చెరకు రసంతో కరకరలాడే "మురుకులు" - తియ్యతియ్యగా బాగుంటాయి!

- చెరకు రసాన్ని నేరుగా తాగుతున్నారా? - ఓసారి ఇలా మురుకులు చేసుకోండి, కిర్రాక్​ ఉంటాయి!

Cheraku Murukulu
Cheraku Murukulu (Getty Images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 24, 2026 at 1:43 PM IST

2 Min Read
Tasty and Crispy Cheraku Murukulu: ఇంట్లో తినడానికి ఏం లేనప్పుడు, పిల్లలకు స్నాక్స్​గా మెజార్టీ పీపుల్ పిండి వంటకాల్లో ఒక్కటైన మురుకులను ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. తక్కువ సమయంలో తక్కువ పదార్థాలతో ఎవరైనా చేసుకునే విధంగా ఉండటంతో చాలా మంది వీటిని చేయడానికే మొగ్గుచూపుతారు. ఇవి టేస్ట్​లో కూడా ఏ మాత్రం తీసిపోవు. కారంగా, కరకరలాడే వీటిని పిల్లలు, పెద్దలు అందరూ ఇష్టంగా తింటారు.

అయితే మురుకులు అంటే చాలా మందికి కారంతో చేసేవి మాత్రమే గుర్తుకువస్తాయి. కానీ తియ్యతియ్యని మురుకులు కూడా చేసుకోవచ్చు. అది కూడా చెరకు రసంతో. ప్రస్తుతం మార్కెట్​లో చెరకు విరివిగా దొరుకుతుంది కాబట్టి ఎటువుంటి ఇబ్బంది లేకుండా వీటిని చేసుకోవచ్చు. ఎప్పుడూ తినే కారం మురుకులకు ఇవి ప్రత్యామ్నాయం. మరి, లేట్​ చేయకుండా చెరకు మురుకులు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Cheraku Murukulu
బియ్యపిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • చెరకు రసం - తగినంత
  • బియ్యప్పిండి - 2 కప్పులు
  • వెన్న - పావు కప్పు
  • నువ్వులు - 2 టీస్పూన్లు
  • ఉప్పు - అర టీస్పూన్​
  • నూనె - డీప్‌ ఫ్రైకి సరిపడా
Cheraku Murukulu
బటర్​ (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ఒక గిన్నెలోకి బియ్యప్పిండిని జల్లించి తీసుకోవాలి. అందులోకి ఉప్పు, నువ్వులు, వెన్న వేసుకోవాలి. అయితే ఇక్కడ వెన్నను కరిగించి తీసుకోవాలి.
  • ఈ పదార్థాలు అన్నీ కలిసేలా కలుపుకోవాలి. ఇక్కడ కరిగించిన వెన్న మొత్తం పిండికి పట్టేలా కలుపుకున్నాక కొద్దిగా తీసుకుని ముద్దలాగా చేసుకోవాలి.
  • పిండి పర్ఫెక్ట్​ ముద్దలాగా రావాలి. ఒకవేళ అలా రాకపోతే మరికొంచెం వెన్న యాడ్​ చేసుకుని కలుపుకోవాలి.
Cheraku Murukulu
చెరకు రసం (Getty Images)
  • ఇలా పిండిని పర్ఫెక్ట్​గా కలుపుకున్నాక కొద్దికొద్దిగా చెరకు రసం​ పోసుకుంటూ మరీ, గట్టిగా కాకుండా కాస్త చపాతీ ముద్ద మాదిరి సాఫ్ట్​గా కలుపుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్​ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్​ కాగేలోపు జంతికల గొట్టం తీసుకుని దాని లోపల కొద్దిగా నూనె రాయాలి. ఆపై ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని అందులో సరిపడా నింపాలి.
Cheraku Murukulu
నువ్వులు (Getty Images)
  • నూనె హీట్ అయ్యాక పిండిని ఒత్తుకోవాలి. ఈ విధంగా వేసుకున్నాక వెంటనే కదపకుండా కాసేపు కాలనిచ్చి ఆపై అటు ఇటు తిప్పేసుకుంటూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో కాల్చుకోవాలి.
  • నూనెలో నురగలు తగ్గి మురుకులు క్రిస్పీగా కాలాక వాటిని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకుంటే చాలు. అలానే పిండి మొత్తాన్ని రెడీ చేసుకోవాలి.
  • ఇవి చల్లారాక ఏదైనా ఒక గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే చెరకు రసంతో కరకరలాడే "మురుకులు" రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Cheraku Murukulu
చెరకు మురుకులు (Getty Images)

చిట్కాలు:

  • చెరకు రసం బయట రోడ్​సైడ్​ లభిస్తుంది కాబట్టి.. ఓ అర లీటర్​ లేదా లీటర్​ రసం తీసుకొచ్చి కావాల్సినంత పిండిలో కలుపుకుని మిగిలినది తాగేస్తే సరి.
  • వెన్నను కరిగించి పిండి మిశ్రమంలో వేసి చేతితో రబ్ చేస్తూ పిండి మొత్తం కలిసేలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇలా చేయడం ద్వారా మురుకులు గుల్లగా, క్రిస్పీగా వస్తాయని గుర్తుంచుకోవాలి.
  • పిండిని చపాతీ ముద్దలా కలుపుకోవాలి. అయితే, పిండి కన్సిస్టెన్సీ మరీ గట్టిగా కాకుండా కాస్త లూజ్​గానే ఉండేటట్లు చూసుకోవాలి. అప్పుడే ఈజీగా ప్రెస్​ చేసుకోవడానికి వస్తాయి.
  • పిండిని మురుకుల గొట్టం సాయంతో నూనెలోకి నేరుగా ప్రెస్​ చేసుకోవడం కష్టమనుకుంటే ఓ క్లాత్​ను తడిపి గట్టిగా పిండి వెడల్పుగా అనుకున్నాక దాని మీద పిండిని మురుకుల షేప్​లో వత్తుకుని ఆ తర్వాత నూనెలో వేసి కాల్చుకుంటే సరి.

