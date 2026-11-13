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అయ్యప్ప భక్తులకు 'గుడ్​న్యూస్' - తెలుగు రాష్ట్రాల మీదుగా 54 ప్రత్యేక రైళ్లు!

చర్లపల్లి టు కొల్లం ప్రత్యేక సర్వీసులు - ప్రయాణ తేదీలు, వేళల వివరాలివే!

చర్లపల్లి టు కొల్లం
చర్లపల్లి టు కొల్లం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 13, 2026 at 11:53 AM IST

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Shabarimala Special Trains : తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి శబరిమల వెళ్లే అయ్యప్ప భక్తులకు దృష్ట్యా దక్షిణ మధ్య రైల్వే గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. రెండు రాష్ట్రాల్లోని పలు ప్రాంతాల మీదుగా 54 ప్రత్యేక సర్వీసులు నడపనున్నట్లు వెల్లడించింది. ఈ రైళ్లు నవంబర్‌, డిసెంబర్‌, జనవరి మాసాల్లోని పలు తేదీల్లో రాకపోకలు సాగించనున్నాయి. ప్రత్యేక రైళ్ల ప్రయాణ తేదీలు, వేళలు, స్టేషన్ల వివరాలు.

హైదరాబాద్‌ - కొల్లం - హైదరాబాద్‌ (07193/07194)

  • ఈ ప్రత్యేక రైలు నల్గొండ, మిర్యాలగూడ మీదుగా ప్రయాణిస్తుంది.
  • 07193 నంబర్‌ రైలు డిసెంబర్‌ 5,12,19,26 తేదీల్లో (శనివారం) హైదరాబాద్‌లో రాత్రి 11.10గంటలకు బయల్దేరుతుంది.
  • సోమవారం ఉదయం 7.15గంటలకు కొల్లం చేరుకుంటుంది.
  • 07194 రైలు డిసెంబర్‌ 7, 14, 21, 28 తేదీల్లో (సోమవారం) ఉదయం 10.55 గంటలకు కొల్లంలో బయల్దేరుతుంది.
  • మరుసటి రోజు సాయంత్రం 6.30గంటలకు హైదరాబాద్‌ చేరుకుంటుంది.

చర్లపల్లి- కొల్లం-చర్లపల్లి (07180/07181)

  • ఈ ప్రత్యేక రైలు నల్గొండ, మిర్యాలగూడ మీదుగా ప్రయాణిస్తుంది.
  • 07180 రైలు నవంబర్‌ 20, 27, డిసెంబర్‌ 4, 11, 18, 25 తేదీల్లో (శుక్రవారం) చర్లపల్లిలో రాత్రి 11.45గంటలకు బయల్దేరుతుంది.
  • ఆదివారం ఉదయం 7.55 గంటలకు కొల్లం చేరుకుంటుంది.
  • 07181 రైలు నవంబర్‌ 22, 29, డిసెంబర్‌ 6, 13, 20, 27 తేదీల్లో (ఆదివారం) ఉదయం 10.55గంటలకు కొల్లంలో బయల్దేరుతుంది.
  • మరుసటి రోజు రాత్రి 7గంటలకు చర్లపల్లి చేరుకుంటుంది.

చర్లపల్లి - కొల్లం-చర్లపల్లి (07195/07196)

  • ఈ స్పెషల్ ట్రైన్ నల్గొండ, మిర్యాలగూడ మీదుగా మొత్తంగా 18 సార్లు రాకపోకలు సాగిస్తుంది.
  • 07195 రైలు నవంబర్‌ 22, 29, డిసెంబర్‌ 6, 13, 20, 27, జనవరి 3, 10, 17 తేదీల్లో (ఆదివారం) చర్లపల్లిలో రాత్రి 11.45గంటలకు బయల్దేరుతుంది.
  • మంగళవారం ఉదయం 7.55 గంటలకు కొల్లం చేరుకుంటుంది.
  • 07196 ప్రత్యేక రైలు నవంబర్‌ 24, డిసెంబర్‌ 1, 8, 15, 22, 29, జనవరి 5, 12, 19 తేదీల్లో (మంగళవారం) ఉదయం 10.55గంటలకు కొల్లంలో బయల్దేరుతుంది.
  • బుధవారం రాత్రి 7 గంటలకు తిరిగి చర్లపల్లి చేరుకుంటుంది.

చర్లపల్లి - కొల్లం-చర్లపల్లి (07197/07198)

  • ఈ రైలు నల్గొండ, మిర్యాలగూడ, నడికుడి మీదుగా మొత్తంగా ఎనిమిది సర్వీసులు అందిస్తుంది.
  • 07197 రైలు డిసెంబర్‌ 2, 9, 16, 23 తేదీల్లో (బుధవారం) చర్లపల్లిలో రాత్రి 11.45గంటలకు బయల్దేరుతుంది.
  • శుక్రవారం ఉదయం 7.55 గంటలకు కొల్లం చేరుతుంది.
  • 07198 ప్రత్యేక రైలు డిసెంబర్‌ 4, 11, 18, 25 తేదీల్లో (శుక్రవారం) ఉదయం 10.55గంటలకు కొల్లంలో బయల్దేరుతుంది.
  • శనవివారం రాత్రి 7 గంటలకు చర్లపల్లి చేరుకుంటుంది.

చర్లపల్లి - కొల్లం-చర్లపల్లి (07199/07200)

  • ఈ రైళ్లు కాజీపేట మీదుగా ప్రయాణిస్తాయి. మొత్తం ఆరు సర్వీసులు అందించనున్నాయి.
  • 07199 రైలు డిసెంబర్‌ 30, జనవరి 6, 13 తేదీల్లో (బుధవారం) చర్లపల్లిలో రాత్రి 10.40 గంటలకు బయల్దేరుతుంది.
  • శుక్రవారం ఉదయం 7.55 గంటలకు కొల్లం చేరుతుంది.
  • 07200 ప్రత్యేక రైలు జనవరి 1, 8, 15 తేదీల్లో (శుక్రవారం) ఉదయం 10.55గంటలకు కొల్లంలో బయల్దేరుతుంది.
  • శనివారం రాత్రి 7 గంటలకు చర్లపల్లి చేరుతుంది.

నాందేడ్‌ - కొల్లం (07189) ప్రత్యేక రైలు

  • ఈ రైలు నవంబర్ 15న మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది.
  • నవంబర్‌ 15న (ఆదివారం) సాయంత్రం 5.15గంటలకు నాందేడ్‌లో బయల్దేరుతుంది.
  • మంగళవారం ఉదయం 7.55గంటలకు కొల్లం చేరుకుంటుంది.
  • 07190 కొల్లం- చర్లపల్లి ప్రత్యేక రైలు ఈ నెల 17న (మంగళవారం) ఉదయం 10.55గంటలకు బయల్దేరుతుంది.
  • మరుసటి రోజు రాత్రి 7గంటలకు చర్లపల్లి చేరుకుంటుంది.
  • ఒకట్రెండు రైళ్లలో కేవలం ఏసీ బోగీలు మాత్రమే అందుబాటులో ఉండగా అధిక రైళ్లలో ఏసీతో పాటు స్లీపర్‌, జనరల్‌ సెకండ్ క్లాస్‌ కోచ్‌లు కూడా ఉన్నాయి.

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