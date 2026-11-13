అయ్యప్ప భక్తులకు 'గుడ్న్యూస్' - తెలుగు రాష్ట్రాల మీదుగా 54 ప్రత్యేక రైళ్లు!
చర్లపల్లి టు కొల్లం ప్రత్యేక సర్వీసులు - ప్రయాణ తేదీలు, వేళల వివరాలివే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 11:53 AM IST
Shabarimala Special Trains : తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి శబరిమల వెళ్లే అయ్యప్ప భక్తులకు దృష్ట్యా దక్షిణ మధ్య రైల్వే గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. రెండు రాష్ట్రాల్లోని పలు ప్రాంతాల మీదుగా 54 ప్రత్యేక సర్వీసులు నడపనున్నట్లు వెల్లడించింది. ఈ రైళ్లు నవంబర్, డిసెంబర్, జనవరి మాసాల్లోని పలు తేదీల్లో రాకపోకలు సాగించనున్నాయి. ప్రత్యేక రైళ్ల ప్రయాణ తేదీలు, వేళలు, స్టేషన్ల వివరాలు.
హైదరాబాద్ - కొల్లం - హైదరాబాద్ (07193/07194)
- ఈ ప్రత్యేక రైలు నల్గొండ, మిర్యాలగూడ మీదుగా ప్రయాణిస్తుంది.
- 07193 నంబర్ రైలు డిసెంబర్ 5,12,19,26 తేదీల్లో (శనివారం) హైదరాబాద్లో రాత్రి 11.10గంటలకు బయల్దేరుతుంది.
- సోమవారం ఉదయం 7.15గంటలకు కొల్లం చేరుకుంటుంది.
- 07194 రైలు డిసెంబర్ 7, 14, 21, 28 తేదీల్లో (సోమవారం) ఉదయం 10.55 గంటలకు కొల్లంలో బయల్దేరుతుంది.
- మరుసటి రోజు సాయంత్రం 6.30గంటలకు హైదరాబాద్ చేరుకుంటుంది.
🚆 Special Trains for Sabarimala Pilgrims! To clear the extra rush of Sabarimala pilgrims, South Central Railway will operate 54 special train services between various destinations. These services will provide convenient travel options for devotees travelling towards Kollam and Sabarimala during the pilgrimage season. #SouthCentralRailway #SabarimalaSpecialTrains #SpecialTrains #PassengerConvenience— South Central Railway (@SCRailwayIndia) November 12, 2026
చర్లపల్లి- కొల్లం-చర్లపల్లి (07180/07181)
- ఈ ప్రత్యేక రైలు నల్గొండ, మిర్యాలగూడ మీదుగా ప్రయాణిస్తుంది.
- 07180 రైలు నవంబర్ 20, 27, డిసెంబర్ 4, 11, 18, 25 తేదీల్లో (శుక్రవారం) చర్లపల్లిలో రాత్రి 11.45గంటలకు బయల్దేరుతుంది.
- ఆదివారం ఉదయం 7.55 గంటలకు కొల్లం చేరుకుంటుంది.
- 07181 రైలు నవంబర్ 22, 29, డిసెంబర్ 6, 13, 20, 27 తేదీల్లో (ఆదివారం) ఉదయం 10.55గంటలకు కొల్లంలో బయల్దేరుతుంది.
- మరుసటి రోజు రాత్రి 7గంటలకు చర్లపల్లి చేరుకుంటుంది.
చర్లపల్లి - కొల్లం-చర్లపల్లి (07195/07196)
- ఈ స్పెషల్ ట్రైన్ నల్గొండ, మిర్యాలగూడ మీదుగా మొత్తంగా 18 సార్లు రాకపోకలు సాగిస్తుంది.
- 07195 రైలు నవంబర్ 22, 29, డిసెంబర్ 6, 13, 20, 27, జనవరి 3, 10, 17 తేదీల్లో (ఆదివారం) చర్లపల్లిలో రాత్రి 11.45గంటలకు బయల్దేరుతుంది.
- మంగళవారం ఉదయం 7.55 గంటలకు కొల్లం చేరుకుంటుంది.
- 07196 ప్రత్యేక రైలు నవంబర్ 24, డిసెంబర్ 1, 8, 15, 22, 29, జనవరి 5, 12, 19 తేదీల్లో (మంగళవారం) ఉదయం 10.55గంటలకు కొల్లంలో బయల్దేరుతుంది.
- బుధవారం రాత్రి 7 గంటలకు తిరిగి చర్లపల్లి చేరుకుంటుంది.
చర్లపల్లి - కొల్లం-చర్లపల్లి (07197/07198)
- ఈ రైలు నల్గొండ, మిర్యాలగూడ, నడికుడి మీదుగా మొత్తంగా ఎనిమిది సర్వీసులు అందిస్తుంది.
- 07197 రైలు డిసెంబర్ 2, 9, 16, 23 తేదీల్లో (బుధవారం) చర్లపల్లిలో రాత్రి 11.45గంటలకు బయల్దేరుతుంది.
- శుక్రవారం ఉదయం 7.55 గంటలకు కొల్లం చేరుతుంది.
- 07198 ప్రత్యేక రైలు డిసెంబర్ 4, 11, 18, 25 తేదీల్లో (శుక్రవారం) ఉదయం 10.55గంటలకు కొల్లంలో బయల్దేరుతుంది.
- శనవివారం రాత్రి 7 గంటలకు చర్లపల్లి చేరుకుంటుంది.
చర్లపల్లి - కొల్లం-చర్లపల్లి (07199/07200)
- ఈ రైళ్లు కాజీపేట మీదుగా ప్రయాణిస్తాయి. మొత్తం ఆరు సర్వీసులు అందించనున్నాయి.
- 07199 రైలు డిసెంబర్ 30, జనవరి 6, 13 తేదీల్లో (బుధవారం) చర్లపల్లిలో రాత్రి 10.40 గంటలకు బయల్దేరుతుంది.
- శుక్రవారం ఉదయం 7.55 గంటలకు కొల్లం చేరుతుంది.
- 07200 ప్రత్యేక రైలు జనవరి 1, 8, 15 తేదీల్లో (శుక్రవారం) ఉదయం 10.55గంటలకు కొల్లంలో బయల్దేరుతుంది.
- శనివారం రాత్రి 7 గంటలకు చర్లపల్లి చేరుతుంది.
నాందేడ్ - కొల్లం (07189) ప్రత్యేక రైలు
- ఈ రైలు నవంబర్ 15న మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది.
- నవంబర్ 15న (ఆదివారం) సాయంత్రం 5.15గంటలకు నాందేడ్లో బయల్దేరుతుంది.
- మంగళవారం ఉదయం 7.55గంటలకు కొల్లం చేరుకుంటుంది.
- 07190 కొల్లం- చర్లపల్లి ప్రత్యేక రైలు ఈ నెల 17న (మంగళవారం) ఉదయం 10.55గంటలకు బయల్దేరుతుంది.
- మరుసటి రోజు రాత్రి 7గంటలకు చర్లపల్లి చేరుకుంటుంది.
- ఒకట్రెండు రైళ్లలో కేవలం ఏసీ బోగీలు మాత్రమే అందుబాటులో ఉండగా అధిక రైళ్లలో ఏసీతో పాటు స్లీపర్, జనరల్ సెకండ్ క్లాస్ కోచ్లు కూడా ఉన్నాయి.
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