తెలంగాణ స్టైల్లో నోరూరించే "చేపల పులుసు" - టేస్ట్ సూపర్!
- సరికొత్త రుచిలో అద్దిరిపోయే ఫిష్ కర్రీ - ఒక్కసారి తింటే వన్స్మోర్ అంటారంతే!
Published : January 30, 2026 at 10:41 AM IST
Chepala Pulusu in Telangana Style : మెజార్టీ పీపుల్ వీకెండ్ వచ్చిందంటే చాలు నాన్వెజ్లో చికెన్, మటన్తో రకరకాల రెసిపీలు తయారు చేసుకుంటుంటారు. అదే, చేపల విషయానికొస్తే వండడం రాదనో, పిల్లలు తినరనో చాలా మంది వీటిని తేవడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపించరు. కానీ, చేపలు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. అందుకే, మీ అందరి కోసం సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకునే ఒక సూపర్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, తెలంగాణ స్టైల్లో నోరూరించే "చేపల పులుసు".
ఈ కొలతలతో 'చేపల పులుసు' పెట్టారంటే టేస్ట్ కిర్రాక్గా ఉంటుంది. ఒక్కసారి తింటే ఎప్పుడూ ఇలానే చేసుకోవడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు. అంతేకాదు, ఇలా వండితే మూడు రోజులు పాటు నిల్వ కూడా ఉంటుంది! బిగినర్స్ కూడా పర్ఫెక్ట్గా దీన్ని రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, స్మోకీ ఫ్లేవర్తో ఘుమఘుమలాడే ఈ చేపల పులుసును ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
మ్యారినేషన్ కోసం :
- చేప ముక్కలు - రెండు కేజీలు
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - నాలుగు టీస్పూన్లు
- పసుపు - రెండు టీస్పూన్లు
- ఉప్పు - రెండు టీస్పూన్లు
కర్రీ కోసం :
- చింతపండు - 100 నుంచి 120 గ్రాములు
- ఉల్లిపాయలు - ఎనిమిది (మీడియం సైజ్వి)
- కారం - రుచికి తగినంత
- ఉప్పు - టేస్ట్కి సరిపడా
- కరివేపాకు - ఐదారు రెమ్మలు
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో చింతపండును తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి, తగినన్ని వేడి నీళ్లు పోసి కొద్దిసేపు నానబెట్టాలి.
- చింతపండు నానేలోపు చేప ముక్కలను తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. ఇక్కడ మీకు నచ్చిన రకం చేప ముక్కలను తీసుకోవచ్చు.
- అనంతరం వెడల్పాటి గిన్నె లేదా బేషన్లో శుభ్రంగా కడిగి చేప ముక్కలు వేసుకుని అందులో అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, పసుపు, ఉప్పు వేసి వాటిని ముక్కలకు బాగా పట్టించాలి.
- తర్వాత మ్యారినేట్ చేసుకున్న చేప ముక్కలను కాసేపు పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద గ్రిల్ పెట్టి దానిపై ఉల్లిపాయలను ఉంచి మీడియం ఫ్లేమ్లో ఆనియన్స్ను అన్ని వైపులా తిప్పుతూ 10 నుంచి 15 నిమిషాలు కాల్చుకోవాలి.
- ఇలా కాల్చినప్పుడు ఉల్లిపాయ పైన పొట్టు కాలిపోవడంతోపాటు ఆల్మోస్ట్ లోపలి వరకు ఉల్లిపాయ చక్కగా మగ్గుతుంది.
- నెక్ట్స్ అలా కాల్చుకున్న ఉల్లిపాయలను ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని వాటిపై మరీ నల్లగా మారిన పొట్టును కొంత వరకు తీసేసుకోవాలి.
- తర్వాత పొట్టు తీసేసిన ఉల్లిపాయలను మిక్సీ జార్లో వేసుకుని అవసరమైతే కొద్దిగా వాటర్ వేసుకుని మెత్తని పేస్ట్లా మిక్సీ పట్టుకుని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు కర్రీలోకి అవసరమైన ప్రత్యేకమైన మసాలా పేస్ట్ను సిద్ధం చేసుకోవాలి.
మసాలా పొడి కోసం :
- మెంతులు - రెండు టీస్పూన్లు
- జీలకర్ర - రెండు టీస్పూన్లు
- దాల్చిన చెక్క - చిన్న ముక్క
- ధనియాలు - నాలుగు టీస్పూన్లు
- యాలకులు - 8
- మిరియాలు - ఒక టీస్పూన్
- లవంగాలు - 10 నుంచి 12
- ఎండుకొబ్బరి ముక్కలు - అర కప్పు
- వాము - నాలుగు చిటికెళ్లు
- గసగసాలు - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- ఇందుకోసం స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి మెంతులు, జీలకర్ర, దాల్చిన చెక్క, ధనియాలు, యాలకులు, లవంగాలు, మిరియాలు, సన్నని ఎండుకొబ్బరి ముక్కలు వేసుకుని సన్నని సెగ మీద మంచి సువాసన వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
- అవన్నీ చక్కగా వేగాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చివర్లో వాము, గసగసాలు వేసి వేపితే ఆ వేడికి ఇవి కూడా మంచిగా వేగుతాయి.
- అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో చల్లారిన ధనియాలు-కొబ్బరి మిశ్రమం వేసుకుని మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు నానిన చింతపండు నుంచి చిక్కని గుజ్జును తీసుకోవాలి. తర్వాత ఆ చింతపండు గుజ్జులో ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ పేస్ట్, ఐదు టేబుల్ స్పూన్లు (రుచికి తగినంత) కారం, రెండున్నర టీస్పూన్ల ఉప్పు వేసి ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా కలిపి పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం కర్రీ తయారీకి స్టవ్ మీద వెడల్పాటి పాన్ పెట్టి అర కప్పు నూనె పోసి హీట్ చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ కాస్త వేడయ్యాక కరివేపాకు, చిన్న దాల్చినచెక్క ముక్క వేసి వేయించుకోవాలి.
- అవి వేగాక అందులో కలిపి పక్కన పెట్టుకున్న చింతపండు పులుసు పోసి కలిపి నీరు వేయకుండా మూతపెట్టి పులుసులో నుంచి నూనె సెపరేట్ అయ్యేంత వరకు మగ్గించుకోవాలి.
- చింతగుజ్జులో నుంచి నూనె సెపరేట్ అవుతున్నప్పుడు రెండు లీటర్ల వేడి వేడి నీళ్లు పోసుకుని, గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న మసాలా పొడిని కూడా వేసుకుని బాగా కలిపి మూతపెట్టి మరో ఐదారు నిమిషాలు హై-ఫ్లేమ్లో మరగనివ్వాలి.
- ఆ మిశ్రమం బాగా మరిగిందనుకున్నాక అందులో మ్యారినేట్ చేసి పక్కన పెట్టుకున్న చేప ముక్కలను పులుసులో చక్కగా సర్ది, మూతపెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో నూనె తేలే వరకు ఉడికించుకోవాలి.
- ఇక్కడ ముక్కలను గరిటెతో కలపవద్దు. కడాయి హ్యాండిల్స్ పట్టుకుని అటు ఇటు తిప్పితే ముక్కలు సర్దుకుంటాయని గుర్తుంచుకోవాలి.
- చేప పులుసులో ఆయిల్ సెపరేట్ అవ్వడానికి మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడికిస్తున్నప్పుడు కనీసం 20 నుంచి 25 నిమిషాలు టైమ్ పడుతుంది.
- ఆవిధంగా నిదానంగా చేపల పులుసులో నూనె తేలే వరకు ఉడికించుకున్నాక చివర్లో సన్నని కొత్తిమీర తరుగు చల్లుకుని హ్యాండిల్స్ పట్టుకుని కడాయిని ఒకసారి కదిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోండి.
- తర్వాత వెంటనే సర్వ్ చేసుకోకుండా మూతపెట్టి ఒక గంట పాటు పక్కనుంచి ఆపై సర్వ్ చేసుకోండి.
- అంతే, తెలంగాణ స్టైల్లో ఘుమఘుమలాడే "చేపల పులుసు" రెడీ అవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఈ పద్ధతిలో చేపల పులుసు పెట్టి చూడండి. ఇంటిల్లిపాదీ వావ్ సూపర్ అంటూ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు.
- మీరు తక్కువ క్వాంటిటీలో ఈ కర్రీని చేసుకోవాలనుకుంటే చేపలతో పాటు ఇతర పదార్థాలను తగ్గించి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
