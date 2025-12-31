ETV Bharat / offbeat

న్యూ ఇయర్​ దావత్​లో "చేపల పులుసు" - ఇలా చేస్తే ఘుమఘుమలాడిపోద్ది!

- నోరూరించే 'చేపల కూర' - ఒక్కసారి తింటే ఎప్పుడూ ఇలాగే చేసుకుంటారు!

Chepala Pulusu for New Year
Chepala Pulusu for New Year (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 31, 2025 at 11:24 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Chepala Pulusu for New Year: చేపల పులుసు అంటే నాన్​వెజ్​ లవర్స్​కు ఎంతో ప్రియం. పుల్లగా, కారంగా ఉండే ఈ పులుసును వేడివేడి అన్నంలో కలుపుకుని ముద్దముద్దకో ముక్క పెట్టుకుని తింటుంటే ఆ కిక్కే వేరు. ఇక రేపటి నుంచి ఎలాగో కొత్త సంవత్సరం మొదలుకానుంది. ఈ సందర్భంగా 31 దావత్​కి చాలా మంది చేపలు తెచ్చుకుంటారు. మీ ఇంట్లో కూడా చేపల కూర చేయాలని డిసైడ్​ అయ్యారా? అయితే ఓసారి ఈ పద్ధతిలో చేపల పులుసు ట్రై చేయండి. కిర్రాక్​ ఉంటుంది. నీచు వాసన లేకుండా, ముక్క చెదరకుండా ఎంతో రుచికరంగా ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మని చేపల పులుసు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Chepala Pulusu
చేప ముక్కలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • చేప ముక్కలు - 1 కేజీ
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పసుపు - అర టీ స్పూన్​
  • కారం - తగినంత
  • ధనియాలు - 1 టేబుల్ ​స్పూన్​
  • జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్​
  • ఆవాలు - 1 టీస్పూన్​
  • మెంతులు - పావు టీస్పూన్​
  • లవంగాలు - 3
  • నూనె - 5 టేబుల్ ​స్పూన్​
  • ఉల్లిపాయలు - 3
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ - 2 టేబుల్​ స్పూన్​
  • పచ్చిమిర్చి - 4
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • టమాటాలు - 2
  • చింతపండు - 50 గ్రాములు
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
Chepala Pulusu
బిర్యానీ దినుసులు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ముందుగా చేప ముక్కలకు నిమ్మరసం పట్టించి ఓ 5 నిమిషాలు అయినాక శుభ్రంగా కడిగి నీళ్లు లేకుండా ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. అందులోకి పావు టీస్పూన్​ పసుపు, 1 టీస్పూన్​ ఉప్పు, కొద్దిగా కారం వేసుకుని ముక్కలకు పట్టేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి. ఓ గిన్నెలోకి చింతపండు తీసుకుని కప్పు నీళ్లు పోసి నానబెట్టాలి.
  • ఇలా ముక్కలను మారినేట్​ చేసి కొద్దిసేపు పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఈలోపు స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి ధనియాలు, జీలకర్ర, ఆవాలు, మెంతులు, లవంగాలు వేసి లో-ఫ్లేమ్​లో దోరగా వేయించుకోవాలి.
Chepala Pulusu
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • మసాలా దినుసులు వేగినాక స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి మిక్సీజార్​లోకి వేసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు ఉల్లిపాయలను క్లీన్​ చేసి ముక్కలుగా కట్​ చేసుకోవాలి. మిక్సీజార్​లోకి ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసి ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. అలాగే పచ్చిమిర్చిలను పొడుగ్గా చీల్చుకోవాలి.
  • అదే మిక్సీజార్​లోకి టమాటా ముక్కలు వేసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి. చింతపండు నానినాక గుజ్జు తీసి పిప్పిని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Chepala Pulusu
టమాటాలు (Getty Images)
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి వెడల్పాటి పాన్​ పెట్టి నూనె పోసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో మారినేట్​ చేసిన చేప ముక్కలు వేసుకుని రెండు వైపులా లైట్​గా వేయించి తీసుకోవాలి.
  • చేప ముక్కలను వేయించినాక అదే నూనెలో ఉల్లిపాయ పేస్ట్​ వేసి ఓ నిమిషం పాటు మగ్గించాలి.
  • ఆ తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​, పచ్చిమిర్చి చీలికలు, కరివేపాకు వేసి పచ్చి వాసన పోయే వరకు వేయించాలి.
  • అల్లం మగ్గినాక టమాటా పేస్ట్​ వేసి కలిపి రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కారం, మిగిలిన పసుపు, మిక్సీపట్టుకున్న మసాలా పొడి వేసి కలిపి నూనె పైకి తేలేవరకు వేయించాలి.
Chepala Pulusu
చింతపండు (Getty Images)
  • ఈ సమయంలో చింతపండు గుజ్జు, ఓ కప్పు నీళ్లు పోసి కలిపి మరిగించుకోవాలి.
  • చింతపండు గుజ్జు మరుగుతున్నప్పుడు ఫ్రై చేసిన చేప ముక్కలు, కొత్తిమీర తరుగు వేసి మీడియం ఫ్లేమ్​లో పావుగంట సేపు ఉడికించాలి.
  • చేప ముక్కలు ఉడికి పులుసు కాస్త దగ్గరపడినాక స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి ఓ అరగంట తర్వాత వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో రుచికరంగా ఉండే చేపల పులుసు రెడీ.
Chepala Pulusu
చేపల పులుసు (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • చేపలను నిమ్మరసం వేసి ఓ రెండు మూడు సార్లు కలపడం వల్ల నీచు వాసన పోయి ముక్క రంగు మారకుండా ఉంటుంది.
  • ఈ కూరకు రుచి మొత్తం మసాలా పేస్ట్​లోనే ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ మసాలా దినుసులను లో-ఫ్లేమ్​లోనే దోరగా వేయించి గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇక్కడ మీరు ఏ చేప రకాన్ని తీసుకున్నా కాస్త పెద్ద సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేయించుకోవాలి. అప్పుడే ముక్క మెత్తగా కాకుండా కర్రీ చాలా బాగా కుదురుతుంది.
  • ఈ కర్రీకి ఉల్లిపాయలు చక్కగా వేయించుకోవడం చాలా అవసరం. అప్పుడే గ్రేవీ చిక్కగా, మంచి రుచికరంగా వస్తుంది.

అర్ధ గంటలోనే అద్దిరిపోయే "రవ్వ కేక్" - ఓవెన్ అవసరం లేదు! - టేస్ట్ అదుర్స్!

కొబ్బరి, శనగపిండి కాంబోలో "బర్ఫీ" - నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోతుంది! - టేస్ట్​ వేరే లెవల్​!

TAGGED:

CHEPALA PULUSU FOR NEW YEAR
TASTY AND SPICY FISH PULUSU
FISH PULUSU RECIPE
చేపల పులుసు ఎలా చేయాలి
CHEPALA PULUSU FOR NEW YEAR

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.