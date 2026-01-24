చెరకు రసంతో కరకరలాడే "మురుకులు" - తియ్యతియ్యగా బాగుంటాయి!
- చెరకు రసాన్ని నేరుగా తాగుతున్నారా? - ఓసారి ఇలా మురుకులు చేసుకోండి, కిర్రాక్ ఉంటాయి!
Tasty and Crispy Cheraku Murukulu: ఇంట్లో తినడానికి ఏం లేనప్పుడు, పిల్లలకు స్నాక్స్గా మెజార్టీ పీపుల్ పిండి వంటకాల్లో ఒక్కటైన మురుకులను ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. తక్కువ సమయంలో తక్కువ పదార్థాలతో ఎవరైనా చేసుకునే విధంగా ఉండటంతో చాలా మంది వీటిని చేయడానికే మొగ్గుచూపుతారు. ఇవి టేస్ట్లో కూడా ఏ మాత్రం తీసిపోవు. కారంగా, కరకరలాడే వీటిని పిల్లలు, పెద్దలు అందరూ ఇష్టంగా తింటారు.
అయితే మురుకులు అంటే చాలా మందికి కారంతో చేసేవి మాత్రమే గుర్తుకువస్తాయి. కానీ తియ్యతియ్యని మురుకులు కూడా చేసుకోవచ్చు. అది కూడా చెరకు రసంతో. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో చెరకు విరివిగా దొరుకుతుంది కాబట్టి ఎటువుంటి ఇబ్బంది లేకుండా వీటిని చేసుకోవచ్చు. ఎప్పుడూ తినే కారం మురుకులకు ఇవి ప్రత్యామ్నాయం. మరి, లేట్ చేయకుండా చెరకు మురుకులు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- చెరకు రసం - తగినంత
- బియ్యప్పిండి - 2 కప్పులు
- వెన్న - పావు కప్పు
- నువ్వులు - 2 టీస్పూన్లు
- ఉప్పు - అర టీస్పూన్
- నూనె - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
తయారీ విధానం:
- ఒక గిన్నెలోకి బియ్యప్పిండిని జల్లించి తీసుకోవాలి. అందులోకి ఉప్పు, నువ్వులు, వెన్న వేసుకోవాలి. అయితే ఇక్కడ వెన్నను కరిగించి తీసుకోవాలి.
- ఈ పదార్థాలు అన్నీ కలిసేలా కలుపుకోవాలి. ఇక్కడ కరిగించిన వెన్న మొత్తం పిండికి పట్టేలా కలుపుకున్నాక కొద్దిగా తీసుకుని ముద్దలాగా చేసుకోవాలి.
- పిండి పర్ఫెక్ట్ ముద్దలాగా రావాలి. ఒకవేళ అలా రాకపోతే మరికొంచెం వెన్న యాడ్ చేసుకుని కలుపుకోవాలి.
- ఇలా పిండిని పర్ఫెక్ట్గా కలుపుకున్నాక కొద్దికొద్దిగా చెరకు రసం పోసుకుంటూ మరీ, గట్టిగా కాకుండా కాస్త చపాతీ ముద్ద మాదిరి సాఫ్ట్గా కలుపుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ కాగేలోపు జంతికల గొట్టం తీసుకుని దాని లోపల కొద్దిగా నూనె రాయాలి. ఆపై ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని అందులో సరిపడా నింపాలి.
- నూనె హీట్ అయ్యాక పిండిని ఒత్తుకోవాలి. ఈ విధంగా వేసుకున్నాక వెంటనే కదపకుండా కాసేపు కాలనిచ్చి ఆపై అటు ఇటు తిప్పేసుకుంటూ మీడియం ఫ్లేమ్లో కాల్చుకోవాలి.
- నూనెలో నురగలు తగ్గి మురుకులు క్రిస్పీగా కాలాక వాటిని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుంటే చాలు. అలానే పిండి మొత్తాన్ని రెడీ చేసుకోవాలి.
- ఇవి చల్లారాక ఏదైనా ఒక గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే చెరకు రసంతో కరకరలాడే "మురుకులు" రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- చెరకు రసం బయట రోడ్సైడ్ లభిస్తుంది కాబట్టి.. ఓ అర లీటర్ లేదా లీటర్ రసం తీసుకొచ్చి కావాల్సినంత పిండిలో కలుపుకుని మిగిలినది తాగేస్తే సరి.
- వెన్నను కరిగించి పిండి మిశ్రమంలో వేసి చేతితో రబ్ చేస్తూ పిండి మొత్తం కలిసేలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇలా చేయడం ద్వారా మురుకులు గుల్లగా, క్రిస్పీగా వస్తాయని గుర్తుంచుకోవాలి.
- పిండిని చపాతీ ముద్దలా కలుపుకోవాలి. అయితే, పిండి కన్సిస్టెన్సీ మరీ గట్టిగా కాకుండా కాస్త లూజ్గానే ఉండేటట్లు చూసుకోవాలి. అప్పుడే ఈజీగా ప్రెస్ చేసుకోవడానికి వస్తాయి.
- పిండిని మురుకుల గొట్టం సాయంతో నూనెలోకి నేరుగా ప్రెస్ చేసుకోవడం కష్టమనుకుంటే ఓ క్లాత్ను తడిపి గట్టిగా పిండి వెడల్పుగా అనుకున్నాక దాని మీద పిండిని మురుకుల షేప్లో వత్తుకుని ఆ తర్వాత నూనెలో వేసి కాల్చుకుంటే సరి.
