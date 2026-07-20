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చెస్ చెప్పే జీవిత పాఠాలు - కోల్పోవడానికీ సిద్ధంగా ఉండు!

- జీవితమే ఒక చదరంగం.. నేర్చుకుంటే ఎన్నో గుణపాఠాలు! - తప్పకుండా ట్రై చేయాలంటున్న నిపుణులు

Chess Game
Chess Game (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 20, 2026 at 2:36 PM IST

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Chess Game : ఆట అంటేనే పోటీ. పోటీ అంటేనే గెలిచి తీరాల్సిన అంశం. ప్రతి ఆట అంతిమ ఉద్దేశమూ గెలుపే. ఈ క్రమంలో వ్యూహ ప్రతివ్యూహాలు ఉంటాయి. పట్టు విడుపులు ఉంటాయి. సాధించి కోల్పోవడంతోపాటు సాధించడానికే కోల్పోవడం కూడా ఉంటాయి! ఇలాంటివి చాలా ఆటల్లో చాటు మాటుగా సాగుతుంటాయి. కానీ చదరంగంలో మాత్రం నేటుగానే సాగుతుంటాయి. ఇలాంటి ఆటను జీవితానికి అప్లై చేస్తే, బతుకు పిక్చర్ అల్ట్రా హెచ్​డీలో కనిపిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మరి, చెస్​ చెప్పే జీవిత పాఠాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

థింక్ బిఫోర్ :

చదరంగం బోర్డులో ఎవరైనా పావును కదిపే ముందు ఆలోచిస్తారు. ఇదేవిధంగా జీవితంలో కూడా ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకునే ముందు మనం ఆలోచిస్తాం. కానీ చెస్​ నేర్పేది ఏమంటే.. ఒకవైపే చూడొద్దు అంటుంది. ఎదురుగా ఉన్న పావును కొట్టేయాలని నువ్వు చూస్తుంటే ప్రత్యర్థి పావు క్రాస్​గా వచ్చి గుద్దిపడేస్తుంది!

అందుకే వన్​ వేలో ఆలోచిస్తే కుదరదు. 8 డైమన్షన్స్​లో థింక్​ చేయాలి. తీసుకున్న ఒక్క తప్పుడు నిర్ణయం విలువైన పావును కోల్పోయేలా చేస్తుంది. జీవితంలో అత్యంత విలువైన అవకాశాలను కూడా చేజారిపోయేలా చేస్తుంది! మైండ్ ఇట్.

పక్కా ప్లాన్ :

కింగ్​కు చెక్మేట్ చెప్పడమే చదరంగంలో అంతిమ స్టెప్. ఇందుకోసం ప్రతి ఆటగాడికీ ప్రత్యేక ప్రణాళికలుంటాయి. మీ జీవితంలో కూడా అంతిమ స్టెప్​ ఏంటో ముందే తెలుసుకోవాలి. దాన్ని సాధించడానికి ఎలాంటి ప్లాన్స్​ వేయాలో థింక్ చేయాలి. లక్ష్యాన్ని అందుకోవడమే మీ టార్గెట్ కావాలి.

అంగీకరించు :

ఆటగాడు వేసిన ప్రణాళికను ప్రత్యర్థి చిత్తు చేయొచ్చు. అంతమాత్రాన గందరగోళ పడిపోయి, ఆవేశంతో ఎదురుదాడి చేయాలని చూడకూడదు. ప్లాన్ మార్చుకోవాలి. ఆట తీరు మార్చుకోవాలి. జీవితంలో కూడా ఇంతే. మీరు అనుకున్నది అనుకున్నట్టు జరగకపోవచ్చు. అసలు ఆ మార్గం మూసుకుపోవచ్చు. అలాంటప్పుడు వాస్తవ పరిస్థితిని అర్థం చేసుకోవాలి. అంగీకరించాలి. మరో కొత్త మార్గంలో లక్ష్యంవైపు సాగిపోవాలి. అంతేగానీ, కుమిలిపోతూ అక్కడే ఆగిపోకూడదు.

కాపాడుకో :

ఆటలో మంత్రి ఎంత విలువైనదో, సిపాయి కూడా అంతే ముఖ్యమైనది. సాధ్యమైనంత వరకు కాపాడుకునేందుకు ప్రయత్నించాలి. అదేవిధంగా మీ జీవితంలోకూడా వ్యక్తిత్వం, బంధాలు, ఆస్తిపాస్తులు అన్నింటినీ జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవడానికి ప్రాధాన్యమివ్వాలి. ఎందుకంటే ఒక్కసారి కోల్పోతే ఇక తిరిగి రావు.

కోల్పోవడానికీ సిద్ధంగా ఉండు :

చదరంగంలో ప్రతీ పావును కాపాడుకోవడం ముఖ్యమని చెప్పిన నిపుణులే.. కొన్నిసార్లు కోల్పోవడం కూడా మంచిదేనని చెప్తారు. ప్రత్యర్థిని చిత్తు చేసే క్రమంలో కొన్ని పావులను ఎరగా వాడాల్సి ఉంటుంది. జీవితంలో కూడా లక్ష్యాన్ని సాధించే క్రమంలో కొన్ని కోల్పోవాల్సి రావచ్చు. వాటికి సిద్ధంగా ఉండాలి.

ఓటమి అత్యంత సహజం :

ఏదీ శాశ్వతం కాదనే విషయం ముందుగు గుర్తుంచుకోవాలి. చదరంగంలో ఇవాళ విశ్వవిజేతగా నిలిచినవాళ్లు, వచ్చేసారి మొదటి రౌండ్​లోనే వెనుదిరిగిపోవచ్చు. ఇవాళ త్వరగా ఇంటిబాట పట్టినవారు.. మరోసారి అంతిమ విజేతలు కావచ్చు. జీవితంలో కూడా ఇంతే. గెలుపు, ఓటమి అత్యంత సహజమైన విషయాలు. అనుకున్న పని జరగలేదనో, కోరుకున్న ఉద్యోగం రాలేదనో, ఇంకేదో కాలేదనో బాధపడుతూ కూర్చోవద్దు. ప్రయత్నం కొనసాగిస్తూనే ఉండాలి. ముందే చెప్పుకున్నాం కదా, ఏదీ శాశ్వతం కాదని!

ప్రైమరీ నాలెడ్జ్ :

చదరంగమే కాదు, ఆట ఏదైనా సరే దాని నియమాలు తెలియకుండా ఆడగలమా? అదే విధంగా జీవితంలో కూడా ఏం చేయాలనుకుంటున్నారో దాని గురించి పూర్తిగా తెలుసుకోండి. అప్పుడే ఒక క్లారిటీ వస్తుంది. ఆ తర్వాతనే వ్యూహాలు ఎలా రచించాలో మీకే తెలుస్తుంది. అందుకే చేసే పని గురించి పూర్తిగా తెలుసుకోండి.

ఎమోషన్స్​ :

ఒక్కోసారి తప్పుడు ఎత్తులు వేయొచ్చు. ఇంకోసారి ఏమరపాటులో పొరపాటు చేయొచ్చు. ఫలితంగా ఓటమి ముంగిట నిలవొచ్చు. అంత మాత్రాన సర్వం కోల్పోయినట్టుగా బాధపడకూడదు. ఆటలో ఇవన్నీ సాధారణమే కదా అని గుర్తు చేసుకోవాలి. జీవితంలో కూడా ఇంతే అనవసరపు ఒత్తిడిలో, ఆవేశంలో కూరుకుపోకూడదు. భావోద్వేగాలకు లొంగిపోయి ఇన్​స్టంట్​ రియాక్షన్స్​ ఇస్తే అనర్థాలు జరిగే అవకాశమే ఎక్కువ. అందుకే, ఎలాంటి పరిస్థితులైనా ప్రశాంతంగా ఉండడం నేర్చుకో.

కాలమే అత్యున్నమైనది :

ఆటలో కానీ, జీవితంలో కానీ కాలమే అత్యున్నతమైనది. అందుకే టైమ్ వేస్ట్​ చేయకూడదు. తక్కువ సమయంలో బెస్ట్ డెసిషన్స్​ తీసుకోవాలి. ప్రత్యర్థి తప్పు చేయడానికి కూడా టైమ్ ఇవ్వాలి. మనకు తగిలిన గాయాలు నయమవ్వడానికి కూడా టైమ్ ఇవ్వాలి. కాలం అన్ని గాయాలనూ మాన్పుతుంది.

వెనకడుగు తప్పు కాదు :

ఆటలో కొన్నిసార్లు ముందుకు కదిపిన పావును వెనక్కి తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. దానర్థం పారిపోతున్నట్టు కాదు. విజయం సాధించడానికి మారుస్తున్న వ్యూహమది. జీవితంలో కూడా కొన్నిసార్లు వెనకడుగు వేయాల్సిన పరిస్థితులు వస్తాయి. అది బలహీనత కాదు, మనం కూడా మారుస్తున్న వ్యూహమది. ఓపిక ఎంతో గొప్పది. ఇవి అర్థమైనవారు జీవిత చదరంగాన్ని అద్వితీయ విజయంతో ముగిస్తారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మరి, మీరు కూడా ట్రై చేస్తారా?!

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