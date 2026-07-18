స్కూల్ పిల్లల చేతుల్లో ప్రమాదకర రసాయనాలు - తల్లిదండ్రులూ పారాహుషార్!
మారుతున్న స్టేషనరీ! - ఆరోగ్యానికి ముప్పు ఉందంటున్న నిపుణులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 18, 2026 at 10:15 AM IST
School Students Stationary : బడిపిల్లల చేతుల్లో పుస్తకాలు, పెన్నులతో పాటు రంగురంగుల మార్కర్లు, సువాసనలు వెదజల్లే ఎరేజర్లు ఉండటం ఇప్పుడు సర్వసాధారణం. అక్షర దోషాలను క్షణాల్లో మాయం చేసే వైట్నర్ (కరెక్షన్ ఫ్లూయిడ్) నుంచి ప్రాజెక్టు వర్కులకు ఉపయోగించే గ్లూస్టిక్ వరకు అన్నీ చదువులో భాగమై పోయాయి. పిల్లలు వాడే ఈ ఆకర్షణీయమైన వస్తువుల వెనుక రసాయనాల ముప్పు పొంచి ఉంది. నిర్లక్ష్యం వహిస్తే ఆరోగ్యంపై తీవ్ర ప్రభావం ఉండొచ్చని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
ఈ రసాయనం ప్రమాదకరం
రాసిన తప్పులను చెరిపేందుకు వాడే వైట్నర్ ద్రవం పేజీపై పడగానే క్షణాల్లో ఆరిపోతుంది. ఇలా వేగంగా ఆరిపోయేలా కొన్ని రసాయనాలను కలుపుతారు. ఒకప్పుడు ఈ వైట్నర్లలో ట్రై క్లోరో ఇధనేన్ అనే అత్యంత ప్రమాదకర రసాయనం వాడేవారు. పర్యావరణంలోని ఓజోన్ పొర దెబ్బతినడం, పీల్చిన వారి ఆరోగ్యం క్షీణించడంతో దీనిపై ప్రపంచవ్యాప్తంగా నిషేధం విధించారు. ప్రస్తుతం ఆర్గానిక్ సాల్వెంట్లను వినియోగిస్తున్నప్పటికీ వాటి నుంచి వచ్చే ఘాటైన వాసన శ్వాసకోశ, నరాల వ్యవస్ధలపై ప్రభావం చూపుతోందని వైద్యులు చెబుతున్నారు. వైట్నర్ తెరిచినప్పుడు ఘాటైన రసాయన వాయువులు వెలువడు తాయి. వీటిని పీల్చడం వల్ల మెదడుపై ఒత్తిడి ఏర్పడి తలనొప్పి, కళ్లు తిరుగడం వంటివి జరుగుతాయి.
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- పొరపాటున కళ్లలో పడితే మంట, ఎరుపుదనం రావడం, కంటి చూపుపై ప్రభావం చూపిస్తుంది.
- సైనస్ లేదా అలర్జీ సమస్య ఉన్నవారు పీలిస్తే దగ్గు రావడం, ఊపిరితిత్తులు ఆడకపోవడం లాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తుతాయి.
- ఇది పిల్లల సున్నితమైన చర్మంపై పడితే అలర్జీలకు దారి తీస్తుంది.
- కొందరు ఈ మత్తు వాసనకు అలవాటుపడి, దీన్ని ఇన్ హేలెంట్ గా వినియోగించే ప్రమాదమూ ఉంది. దానివల్ల మెదడు కణాలు దెబ్బతిని, నరాలపై ప్రభావం పడొచ్చు.
సహజసిద్ధంగా తయారైన స్టేషనరీ వస్తువులనే వినియోగించాలి. రసాయనాలున్నవి వాడొద్దు. భార లోహాలు కలిసినవి వినియోగిస్తే ఆరోగ్యంపై దుష్ప్రభావాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. - దేవకుమార్ పీడియాట్రిక్స్ విభాగాధిపతి, గుంటూరు జీజీహెచ్
ఇతర ప్రమాదకర వస్తువులు
- పర్మినెంట్, బోర్డ్ మార్కర్స్: కైలీన్, టోలుయీన్ లాంటి రసాయన సాల్వెంట్లు ఉంటాయి. వీటి ఘాటైన వాస నను పీలిస్తే తలనొప్పి, వికారం, కళ్ల మంటలు వస్తాయి.
- సింథటిక్ గ్లూ: పాలీవినైల్ అసిటేట్, ఇతర ప్రమాదకర ద్రావణాలతో చేస్తారు. క్రాఫ్ట్ పనుల్లో వాడేటప్పుడు చేతులకు అంటుకుని కడుపులోకి వెళ్తే నొప్పి, వాంతులు అవుతాయి.
- ప్లాస్టిక్ ఎరేజర్లు :
- థాలేట్స్ రసాయనంతో తయారవుతుంది. ప్లాస్టిక్ను మెత్తగా, ఆకర్షణీయంగా మార్చే ఈ రసాయనంతో పిల్లల్లో హార్మోన్ల అసమతు ల్యత ఏర్పడుతుంది.
- రంగుల చాక్పీసులు : సీసం, క్రోమియం లాంటి లోహాలను వినియోగిస్తారు. నాణ్యత లేని చాక్పొడి ఊపిరితిత్తుల్లోకి చేరితే అల ర్జీలు, శ్వాసకోశ వ్యాధులు వస్తాయి.
- జెల్ పెన్నులు, ఇంకులు : కృత్రిమ రసాయ నాలు కలుపుతారు. వీటి వాసన పదేపదే చూస్తే పిల్లల్లో చర్మ అలర్జీలు వస్తాయి.
ఇలా చేయొచ్చు
- మార్కెట్లో ద్రవ వైట్నర్స్ స్థానంలో పొడిగా ఉంటే కరెక్షన్ టేపులు లభిస్తున్నాయి. వీటివల్ల రసాయన వాయువులు వెలువడవు.
- తరగతి గదుల్లో వెంటిలేషన్ ఉండేలా చూసుకోవాలి. దీనివల్ల వాయువులు ఒకే చోట పేరుకుపోకుండా బయటకు వెళ్తాయి.
- పిల్లలు అనవసరంగా వైట్నర్స్ వినియోగించకుండా దృష్టి పెట్టాలి.
- స్టేషనరీ వస్తువులు కొనేటపుడే ప్యాకెట్ పై టాక్సిక్ ఫ్రీ లేదా నాన్ టాక్సిక్ అని ధ్రువీకరించిన వస్తువులను ఎంచుకోవాలి.
- రసాయన ఆధారిత మార్కర్ల కంటే వాటర్ బేస్ట్ మార్కర్లు సురక్షితం.
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