'ఆహా' అనిపించే "చెట్టినాడ్ ఎగ్ కర్రీ" - ఒక్కసారి తింటే ఎవ్వరైనా ఫిదా అవ్వాల్సిందే!

కోడిగుడ్లతో ఓసారి ఇలా ఈ కర్రీ ట్రై చేయండి - పిల్లలు, పెద్దలూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు!

Chettinad Egg Curry
Chettinad Egg Curry (ETV Abhiruchi)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 4, 2025 at 1:17 PM IST

2 Min Read
Chettinad Egg Masala Curry : ఇన్​స్టంట్​గా చేసుకునే రెసీపీల్లో ఎగ్​ కర్రీ ఒకటి. దీనిని ఎప్పుడూ ఒకే విధంగా తింటుంటే బోర్ కొడుతుంది. అందుకే ఇవాళ ఓ కొత్త రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే చెట్టినాడ్​ ఎగ్​ కర్రీ. ఈ రెసిపీ అన్నం, పులావ్, రోటీ, చపాతీ ఇలా దేనికైనా సూపర్ కాంబినేషన్. ఇది నిమిషాల్లోనే రెడీ అవుతుంది. మరి ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Chettinad Egg Curry
కోడిగుడ్లు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • కోడిగుడ్లు - 5
  • ఆయిల్ - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఉల్లిపాయలు - 1 కప్పు
  • టమోటాలు - 1 కప్పు
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ధనియాలు - 1 టీ స్పూన్
  • మిరియాలు - 1 టీ స్పూన్
  • జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
  • లవంగాలు - 6
  • యాలకులు - 3
  • దాల్చినచెక్క - 1
  • జాపత్రి - 1
  • మరాఠీ మొగ్గ - 1
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పసుపు - 1 టీ స్పూన్
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • కొబ్బరిపాలు - అర కప్పు
  • కొత్తిమీర - కొంచెం
  • అల్లంవెల్లుల్లి తురుము - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • అనాసపువ్వు - 1
  • గసగసాలు - 1 టీ స్పూన్
  • కారం - 1 టేబుల్ స్పూన్
Chettinad Egg Curry
మసాలా దినుసులు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో ఐదు కోడిగుడ్లు, సరిపడా నీళ్లు పోసి ఉడికించాలి. అలాగే కావాల్సిన పరిమాణంలో ఉల్లిపాయ, టమోటాలను ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో ఒక టీ స్పూన్ ధనియాలు, ఒక టీ స్పూన్ మిరియాలు, ఒక టీ స్పూన్ లవంగాలు, ఒక అనాసపువ్వు వేయాలి. అలాగే ఒక దాల్చినచెక్క, ఒక మరాఠీ మొగ్గ, ఒక జాపత్రి, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, ఒక టీ స్పూన్ గసగసాలు వేసి వేయించాలి. ఆ తర్వాత వీటిని మిక్సీజార్​లో వేసి మిక్సీ పట్టాలి.
Chettinad Egg Curry
ఉల్లిపాయ ముక్కలు (Getty Images)
  • ఇదే పాన్​లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత కొద్దిగా ఉప్పు, ఒక టీ స్పూన్ పసుపు, ఉడికించిన కోడిగుడ్లు వేసి ఫ్రై చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి దోరగా వేయించాలి.
Chettinad Egg Curry
కొబ్బరి పాలు (Getty Images)
  • ఆనియన్స్ వేగాక ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఇందులోనే సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న కప్పు టమోటా ముక్కలు యాడ్ చేసి ఓసారి కలపాలి. ఇప్పుడు మూతపెట్టి మూడు నిమిషాల పాటు మగ్గించాలి.
  • టమోటాలు మగ్గిన తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ కారం, గ్రైండ్ చేసుకున్న మసాలా పొడి, సరిపడా నీళ్లు పోయాలి. అదేవిధంగా కొద్దిగా కరివేపాకు, ఫ్రై చేసుకున్న ఎగ్స్ వేసి 10 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
Chettinad Egg Curry
టమోటాలు (Getty Images)
  • పది నిమిషాల తర్వాత పావు కప్పు కొబ్బరిపాలు, కొత్తిమీర వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • అదేవిధంగా తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్, ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి తురుము, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి వేగనివ్వాలి.
  • ఇప్పుడు తాలింపును రెడీ చేసుకున్న ఎగ్ కర్రీలో వేసి కలపాలి.
  • ఇక అంతే ఘుమఘుమలాడే చెట్టినాడ్ ఎగ్ కర్రీ రెడీ అయినట్లే!

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

