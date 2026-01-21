ETV Bharat / offbeat

తోటకూరతో కర్రీలే కాదు ఇలా "చెక్కలు" చేసుకోండి - ఈజీగా, అప్పటికప్పుడు రెడీ చేసుకోవచ్చు!

నోటికి కొత్త రుచినిచ్చే చెక్కలు - తక్కువ నూనెతోనే కరకరలాడుతాయి!

Amaranthus Chekkalu
Amaranthus Chekkalu (ETV Abhiruchi)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 21, 2026 at 11:56 AM IST

2 Min Read
Thotakura Chekkalu in Telugu : తోటకూరతో వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. కానీ వీటితో చెక్కలు చేసుకోవచ్చని మీకు తెలుసా? ఈ పద్ధతిలో చేశారంటే కరకరలాడుతూ వస్తాయి. పెద్దగా కష్టపడకుండానే చాలా సింపుల్​గా తయారు చేసుకోవచ్చు.అంతేకాక ఆయిల్ కూడా తక్కువగానే పీల్చుతాయి! బిగినర్స్ కూడా ఈజీగా చేసేయొచ్చు. ఇలా చేసి పెట్టారంటే పిల్లలు, పెద్దలు ఇష్టంగా తింటారు. మరి ఈ ఇన్​స్టంట్ తోటకూర చెక్కలు రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానంపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.

Amaranthus Chekkalu
బియ్యప్పిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • తెల్ల తోటకూర - 2 కట్టలు
  • బియ్యప్పిండి - ఒకటిన్నర కప్పు
  • శనగపప్పు - అర కప్పు
  • అల్లం ముక్కలు - కొద్దిగా
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పసుపు - 1 టీ స్పూన్
  • పచ్చిమిర్చి తరుగు - కొద్దిగా
  • బటర్ - 2 టీ స్పూన్లు
  • చిల్లీ ఫ్లేక్స్ - 1 టీ స్పూన్
  • ఆయిల్ - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
  • జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
  • కరివేపాకు తరుగు - కొంచెం
Amaranthus Chekkalu
తోటకూర (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా రెండు కట్టల తెల్ల తోటకూరను శుభ్రంగా కడిగి తరిగి ఉంచాలి. అలాగే గిన్నెలో అర కప్పు శనగపప్పు, సరిపడా నీళ్లు పోసి అర గంట పాటు నానబెట్టాలి.
  • ఇంకోవైపు మిక్సింగ్ బౌల్లో ఒకటిన్నర కప్పు బియ్యప్పిండి, కొద్దిగా అల్లం ముక్కలు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేయాలి. అలాగే నానబెట్టిన శనగపప్పు, కొద్దిగా కరివేపాకు తరుగు, ఒక టీ స్పూన్ పసుపు, కొంచెం పచ్చిమిర్చి యాడ్ చేయాలి. అదేవిధంగా ఒక టీ స్పూన్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్, రెండు టీ స్పూన్ల బటర్, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి బాగా కలపాలి.
  • ఇందులోనే తోటకూర తరుగు వేసి మిక్స్ చేయాలి. అనంతరం కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ పిండిని కలపాలి.
Amaranthus Chekkalu
శనగపప్పు (Getty Images)
  • ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ చెక్కలా మాదిరిగా వత్తుకొని కడాయిల సరిపడా వేయాలి.
  • ఆ తర్వాత చెక్కలను రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ దోరగా వేగనివ్వాలి. అనంతరం వీటిని ప్లేట్​లో సర్వ్ చేసుకోవాలి.
Amaranthus Chekkalu
బటర్ (Getty Images)
  • అంతే తోటకూరతో కరకరలాడే చెక్కలు మీ ముందుంటాయి!
  • అనంతరం ఈ చెక్కలను ఎయిర్​టైట్ డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకోవాలి.
Amaranthus Chekkalu
కరివేపాకు (Getty Images)
  • మరి మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే ఈ పద్ధతిలో ఓసారి ట్రై చేసి చూడండి.
  • ఈ చెక్కలను ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే తోటకూరతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.

