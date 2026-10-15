చర్లపల్లి నుంచి నల్గొండ మీదుగా విశాఖ ప్రత్యేక రైలు - ప్రయాణించే తేదీలు ఇవే!
79వ వార్షిక నిరంకారీ సత్సంగం 2026 - నాందేడ్ టు పానిపట్ స్పెషల్ ట్రైన్స్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 12:42 PM IST
Charlapalli Visakhapatnam Special Trains : పండగ సెలవుల్లో ప్రయాణానికి రైళ్లలో బెర్త్ దొరకలేదా? ప్రయాణికుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని దక్షిణ మధ్య రైల్వే తెలంగాణలోని నల్లగొండ మీదుగా ఏపీలోని విశాఖపట్నం వరకు ప్రత్యేక రైలు ఏర్పాటు చేసింది. ఈ రైలు ఈ నెల 15న చర్లపల్లిలో బయల్దేరనుంది. ఇక విశాఖపట్నం నుంచి చర్లపల్లి వెళ్లే రైలు ఈ నెల 16న బయల్దేరుతుంది. ఇదిలా ఉండగా 79వ వార్షిక నిరంకారీ సత్సంగం - 2026 సందర్భంగా ప్రయాణికుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని నాందేడ్ - పానిపట్ ప్రత్యేక రైళ్లను ఏర్పాటు చేసింది.
ప్రత్యేక రైళ్ల వివరాలు, షెడ్యూల్ :
- ట్రైన్ నంబర్ 07067 చర్లపల్లి - విశాఖపట్నం ఈ రైలు 15న రాత్రి 9గంటలకు చర్లపల్లిలో బయల్దేరుతుంది. మరుసటి రోజు మధ్యాహ్నం 12.05గంటలకు విశాఖ చేరుకుంటుంది.
- ట్రైన్ నంబర్ 07068 విశాఖపట్నం - చర్లపల్లి ఈ రైలు 16న మధ్యాహ్నం 3.50గంటలకు విశాఖలో బయల్దేరుతుంది. మరుసటి రోజు ఉదయం 5గటంలకు చర్లపల్లి చేరుకుంటుంది.
- ట్రైన్ నంబర్ 07635 నాందేడ్ - పానిపట్ రైలు ఈ నెల 21, 27 తేదీల్లో ఉదయం 7.40గంటలకు నాందేడ్లో బయల్దేరుతుంది. మరుసటి రోజు సాయంత్రం 5.30గంటలకు పానిపట్ చేరుతుంది.
- ట్రైన్ నంబర్ 07636 పానిపట్ - హెచ్.ఎస్. నాందేడ్ రైలు ఈ నెల 22, 28 తేదీల్లో సాయంత్రం 6.15గంటలకు పానిపట్ స్టేషనలో బయల్దేరుతుంది. మరుసటి రోజు ఉదయం 6 గంటలకు నాందేడ్ చేరుతుంది.
స్టేషన్లు
- ట్రైన్ నంబర్ 07067/07068 చర్లపల్లి - విశాఖపట్నం - చర్లపల్లి ప్రత్యేక రైళ్లు రెండు దిశలలో నల్గొండ, మిర్యాలగూడ, గుంటూరు, విజయవాడ, ఏలూరు, తాడేపల్లిగూడెం, రాజమండ్రి, సామర్లకోట, తుని, అనకాపల్లి, దువ్వాడ స్టేషన్లలో ఆగుతాయి. చర్లపల్లి - విశాఖ ప్రత్యేక రైళ్లలో 2ఏసీ, 3ఏసీ, స్లీపర్ బోగీలతో పాటు జనరల్ సెకండ్ క్లాస్ కోచ్లు ఉంటాయి.
- ట్రైన్ నంబర్ 07635/07636 H.S.నాందేడ్ - పానిపట్ - H.S.నాందేడ్ ప్రత్యేక రైళ్లు పూర్ణా, పర్భానీ, జల్నా, సి సంభాజీనగర్, మన్మాడ్, జల్గావ్, భుసావల్, ఖాండ్వా, ఇటార్సీ, రాణి కమలాపతి, బినా, వీఎల్ ఝాన్సీ, ఆగ్రా కాంట్., మథుర, కోసి కలాన్, న్యూఢిల్లీ, భోద్వాల్ మజ్రీ స్టేషన్లలో ఆగుతాయి. H.S.నాందేడ్ - పానిపట్ ప్రత్యేక రైళ్లలో 3ఏసీ, స్లీపర్, జనరల్ సెకండ్ క్లాస్ బోగీలు ఉంటాయి.
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