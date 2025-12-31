న్యూ ఇయర్ దావత్లో "చేపల పులుసు" - ఇలా చేస్తే ఘుమఘుమలాడిపోద్ది!
- నోరూరించే 'చేపల కూర' - ఒక్కసారి తింటే ఎప్పుడూ ఇలాగే చేసుకుంటారు!
Published : December 31, 2025 at 11:24 AM IST
Chepala Pulusu for New Year: చేపల పులుసు అంటే నాన్వెజ్ లవర్స్కు ఎంతో ప్రియం. పుల్లగా, కారంగా ఉండే ఈ పులుసును వేడివేడి అన్నంలో కలుపుకుని ముద్దముద్దకో ముక్క పెట్టుకుని తింటుంటే ఆ కిక్కే వేరు. ఇక రేపటి నుంచి ఎలాగో కొత్త సంవత్సరం మొదలుకానుంది. ఈ సందర్భంగా 31 దావత్కి చాలా మంది చేపలు తెచ్చుకుంటారు. మీ ఇంట్లో కూడా చేపల కూర చేయాలని డిసైడ్ అయ్యారా? అయితే ఓసారి ఈ పద్ధతిలో చేపల పులుసు ట్రై చేయండి. కిర్రాక్ ఉంటుంది. నీచు వాసన లేకుండా, ముక్క చెదరకుండా ఎంతో రుచికరంగా ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మని చేపల పులుసు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- చేప ముక్కలు - 1 కేజీ
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పసుపు - అర టీ స్పూన్
- కారం - తగినంత
- ధనియాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్
- ఆవాలు - 1 టీస్పూన్
- మెంతులు - పావు టీస్పూన్
- లవంగాలు - 3
- నూనె - 5 టేబుల్ స్పూన్
- ఉల్లిపాయలు - 3
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 2 టేబుల్ స్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - 4
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- టమాటాలు - 2
- చింతపండు - 50 గ్రాములు
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం:
- ముందుగా చేప ముక్కలకు నిమ్మరసం పట్టించి ఓ 5 నిమిషాలు అయినాక శుభ్రంగా కడిగి నీళ్లు లేకుండా ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. అందులోకి పావు టీస్పూన్ పసుపు, 1 టీస్పూన్ ఉప్పు, కొద్దిగా కారం వేసుకుని ముక్కలకు పట్టేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఓ గిన్నెలోకి చింతపండు తీసుకుని కప్పు నీళ్లు పోసి నానబెట్టాలి.
- ఇలా ముక్కలను మారినేట్ చేసి కొద్దిసేపు పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఈలోపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి ధనియాలు, జీలకర్ర, ఆవాలు, మెంతులు, లవంగాలు వేసి లో-ఫ్లేమ్లో దోరగా వేయించుకోవాలి.
- మసాలా దినుసులు వేగినాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి మిక్సీజార్లోకి వేసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఉల్లిపాయలను క్లీన్ చేసి ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. మిక్సీజార్లోకి ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసి ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. అలాగే పచ్చిమిర్చిలను పొడుగ్గా చీల్చుకోవాలి.
- అదే మిక్సీజార్లోకి టమాటా ముక్కలు వేసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. చింతపండు నానినాక గుజ్జు తీసి పిప్పిని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి వెడల్పాటి పాన్ పెట్టి నూనె పోసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో మారినేట్ చేసిన చేప ముక్కలు వేసుకుని రెండు వైపులా లైట్గా వేయించి తీసుకోవాలి.
- చేప ముక్కలను వేయించినాక అదే నూనెలో ఉల్లిపాయ పేస్ట్ వేసి ఓ నిమిషం పాటు మగ్గించాలి.
- ఆ తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, పచ్చిమిర్చి చీలికలు, కరివేపాకు వేసి పచ్చి వాసన పోయే వరకు వేయించాలి.
- అల్లం మగ్గినాక టమాటా పేస్ట్ వేసి కలిపి రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కారం, మిగిలిన పసుపు, మిక్సీపట్టుకున్న మసాలా పొడి వేసి కలిపి నూనె పైకి తేలేవరకు వేయించాలి.
- ఈ సమయంలో చింతపండు గుజ్జు, ఓ కప్పు నీళ్లు పోసి కలిపి మరిగించుకోవాలి.
- చింతపండు గుజ్జు మరుగుతున్నప్పుడు ఫ్రై చేసిన చేప ముక్కలు, కొత్తిమీర తరుగు వేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో పావుగంట సేపు ఉడికించాలి.
- చేప ముక్కలు ఉడికి పులుసు కాస్త దగ్గరపడినాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఓ అరగంట తర్వాత వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో రుచికరంగా ఉండే చేపల పులుసు రెడీ.
చిట్కాలు:
- చేపలను నిమ్మరసం వేసి ఓ రెండు మూడు సార్లు కలపడం వల్ల నీచు వాసన పోయి ముక్క రంగు మారకుండా ఉంటుంది.
- ఈ కూరకు రుచి మొత్తం మసాలా పేస్ట్లోనే ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ మసాలా దినుసులను లో-ఫ్లేమ్లోనే దోరగా వేయించి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇక్కడ మీరు ఏ చేప రకాన్ని తీసుకున్నా కాస్త పెద్ద సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేయించుకోవాలి. అప్పుడే ముక్క మెత్తగా కాకుండా కర్రీ చాలా బాగా కుదురుతుంది.
- ఈ కర్రీకి ఉల్లిపాయలు చక్కగా వేయించుకోవడం చాలా అవసరం. అప్పుడే గ్రేవీ చిక్కగా, మంచి రుచికరంగా వస్తుంది.
