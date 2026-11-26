'శ్రీవారు' ఆదేశించారు, జైన్ పాటించారు! - 121కిలోల పసిడి విరాళం వెనుక?
LARGE DONATION IN TIRUMALA : తిరుమలలో శ్రీవారికి భారీ విరాళం ఇచ్చిన భక్తుడు - చరిత్రలోనే ఇదే అతి పెద్ద విరాళం అంటున్న టీటీడీ - 'వర్ధమాన్ జైన్' ఎవరో తెలుసా?
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 3:07 PM IST
తిరుమల శ్రీవారికి 121 కిలోల బంగారు ఆభరణాలు విరాళం ఇస్తున్నారనే వార్తలు భక్తుల్లో ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించాయి. తిరుమల చరిత్రలోనే అతి పెద్ద విరాళం(దాదాపు రూ.200కోట్లకు పైగా)గా టీటీడీ వెల్లడించిన నేపథ్యంలో, ఆ మహాదాత ఎవరై ఉంటారా?! అని సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది. ఎట్టకేలకు అన్ని అనుమానాలకు తెరదించుతూ గురువారం ఆయనే (వర్ధమాన్ జైన్) స్వయంగా ఆభరణాలకు సంబంధించిన పత్రాలను సీఎం చంద్రబాబు సమక్షంలో టీటీడీ అడిషనల్ ఈవో వెంకయ్యచౌదరికి అందజేశారు. ఆభరణాలను ట్రంకు పెట్టెల్లో శ్రీవారి ఆలయానికి తీసుకొచ్చారు. శ్రీవారు ఆదేశించడంతోనే తాము ఈ భూరి విరాళం అందించినట్లు వర్ధమాన్జైన్ దంపతులు చెప్పారని ఈ సందర్భంగా సీఎం చంద్రబాబు వెల్లడించారు.
చెన్నైకి చెందిన వ్యాపారవేత్త వర్ధమాన్జైన్ శ్రీవారికి పరమ భక్తుడు. ఆయన టీటీడీకి విరాళం ఇవ్వడం ఇదే తొలిసారి కాదు. 2025 జనవరి 19న స్వామి వారికి రూ.6 కోట్లు, మే 16న ఎలక్ట్రిక్ బస్సును విరాళం ఇచ్చారు. తాజాగా 121 కిలోల బంగారంతో తయారు చేయించిన 47 ఆభరణాలు అందించారు. శ్రీవారు నిత్యం సుమారు 120 కిలోల మేర ఆభరణాలు ధరిస్తుండగా అంతకు మించి మరో కిలో అదనంగా నగలను సమర్పించడం విశేషం.
చెన్నైలోని ప్రతిష్టాత్మక లయోలా కళాశాలలో స్టాటిస్టిక్స్ పూర్తి చేసిన వర్ధమాన్ జైన్ అమెరికాలో ఉన్నత విద్య అభ్యసించారు. యూనివర్సిటీ ఆఫ్ టెక్సాస్ నుంచి కంప్యూటర్ సైన్స్ పూర్తి చేశారు. గతంలో డెల్ సర్వీసెస్ బీపీవో విభాగానికి మేనేజింగ్ డైరెక్టర్గా పనిచేసి సంస్థను ప్రగతి పథంలో నడిపిన ఆయన ఆ తర్వాత హెల్త్కేర్ రంగంలో విప్లవాత్మక మార్పులు తేవాలనే సంకల్పంతో "యాక్సెస్ హెల్త్కేర్" సంస్థను స్థాపించారు. ఎంటర్ప్రైజ్ ఆటోమేషన్ ద్వారా వేలాది మందికి ఉపాధి కల్పిస్తూనే ప్రస్తుతం ఆసియా ఇంజినీరింగ్ సంస్థ డైరెక్టర్గా కొనసాగుతున్నారు.
దైవభక్తితో పాటు సామాజిక బాధ్యత కూడా!
వ్యాపారం విజయపథంలో నడవడానికి శ్రీవారి అనుగ్రహమే కారణమని జైన్ విశ్వసిస్తారు. కేవలం ఆలయ విరాళాలకే పరిమితం కాకుండా చెన్నైలోని కంచి కామకోటి చైల్డ్స్ ట్రస్ట్ హాస్పిటల్ మేనేజింగ్ ట్రస్టీగా పేద పిల్లలకు మెరుగైన వైద్యం అందేలా చూస్తున్నారు. అలాగే ‘శ్రీ సరితా జైన్ ఫౌండేషన్ ట్రస్ట్’ ద్వారా పలువురి ఆకలి తీర్చడంతో పాటు విద్య, అత్యవసర వైద్య సేవలను నిస్వార్థంగా అందిస్తుండడం గమనార్హం.
వర్ధమాన్ జైన్ స్థాపించిన కంపెనీ విజయవంతంగా కొనసాగుతుండడం, అందులో కొంత వాటా విక్రయం ద్వారా పెద్ద మొత్తంలో ఆదాయం రావడమే భూరి విరాళానికి కారణమని తెలుస్తోంది. ఇప్పటి వరకు భక్తులు ఇచ్చిన కానుకల్లో ఇదే అతి పెద్దదని టీటీడీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
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