Chewing Gum Removing Tips (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 11, 2026 at 9:38 AM IST

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Chewing Gum Removing Tips: ఫ్రెష్ నెస్ కోసం, నోటి నుంచి స్మెల్ రాకుండా, ఇంకొందరు టైమ్ పాస్ కోసం.. కారణం ఏది అయితేనేమి చూయింగ్ గమ్ నములుతుంటారు చాలా మంది. పైగా మెజార్టీ పీపుల్​కు అదొక హ్యాబిట్​ కూడా. ఇక దీనిని నమిలితే దవడ కండరాలకు మంచి వ్యాయామం. ఇంతవరకు బానే ఉన్నా దాన్ని పడేసేటప్పుడు మాత్రం నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తుంటారు. బెంచీలు, కుర్చీలు, డెస్కులు, వాహనాల సీట్లపై అతికించడం వంటి పనులు ఎన్నో చేస్తుంటారు. దీంతో మనతో పాటు ఇతరులు కూడా ఇవి అంటకపోయి ఇబ్బందిపడుతుంటారు. ఇక అంటిన గమ్​ను తీయాలంటే, ముఖ్యంగా దుస్తులపై అంటిన వాటిని తీయాలంటే చాలానే కష్టపడాల్సి వస్తుంది. ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా పెద్దగా ఫలితం ఉండదు. అయితే ఈ సింపుల్‌ చిట్కాలు పాటిస్తే చూయింగ్​ గమ్​ను సెపరేట్​ చేయవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. మరి అవేంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

దుస్తులపై అంటుకున్న చూయింగ్​ గమ్​ను తీసేసే చిట్కాలు:

  • వివిధ పనుల కోసం ఉపయోగించే వెనిగర్​తో దుస్తులకు అంటిన చూయింగ్‌గమ్‌ని ఈజీగా తొలగించవచ్చని చెబుతున్నారు. ఇందుకోసం ఒక గిన్నెలో కొంచెం వెనిగర్ తీసుకొని మైక్రోవేవ్​ ఓవెన్​లో ఉంచి నిమిషం పాటు వేడి చేయాలి. ఆ తర్వాత దానిని బయటకు తీసి ఆ లిక్విడ్​లో చూయింగ్ గమ్ అంటుకున్న భాగాన్ని ముంచాలి. ఇలా రెండు నిమిషాల పాటు ఉంచి.. ఆ తర్వాత టూత్‌బ్రష్ సాయంతో రుద్దితే గమ్ సులభంగా పోతుందని అంటున్నారు.
  • వేడినీళ్లతో సైతం చూయింగ్ గమ్‌ని వదలగొట్టచ్చని చెబుతున్నారు నిపుణులు. ఈ నీటిలో చూయింగ్ గమ్ అంటుకున్న వస్త్రాన్ని ఓ 5 నిమిషాల పాటు నానబెట్టి.. ఆపై టూత్ బ్రష్‌తో రుద్దడం ద్వారా గమ్‌ని సులభంగా తీసేయొచ్చని వివరిస్తున్నారు.
  • ఐరన్ చేయడం ద్వారా కూడా దుస్తులకు అంటుకున్న చూయింగ్ గమ్‌ని వదిలించవచ్చని చెబుతున్నారు. దీని కోసం ముందుగా ఐరన్​ చేసే బోర్డుపై కార్డు బోర్డు ఉంచాలి. దీనిపై గమ్ అంటుకున్న భాగం కిందికి వచ్చేలా వస్త్రాన్ని పరచాలి. గమ్ అంటుకున్న భాగంపై కర్చీఫ్ లేదా మరో వస్త్రాన్ని ఉంచి హాట్ ఐరన్ చేయాలి. ఐరన్‌బాక్స్ విడుదల చేసే వేడికి చూయింగ్ గమ్ కరిగిపోయి కార్డుబోర్డుకు అతుక్కుపోతుందని.. దీని వల్ల దుస్తులు మునుపటి వాటిలా ఉంటాయంటున్నారు.
  • హెయిర్‌స్ప్రేతో సైతం వస్త్రానికి అంటుకున్న చూయింగ్ గమ్‌ని సులభంగా వదిలించవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీని కోసం గమ్ ఉన్న చోట కొద్దిగా హెయిర్‌స్ప్రేను స్ప్రే చేయాలి. ఇది చూయింగ్ గమ్‌ను చల్లబడేలా చేస్తుందని.. వెంటనే సులభంగా తీసేయచ్చంటున్నారు. అయితే ఒకసారి స్ప్రే చేసినప్పుడు గమ్ వదలకపోతే.. మరోసారి ఇదే పద్ధతిని ప్రయత్నించాలని సలహా ఇస్తున్నారు.

ఈ ప్రయోజనాలు కూడా:

  • ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో ఫ్రిజ్​, అందులో ఐస్​క్యూబ్స్​ ఉండటం కామన్​. ఇక ఈ క్యూబ్స్​ను చాలా మంది వివిధ అవసరాల కోసం ఉపయోగిస్తుంటారు. అయితే చూయింగ్​గమ్​ను రిమూవ్​ చేయడానికి కూడా ఇవి ఉపయోగపడతాయంటున్నారు నిపుణులు. గమ్ అంటుకున్న చోట ఐస్‌క్యూబ్స్​ను కొద్దిసేపు ఉంచితే ఫలితం ఉంటుందని వివరిస్తున్నారు.
  • రబ్బింగ్ ఆల్కహాల్ సైతం చూయింగ్‌గమ్‌ను వదలగొడుతుందని నిపుణులు అంటున్నారు. ఇందుకోసం స్పాంజ్‌పై రబ్బింగ్ ఆల్కహాల్ పోసి దానితో గమ్‌ను కాసేపు తుడవాలి. రెండు నిమిషాల తర్వాత చెక్క స్పూన్ సాయంతో చూయింగ్ గమ్‌ని తీసేస్తే సరిపోతుందని వివరిస్తున్నారు. రబ్బింగ్ ఆల్కహాల్ వాడటం వల్ల దుస్తులకు ఎటువంటి హాని జరగదని చెబుతున్నారు.

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