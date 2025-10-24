ETV Bharat / offbeat

చెట్టినాడ్ "రొయ్య మసాలా కర్రీ" - ఈ వీకెండ్ చేశారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఫిదా!

- నాన్​వెజ్ లవర్స్ కోసం సూపర్ రెసిపీ - పిల్లలకూ చాలా బాగా నచ్చుతుంది!

Chettinad Prawns Masala Curry
Chettinad Prawns Masala Curry (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 24, 2025 at 3:16 PM IST

3 Min Read
Chettinad Prawns Masala Curry : ప్రతీ వీకెండ్​ చికెన్, మటన్​ తిని బోర్ కొట్టిందా? అయితే, ఈ సండే వెరైటీగా ఈ స్పెషల్ రెసిపీ ప్లాన్ చేయండి. అదే, నోరూరించే "చెట్టినాడ్‌ ప్రాన్స్‌ మసాలా". ఎప్పటిలా కాకుండా ఈ స్టైల్​లో చేశారంటే ప్రాన్స్ కర్రీ నీచు వాసన లేకుండా భలే రుచికరంగా వస్తుంది. నాన్​వెజ్ లవర్స్ అయితే దీన్ని లొట్టలేసుకుంటూ మరీ తింటారు. అంతేకాదు, రొయ్యలు అంటే నచ్చని పిల్లలూ ఈ కర్రీని చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు. అలాగే, ఈ వంటకానికి ఎక్కువ టైమ్ కూడా పట్టదు. మొదటిసారి చేసే వారైనా ఈ కొలతలో పర్ఫెక్ట్​గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానంపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.

Chettinad Prawns Masala Curry
రొయ్యలు (Eenadu)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • అరకేజీ - శుభ్రం చేసిన రొయ్యలు
  • చిన్నముక్క - దాల్చిన చెక్క
  • రెండు - యాలకులు
  • రెండు - ఉల్లిపాయలు
  • రెండు - టమాటాలు
  • రుచికి తగినంత - ఉప్పు
  • పావుకప్పు - నూనె
  • నాలుగు - కరివేపాకు రెబ్బలు
  • ఒక చెంచా - సోంపు
  • రెండు చెంచాలు - మిరియాలు
  • ఒక స్పూన్ - జీలకర్ర
  • నాలుగు - ఎండుమిర్చి
  • ఒక చెంచా - ధనియాలు
  • అరచెంచా - పసుపు
  • రెండు చెంచాలు - అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్

Chettinad Prawns Masala Curry
ఉల్లిపాయ ముక్కలు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • నోరూరించే ఈ వెరైటీ నాన్​వెజ్ రెసిపీ కోసం ముందుగా అరకేజీ పరిమాణంలో రొయ్యలను శుభ్రం చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • రెసిపీలోకి అవసరమైన ఉల్లిపాయలను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి. టమాటాలను ముక్కలుగా చేసి మిక్సీ జార్​లో వేసుకుని గుజ్జులా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు కర్రీలోకి కావాల్సిన ఒక ప్రత్యేకమైన మసాలా పేస్ట్​ను సిద్ధం చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టి మిరియాలు, సోంపు, జీలకర్ర, ధనియాలు, ఎండుమిర్చి వేసి అన్నింటినీ చక్కగా వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
Chettinad Prawns Masala Curry
టమాటాలు (Getty Images)
  • అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో వేయించుకున్న మసాలా దినుసుల్ని వేసుకుని పావుకప్పు నీళ్లు వేసి మెత్తని పేస్టులా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత ఆ మిశ్రమాన్ని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని దానిలో అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, పసుపు వేసి మొత్తం కలిసేలా బాగా కలిపితే రెసిపీలోకి కావాల్సిన 'స్పెషల్ మసాలా పేస్ట్' రెడీ అవుతుంది!
Chettinad Prawns Masala Curry
మసాలా దినుసులు (Getty Images)
  • ఇప్పుడు కర్రీ తయారీకి స్టవ్ మీద కడాయిని పెట్టి నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత దాల్చినచెక్క, యాలకులు, కరివేపాకు వేసి వేయించాలి.
  • అవి వేగాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు జత చేసి కలుపుతూ​ కాసేపు వేయించుకోవాలి.
  • ఆనియన్స్ ఎర్రగా వేగుతున్నప్పుడు ముందుగా రెడీ చేసుకున్న టమాటా గుజ్జును వేసి అంతా కలిసేలా బాగా కలిపి మగ్గించుకోవాలి.
Chettinad Prawns Masala Curry
మిరియాలు (Getty Images)
  • టమాటా గుజ్జు మగ్గిన తర్వాత పావుకప్పు నీళ్లు పోసి, ముందుగా సిద్ధం చేసి పెట్టుకున్న స్పెషల్ మసాలా పేస్ట్, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసి మిశ్రమం మొత్తం కలిసేలా బాగా కలపాలి.
  • ఆపై మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడకనివ్వాలి. ఆ తర్వాత శుభ్రం చేసి పక్కన పెట్టుకున్న రొయ్యలను యాడ్ చేసుకుని మసాలా మిశ్రమంలో కలిసేలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
Chettinad Prawns Masala Curry
కరివేపాకు (Getty Images)
  • తర్వాత పాన్​పై మూత ఉంచి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ కూర దగ్గరకు అయ్యి, నూనె సెపరేట్ అయ్యేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
  • ఆవిధంగా ఉడికించుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకోండి. అంతే, ఘుమఘుమలాడే "చెట్టినాడ్ ప్రాన్స్ మసాలా కర్రీ" రెడీ అవుతుంది!

